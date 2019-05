12 фильмов о любви, в которых обошлось без розовых соплей

Фильмы о любви не всегда рассказывают о счастливой жизни, полной объятий и поцелуев. Есть среди них более глубокие истории: о трудностях, потерях, ошибках, поиске себя. И они цепляют нас гораздо больше.

Мы в AdMe.ru уверены, что в смешении драмы и мелодрамы рождаются самые глубокие и эмоциональные фильмы о любви. Советуем их посмотреть.

1. Только ты (Sadece Sen), 2014

Это трогательная история любви бывшего боксера Али и слепой девушки Хазал. Их пути пересекаются внезапно и быстро сплетаются в одну дорогу. Долгое время мужчина не подозревает, что девушка серьезно больна, а когда узнает о прогрессирующей болезни, возвращается на ринг. Решение Али во что бы то ни стало помочь любимой изменит их жизнь навсегда. В главных ролях: Ибрагим Челиккол, Бельчим Билгин.

Ибрагим Челиккол, Бельчим Билгин. Рейтинг IMDb — 8,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

2. Просто вместе (Ensemble, c’est tout), 2007

Волею судьбы в одной квартире проживают двое молодых людей и девушка. Каждый из них находится в своем маленьком мирке, ограниченном домом и работой, и по-своему старается заглушить одиночество. Камилла с головой уходит в работу, Филибер пытается разобраться с родственными связями, а молодой повар Франк пристращается к алкоголю и женщинам. Но время и обстоятельства сближают их, превращая незнакомцев в самых близких друг другу людей. В главных ролях: Одри Тоту, Лоран Стокер, Гийом Кане.

Одри Тоту, Лоран Стокер, Гийом Кане. Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

3. МЫ. Верим в любовь (W. E.), 2011

Певица Мадонна доказывает: она способна не только устраивать грандиозные шоу, но и снимать красивые фильмы. Отличный пример — эмоциональная кинолента о запретной любви «МЫ. Верим в любовь». В центре сюжета — наследник британского престола Эдуард VIII, который без памяти влюблен в замужнюю женщину Уоллис Симпсон. Все осуждают его увлечение и практически ненавидят «распутную» Уоллис. Будущего короля мало заботят сплетни: он твердо намерен жениться на любимой женщине. Даже если ради этого придется отречься от престола. В главных ролях: Джеймс Д’Арси, Андреа Райсборо.

Джеймс Д’Арси, Андреа Райсборо. Рейтинг IMDb — 6,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

4. Не отпускай меня (Never Let Me Go), 2010

Эта душераздирающая история о ценности жизни и любви вряд ли кого-то оставит равнодушным. Главные герои, сколько они себя помнят, всегда жили в закрытом интернате. У них было все: вкусная еда, теплая одежда, добрые воспитатели. Не было только времени. Потому что они были созданы донорами для тех, кто может заплатить за эту жизнь. В главных ролях: Кира Найтли, Кэри Маллиган, Эндрю Гарфилд.

Кира Найтли, Кэри Маллиган, Эндрю Гарфилд. Рейтинг IMDb — 7,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 7

5. Любовь (Amour), 2012

Жорж и Анн прожили вместе много лет, любили и поддерживали друг друга. Казалось бы, их ждет спокойная старость. Но однажды у Анн случается приступ. Сначала женщина теряет память, затем способность самостоятельно передвигаться и говорить. Теперь пожилым супругам вместе предстоит пройти последнее, самое тяжелое испытание в жизни. В главных ролях: Жан-Луи Трентиньян, Эммануэль Рива, Изабель Юппер.

Жан-Луи Трентиньян, Эммануэль Рива, Изабель Юппер. Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

6. Самба (Samba), 2014

Самба и Алиса встречаются в полицейском участке. Он — сенегалец, которому для спокойной жизни во Франции не хватает официальных документов. Она — уставшая сотрудница миграционного отдела, сгорающая на работе. Они оба ищут выходы из своих жизненных ситуаций, а находят любовь, которая сама все меняет. В главных ролях: Шарлотта Генсбур, Омар Си.

Шарлотта Генсбур, Омар Си. Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

7. Феникс (Phoenix), 2014

Нелли чудом выжила в концлагере, но из-за побоев ее лицо оказалось сильно изуродованным. На помощь ей приходит сотрудница Еврейского агентства, которая договаривается с врачами о пластической операции. Получив новое лицо, Нелли долго ищет своего мужа Джонни. Но когда находит, понимает, что многое изменилось. Теперь Джонни отзывается на имя Йоханнес, совсем не узнает девушку и ведет себя подозрительно. Тем не менее он предлагает Нелли притвориться его женой, чтобы заполучить причитающееся ей наследство. Теперь перед Нелли встает много вопросов, главный из которых — мог ли Джонни специально сдать ее фашистам? В главных ролях: Нина Хосс, Рональд Церфельд.

Нина Хосс, Рональд Церфельд. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

8. Братья (Brothers), 2009

Братья Сэм и Томми совсем не похожи. Старший — военный, примерный семьянин, хороший муж и отец. А в голове младшего до сих пор гуляет ветер. Сэм уходит добровольцем в Афганистан, а спустя какое-то время его жене сообщают, что он погиб на задании. В эти тяжелые времена Томми старается помочь родным брата пережить утрату и незаметно для себя сближается с его женой. Когда жизнь семьи постепенно налаживается, случайно выживший Сэм возвращается домой. В главных ролях: Тоби Магуайр, Джейк Джилленхол, Натали Портман.

Тоби Магуайр, Джейк Джилленхол, Натали Портман. Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

9. Замыкая круг (Closing the Ring), 2007

Счастливую жизнь Этель Энн и Тедди разрушает война. Он уходит на фронт и пропадает без вести, а она продолжает его ждать. Проходит 50 лет, а женщина все так же с трепетом рассматривает его фото и скрывает от дочери правду о самой большой любви в своей жизни. На другом континенте ирландский подросток находит обручальное кольцо Тедди рядом с останками разрушенного военного самолета. Он возвращает кольцо Этель Энн и узнает историю любви длиною в целую жизнь. В главных ролях: Ширли Маклейн, Кристофер Пламмер, Миша Бартон.

Ширли Маклейн, Кристофер Пламмер, Миша Бартон. Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7

10. Слова (The Words), 2012

Малоизвестный писатель Рори Джэнсен обретает славу после публикации своего нового романа. Никто не догадывается, что на самом деле автор книги — другой человек, а за присвоение чужого Рори придется заплатить сполна. В главных ролях: Брэдли Купер, Джереми Айронс, Бен Барнс.

Брэдли Купер, Джереми Айронс, Бен Барнс. Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

11. Пристегните ремни (Allacciate le cinture), 2014

Он — парень ее лучшей подруги, у нее роман с перспективным архитектором. Они явно не подходят друг другу ни по статусу, ни по характеру. Но любовь вспыхивает между Еленой и Антонио внезапно и застилает им глаза. Страсть настолько захватывает молодых людей, что без лишних раздумий они решают пожениться. Спустя некоторое время чувства остывают, и Елена понимает, что совершила самую большую ошибку в своей жизни. В главных ролях: Кася Смутняк, Франческо Арка.

Кася Смутняк, Франческо Арка. Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

12. Сама жизнь (Life Itself), 2018

Жизнь — это череда больших и маленьких событий. Ярких, простых, веселых и грустных. В центре сюжета — история молодой пары, Уилла и Эбби. Они молоды, счастливы и ждут ребенка. Но после рождения малышки трагедии происходят одна за другой, и девочка остается на попечении дедушки. Долгое время она чувствует себя потерянной, пока не встречает парня, который однажды уже перевернул всю ее жизнь. В главных ролях: Оскар Айзек, Оливия Уайлд, Антонио Бандерас.

Оскар Айзек, Оливия Уайлд, Антонио Бандерас. Рейтинг IMDb — 6,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Какой фильм о любви вы посоветуете для просмотра?