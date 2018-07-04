12 фильмов о людях с ограниченными возможностями, которые доказали, что ограничения лишь у нас в голове

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Часто при неудачах и трудностях мы опускаем руки и нам хочется все бросить. Нам кажется, что нас никто не понимает и что мы одни в этом мире. Но есть люди, которые сталкиваются с непониманием и насмешками каждый день и все-таки находят силы не сдаваться и идти вперед. Это люди с ограниченными возможностями.

AdMe.ru собрал фильмы, которые рассказывают о том, как видят мир люди с особенными потребностями. В конце статьи вас ждет бонус — трогательные короткометражные мультфильмы о том, что чувствуют те, кто не похож на других, и как меняется их жизнь, когда они находят понимание и поддержку.

1. Хороший доктор, 2017

Шон Мерфи — гениальный хирург с феноменальной памятью и невероятной медицинской интуицией. Но его коллеги скептически относятся к нему. Все дело в редкой болезни, которой страдает Шон с детства, — синдроме Саванта. При своей гениальности в профессии Мерфи ведет себя и выглядит как 10-летний ребенок. Из-за этого у него постоянно возникают трудности в общении. Сериал с динамичным сюжетом о врачебных буднях и о том, что нужно двигаться вперед, несмотря ни на что.

2. Тэмпл Грандин, 2010

Немногим из нас удается найти свое призвание, да еще и оставить после себя значимый след. Тэмпл Грандин, всемирно известный консультант по животноводству, стала героиней фильма. Она, страдающая аутизмом девушка, для которой было когда-то проблемой просто войти в двери супермаркета, предложила новый, гуманный, способ обращения с коровами на скотобойнях и смогла убедить общество в том, что он действительно необходим. Поддержка близких, терпение, смелость и воля — вот что помогло ей добиться невозможного.

3. Перед классом, 2008

Брэд с детства мечтает стать учителем, но двери школ закрыты для него. Он ведет себя, мягко говоря, необычно. Из-за синдрома Туретта, который диагностирован у Брэда в детстве, он не может контролировать некоторые свои действия, например тики и выкрикивание звуков. Но мама Брэда научила его принимать себя и не сдаваться. Благодаря поддержке и собственному упорству Брэд убеждает руководство одной из школ попробовать поработать с ним. И результат оказывается блестящим.

4. Хокинг, 2004

История гениального физика не нуждается в пересказе. Фильм 2004 года повествует о ранних годах жизни Стивена Хокинга, о том драматичном периоде, когда ему ставят страшный диагноз — боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига). Бенедикт Камбербэтч стал первым актером, сыгравшим Хокинга. И эта роль в свою очередь стала первой значимой ролью, которая принесла награды и открыла имя актера широкой публике.

5. Звездочки на земле, 2007

Мы с опаской и часто даже с агрессией относимся к людям, непохожим на нас. Ишану Авасти, 8-летнему мальчику, никак не дается обучение в школе, и никто не может объяснить почему. После того как мальчик в очередной раз проваливает экзамены, его родители теряют всякое терпение и отправляют Ишана в интернат. Ребенок во всем винит себя и теряет веру в свои силы. Но его жизнь круто меняется, когда в интернате появляется учитель рисования. Он замечает в мальчике симптомы дислексии (при которой человек плохо распознает буквы, из-за чего не может читать и писать) и открывает в Ишане талант художника.

6. Я тоже, 2009

Фильм о необычной любви 34-летнего Даниэля с синдромом Дауна и обычной женщины. В этой киноленте стирается грань между нормальным и ненормальным. В какой-то момент Даниэль с необычным набором хромосом уже кажется более нормальным, чем его окружение из здоровых людей. Даниэль получил высшее образование, разбирается в искусстве и обладает тонким чувством юмора. Ему и Лауре, его коллеге, хватает смелости строить отношения, которые не встречают поддержки в обществе. И у них получается быть счастливыми.

7. Антон тут рядом, 2012

Главный герой — мальчик-аутист Антон Харитонов. У него смертельно больна мать, и он вынужден жить в интернате, где ему не могут дать ни любви, ни должного ухода. Режиссер этого документального фильма Любовь Аркус наблюдала за жизнью Антона в течение 4 лет. Эта кинолента, максимально лишенная оценки — здесь только движение камеры вслед за мальчиком, — получила положительные отзывы кинокритиков и престижные награды «Золотой орел», «Ника» как лучший неигровой фильм, а также приз «Серебряная мышь» на Венецианском фестивале.

8. Эта жизнь для тебя, 2008

Главный герой — талантливый пианист Лука, лауреат международного конкурса — попадает в аварию, после чего становится инвалидом. Он никогда не сможет ходить. Ему кажется, что его жизнь закончена, до тех пор пока он не познакомился с другим пациентом реабилитационного центра, который также прикован к инвалидному креслу. Родерик радуется тому, что он жив. Постепенно Лука учится снова жить и быть счастливым и даже решает вернуться в мир музыки.

9. Саймон Бирч, 1998

Саймон Бирч родился необыкновенно маленьким. Врачи не верили, что он выживет. Но он выжил и поверил, что рожден не просто так, а призван совершить подвиг. У главного героя можно поучиться необыкновенной вере в себя и в смысл жизни. Его не останавливают насмешки окружающих и сомнения даже самых близких людей — родителей. К тому же у мальчика есть поддержка — его друг Джо Вентворт. Это фильм о настоящей дружбе, о вере в предназначение человека, о взрослении и подвигах.

10. Улыбайся, Пинки, 2008

Кинокартина получила «Оскар» за лучший короткометражный документальный фильм. Главная героиня — 5-летняя Пинки с заячьей губой. Ее семья бедна и не может позволить себе сделать косметическую операцию дочке. Сверстники постоянно насмехаются над ней, из-за чего девочка одинока и несчастна. Неравнодушие социального работника меняет жизнь девочки.

11. Адам, 2009

У Адама синдром Аспергера, при котором возникают трудности в общении. Его интересы и поведение отличаются от привычных для большинства людей. Адам не любит общаться с окружающими, он предпочитает мир животных и мир космоса. Но при этом мечтает о родственной душе. И он встречает ее, когда у него появляется новая соседка Бэт, которая смогла разглядеть в странном парне чистую и искреннюю душу. После просмотра фильма становится очень тепло и легко на душе.

12. Рэй, 2004

Экранизированная история великого американского музыканта Рэя Чарльза. Честный рассказ о жизни бедного мальчика, потерявшего зрение. Его мама, которой нужно было прокормить большую семью, смогла научить Рэя жить самостоятельно, несмотря на слепоту. Ее поддержка и собственный талант помогли Рэю войти в музыкальную историю Америки, да и всего мира.

Бонус: короткометражные мультфильмы, которые подскажут, как вести себя с тем, кто не похож на нас

Тамара, 2016

Тамара — глухонемая девочка, которая мечтает стать балериной и любит танцевать. Ее мама верит в свою дочку. Этот трогательный мультфильм помогает зрителям понять, насколько важна поддержка близких, которая может преобразить нас и сделать нашу жизнь счастливой.

Вальс дуэтом, 2015

Невероятно красивый короткометражный мультфильм о сестрах — сиамских близнецах Эмили и Элизабет. Они стесняются своей внешности, сторонятся людей и живут в мире музыки. Их комната скрыта тяжелыми портьерами от посторонних глаз. Однажды молодой скрипач слышит их потрясающую игру на фортепиано и начинает подыгрывать. Сестры решаются открыть шторы и выйти к миру.

Макрополис, 2012

Две бракованные игрушки — Кот и Пес — вместо детского магазина попадают в мусорный бак. Они не знают, почему оказались на помойке, и пытаются найти своих друзей с фабрики и присоединиться к ним. Так они оказываются в магазине, где ждут своего покупателя. И он находится: маленький мальчик выделяет пса без лапы и одноглазого кота из всех остальных игрушек. Очень трогательный мультфильм про детскую открытость и способность любить, про непохожесть на других и умение принимать особенности ближних.