12 фильмов о любви, в которых обошлось без розовых соплей
Фильмы о любви не всегда рассказывают о счастливой жизни, полной объятий и поцелуев. Есть среди них более глубокие истории: о трудностях, потерях, ошибках, поиске себя. И они цепляют нас гораздо больше.
Мы в AdMe.ru уверены, что в смешении драмы и мелодрамы рождаются самые глубокие и эмоциональные фильмы о любви. Советуем их посмотреть.
1. Только ты (Sadece Sen), 2014
Это трогательная история любви бывшего боксера Али и слепой девушки Хазал. Их пути пересекаются внезапно и быстро сплетаются в одну дорогу. Долгое время мужчина не подозревает, что девушка серьезно больна, а когда узнает о прогрессирующей болезни, возвращается на ринг. Решение Али во что бы то ни стало помочь любимой изменит их жизнь навсегда.
- В главных ролях: Ибрагим Челиккол, Бельчим Билгин.
- Рейтинг IMDb — 8,1
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3
2. Просто вместе (Ensemble, c’est tout), 2007
Волею судьбы в одной квартире проживают двое молодых людей и девушка. Каждый из них находится в своем маленьком мирке, ограниченном домом и работой, и по-своему старается заглушить одиночество. Камилла с головой уходит в работу, Филибер пытается разобраться с родственными связями, а молодой повар Франк пристращается к алкоголю и женщинам. Но время и обстоятельства сближают их, превращая незнакомцев в самых близких друг другу людей.
- В главных ролях: Одри Тоту, Лоран Стокер, Гийом Кане.
- Рейтинг IMDb — 7,5
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8
3. МЫ. Верим в любовь (W. E.), 2011
Певица Мадонна доказывает: она способна не только устраивать грандиозные шоу, но и снимать красивые фильмы. Отличный пример — эмоциональная кинолента о запретной любви «МЫ. Верим в любовь».
В центре сюжета — наследник британского престола Эдуард VIII, который без памяти влюблен в замужнюю женщину Уоллис Симпсон. Все осуждают его увлечение и практически ненавидят «распутную» Уоллис. Будущего короля мало заботят сплетни: он твердо намерен жениться на любимой женщине. Даже если ради этого придется отречься от престола.
- В главных ролях: Джеймс Д’Арси, Андреа Райсборо.
- Рейтинг IMDb — 6,3
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4
4. Не отпускай меня (Never Let Me Go), 2010
Эта душераздирающая история о ценности жизни и любви вряд ли кого-то оставит равнодушным. Главные герои, сколько они себя помнят, всегда жили в закрытом интернате. У них было все: вкусная еда, теплая одежда, добрые воспитатели. Не было только времени. Потому что они были созданы донорами для тех, кто может заплатить за эту жизнь.
- В главных ролях: Кира Найтли, Кэри Маллиган, Эндрю Гарфилд.
- Рейтинг IMDb — 7,2
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7
5. Любовь (Amour), 2012
Жорж и Анн прожили вместе много лет, любили и поддерживали друг друга. Казалось бы, их ждет спокойная старость. Но однажды у Анн случается приступ. Сначала женщина теряет память, затем способность самостоятельно передвигаться и говорить. Теперь пожилым супругам вместе предстоит пройти последнее, самое тяжелое испытание в жизни.
- В главных ролях: Жан-Луи Трентиньян, Эммануэль Рива, Изабель Юппер.
- Рейтинг IMDb — 7,5
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9
6. Самба (Samba), 2014
Самба и Алиса встречаются в полицейском участке. Он — сенегалец, которому для спокойной жизни во Франции не хватает официальных документов. Она — уставшая сотрудница миграционного отдела, сгорающая на работе. Они оба ищут выходы из своих жизненных ситуаций, а находят любовь, которая сама все меняет.
- В главных ролях: Шарлотта Генсбур, Омар Си.
- Рейтинг IMDb — 6,6
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7
7. Феникс (Phoenix), 2014
Нелли чудом выжила в концлагере, но из-за побоев ее лицо оказалось сильно изуродованным. На помощь ей приходит сотрудница Еврейского агентства, которая договаривается с врачами о пластической операции. Получив новое лицо, Нелли долго ищет своего мужа Джонни. Но когда находит, понимает, что многое изменилось. Теперь Джонни отзывается на имя Йоханнес, совсем не узнает девушку и ведет себя подозрительно. Тем не менее он предлагает Нелли притвориться его женой, чтобы заполучить причитающееся ей наследство. Теперь перед Нелли встает много вопросов, главный из которых — мог ли Джонни специально сдать ее фашистам?
- В главных ролях: Нина Хосс, Рональд Церфельд.
- Рейтинг IMDb — 6,7
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3
8. Братья (Brothers), 2009
Братья Сэм и Томми совсем не похожи. Старший — военный, примерный семьянин, хороший муж и отец. А в голове младшего до сих пор гуляет ветер. Сэм уходит добровольцем в Афганистан, а спустя какое-то время его жене сообщают, что он погиб на задании. В эти тяжелые времена Томми старается помочь родным брата пережить утрату и незаметно для себя сближается с его женой. Когда жизнь семьи постепенно налаживается, случайно выживший Сэм возвращается домой.
- В главных ролях: Тоби Магуайр, Джейк Джилленхол, Натали Портман.
- Рейтинг IMDb — 7,1
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5
9. Замыкая круг (Closing the Ring), 2007
Счастливую жизнь Этель Энн и Тедди разрушает война. Он уходит на фронт и пропадает без вести, а она продолжает его ждать. Проходит 50 лет, а женщина все так же с трепетом рассматривает его фото и скрывает от дочери правду о самой большой любви в своей жизни. На другом континенте ирландский подросток находит обручальное кольцо Тедди рядом с останками разрушенного военного самолета. Он возвращает кольцо Этель Энн и узнает историю любви длиною в целую жизнь.
- В главных ролях: Ширли Маклейн, Кристофер Пламмер, Миша Бартон.
- Рейтинг IMDb — 6,6
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7
10. Слова (The Words), 2012
Малоизвестный писатель Рори Джэнсен обретает славу после публикации своего нового романа. Никто не догадывается, что на самом деле автор книги — другой человек, а за присвоение чужого Рори придется заплатить сполна.
- В главных ролях: Брэдли Купер, Джереми Айронс, Бен Барнс.
- Рейтинг IMDb — 7,1
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5
11. Пристегните ремни (Allacciate le cinture), 2014
Он — парень ее лучшей подруги, у нее роман с перспективным архитектором. Они явно не подходят друг другу ни по статусу, ни по характеру. Но любовь вспыхивает между Еленой и Антонио внезапно и застилает им глаза. Страсть настолько захватывает молодых людей, что без лишних раздумий они решают пожениться. Спустя некоторое время чувства остывают, и Елена понимает, что совершила самую большую ошибку в своей жизни.
- В главных ролях: Кася Смутняк, Франческо Арка.
- Рейтинг IMDb — 6,6
- Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7
12. Сама жизнь (Life Itself), 2018
Жизнь — это череда больших и маленьких событий. Ярких, простых, веселых и грустных. В центре сюжета — история молодой пары, Уилла и Эбби. Они молоды, счастливы и ждут ребенка. Но после рождения малышки трагедии происходят одна за другой, и девочка остается на попечении дедушки. Долгое время она чувствует себя потерянной, пока не встречает парня, который однажды уже перевернул всю ее жизнь.
- В главных ролях: Оскар Айзек, Оливия Уайлд, Антонио Бандерас.
- Рейтинг IMDb — 6,5
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1
Какой фильм о любви вы посоветуете для просмотра?
Фото на превью Allacciate le cinture / Apulia Film Commission