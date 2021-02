12 фильмов, которые затронули важные вопросы, а мы поняли это только сейчас

Мама! (2017)

Надпись на плакате, с которым Артур в костюме клоуна танцует на улице в попытке привлечь потенциальных покупателей, содержит в себе два совершенно разных смысла. В самом очевидном переводе фраза everything must go означает «все должно уйти», что можно, во-первых, привязать к продаже товаров, которые должны уйти с прилавков, то есть быть распроданы.

Во-вторых, в эту фразу заложен глубокий смысл, который пронизывает весь фильм и ярче всего отображается в финале. «Все должно уйти» — в этом можно четко разглядеть обращение к тому бездушному, ограниченному обществу, в котором оказывается замкнут главный герой. Артур предсказывает события, которые неизбежно случатся в скором времени — все, что существует в Готэме, все его деградировавшие жители должны уйти, исчезнуть. Герой предстает пророком, которого, впрочем, все видят лишь как шута и не готовы всерьез воспринимать ни его слова, ни его действия, ни его самого.