12 фильмов, которые затронули важные вопросы, а мы поняли это только сейчас

Из-за потрясающего сюжета и качественной картинки мы порой не замечаем в фильме тайное послание, которое мастерски завуалировал режиссер. Причем оно может быть спрятано не только в определенной сцене или между строк в диалогах персонажей, но и даже в одном слове или, казалось бы, в самом обыкновенном предмете.

Мы в AdMe.ru пересмотрели некоторые известные фильмы и обнаружили в них важные проблемы и скрытые смыслы, которые режиссер спрятал в глубинах сюжета для самых внимательных киноманов. Без спойлеров в этой подборке обойтись не удалось, поэтому будьте осторожнее при прочтении.

Мама! (2017)

Главная героиня имеет очень сильную и глубокую связь с домом. Она с трепетом относится к каждой комнате и вещице в нем, считая также необходимым постоянно укреплять эту связь. Это она и делает. Мама без сомнения размешивает желтый порошок в стакане воды и пьет этот напиток изо дня в день. Тот же самый порошок она использует, когда штукатурит стены в одной из комнат своей обители. Желтый цвет этого пигмента отсылает нас к новелле Шарлоты Перкинс Гилман «Желтые обои». В ней героиня оказывается заточена в комнате с желтыми обоями и проходит долгий путь, прежде чем понимает, что ей нужно освободиться не только из этого замкнутого пространства, но и из оков патриархальных традиций. То же мы видим и в фильме: героиня лишь остается в тени своего мужа-творца и обречена на пассивное наблюдение за происходящим, не имея возможности и внутренней силы, чтобы что-то изменить.

Молчание ягнят (1991)

Зато в «Молчании ягнят» мы, напротив, наблюдаем за сильной женщиной, которая стремится выстроить собственную карьеру, несмотря на подчеркиваемую режиссером во многих сценах объективизацию персонажа. Кларисса оказывается в исключительно мужском мире, выбрав для себя профессию агента ФБР. Теперь от сбора улик на месте преступлений до обыкновенных пробежек или поездке в лифте — везде можно заметить внимание со стороны мужчин и минимальное количество женщин, а то и полное их отсутствие. Однако образ волевой героини был заметно смещен на второй план, так как другой важнейший для повествования персонаж завладел вниманием зрителей гораздо больше. Поэтому попытка дать начало новой эпохе сильных, умных и независимых киногероинь в Голливуде в те времена не увенчалась успехом. Зато сейчас в этой картине мы легко угадываем идеи феминизма и ощущения, которые испытывает каждая женщина в обществе.

Джокер (2019)

Надпись на плакате, с которым Артур в костюме клоуна танцует на улице в попытке привлечь потенциальных покупателей, содержит в себе два совершенно разных смысла. В самом очевидном переводе фраза everything must go означает «все должно уйти», что можно, во-первых, привязать к продаже товаров, которые должны уйти с прилавков, то есть быть распроданы. Во-вторых, в эту фразу заложен глубокий смысл, который пронизывает весь фильм и ярче всего отображается в финале. «Все должно уйти» — в этом можно четко разглядеть обращение к тому бездушному, ограниченному обществу, в котором оказывается замкнут главный герой. Артур предсказывает события, которые неизбежно случатся в скором времени — все, что существует в Готэме, все его деградировавшие жители должны уйти, исчезнуть. Герой предстает пророком, которого, впрочем, все видят лишь как шута и не готовы всерьез воспринимать ни его слова, ни его действия, ни его самого.

Господин Никто (2009)

С латыни имя главного героя фильма, Немо, переводится как «никто» и отсылает нас к одноименному герою произведений Жюля Верна. Капитан Немо отказался от своей прошлой жизни и даже имени, став никем и изменив свою судьбу благодаря собственному выбору. Этот герой надеялся найти душевный покой в мореплавании и спастись от несправедливости жизни и общественного угнетения. Но океан так и не улучшил его жизнь. Вода, которая также появляется в жизни героя «Господина Никто» в силу последствий определенного выбора, оказывается причиной гибели Немо, который так и не научился плавать, хотя тут больше подходит фраза «не научился жить». В погоне за счастьем герой пытается спланировать свое будущее и найти правильную комбинацию всех событий, при этом теряя самого себя. Благодаря отсылке к персонажу Верна, мы можем разглядеть в фильме проблему правильности выбора жизненного пути и поиска собственного места в соответствии с личными желаниями, а не ожиданиями общественности.

Стражи Галактики. Часть 2 (2017)

Если вы уверены, что посмотрели обыкновенный супергеройский фильм, в котором добро побеждает зло в очередной раз, то это не совсем так. А точнее все не так просто. Стражи действительно вынуждены побороть антагониста, но вместе с тем они также борются и с порочным внутренним «я». Это легко угадывается благодаря имени злодея — Эго. То есть, с точки зрения психологии, в фильме показана борьба с самим собой. Злодей в этой картине предстает максимально я-центричным человеком, который хотел лишь получить выгоду от воссоединения со своим сыном Питером Квиллом и завладеть всем миром. Сам Питер сближается со злодеем только потому, что идет на поводу собственного эгоизма: он хочет обрести отца, поэтому заставляет команду разделиться и неумышленно подставляет своих друзей. На планете Эго Квилл все больше поддается исключительно своим собственным желаниям и нуждам, постепенно отдаляясь от союзников. Однако в финале все же осознает слабость собственного эго и побеждает его в лице своего нерадивого отца.

Обитель зла 4: Жизнь после смерти (2010)

В этом классическом фильме ужасов скрыто отражение человечества, которое умерло внутри. Зомби, лишенные по определению души и разума и переставшие быть целостным организмом, являются примером очерствевших людей, которые утратили внутренний мир, а внешний стал лишь бессмысленной оболочкой. Из этого уже вытекают определенные последствия. Люди-зомби неспособны объединяться с другими людьми, чувствовать и мыслить. При этом они теряют самообладание и становятся легко восприимчивыми к внешним стимулам, бесконтрольно поддаваясь каждому искушению и желая только утолить свои первичные инстинктивные желания. Разрушаются внутренние границы, которые были установлены нормами морали, что становится конечной точкой в определении настоящего человека.

Джон Уик (2014)

Классический боевик с Киану Ривзом в главной роли кажется не таким глубоким фильмом на первый взгляд. Но на самом деле и в нем есть потайные смыслы, которые объясняют культовость с точки зрения эмоциональной наполненности каждого фильма этой франшизы. С первого «Джона Уика» можно заметить, как герой проходит через стадии принятия потери близких — сначала жены, а затем и оставленной ею после смерти собаки — и, возможно, готовится к собственной неминуемой гибели. В первом фильме франшизы мы видим начальную стадию — отрицание: Джон не готов смириться со смертью жены и всячески не принимает собственное криминальное прошлое. Во втором фильме герой полон гнева. Ведь дом, в котором он безуспешно пытался сохранить все, что напоминает об умершей супруге, уничтожают, что становится отправной точкой для начала нового этапа. И наконец, в третьей части мы наблюдаем за тем, как герой обращается к торгу. Уик пытается удержаться в этом мире, выторговывая больший отрезок жизни. Следуя этой модели, в дальнейших картинах мы сможем увидеть, как герой проходит через депрессию и все-таки достигает стадии принятия.

Пассажиры (2016)

В решении Джима разбудить Аврору и тем самым лишить ее той жизни, о которой она так долго грезила, заключена этическая проблема. Прежде чем совершить этот поступок, герой живет в одиночестве на корабле целый год, а затем даже хочет без костюма отправиться в открытый космос. Но, увидев Аврору в капсуле сна, он находит другое решение своей проблемы. Конечно, зритель проходит сначала весь этот тяжелый путь вместе с Джимом и не может не понять его мотивы. Тут и возникает важный вопрос: когда же нарушение этических принципов уже нельзя считать таким уж нарушением, где эти границы? В фильме можно найти скрытый ответ, связанный с тем, что все произошло неслучайно, как и заявлено в слогане. Пробуждение Авроры спасло не только Джима от неминуемой гибели, но и всех остальных пассажиров, которые оказались в опасности из-за серьезных поломок на корабле. То есть Джим отнял одну жизнь у Авроры, разбудив ее, но дал ей другую жизнь, не менее счастливую, и плюс ко всему помог спасти остальных обитателей корабля.

Красота по-американски (1999)

Несмотря на то, что главный герой картины Лестер имеет, казалось бы, замечательную семью и хорошую, стабильную работу, он остается неудовлетворенным жизнью и уже достиг периода кризиса среднего возраста. Его мечты и мысли куда масштабнее, а сам он в них — намного счастливее, чем в реальности. И если мы приглядимся к этому герою и его окружению получше, то убедимся в том, что ни его семье, ни его соседям, ни его коллегам и дела нет до этого заблудившегося в собственной жизни мужчины. А все его существование — это заточение не только в навязчивых мыслях о привлекательной подруге дочери, но и в представлениях о нереализованном из-за ожиданий типичного капиталистического общества потенциале. Лестер буквально находится в тюрьме крохотного кабинета и собственного дома с решетчатыми перегородками на окнах. Только с виду счастливая семья — лишь лицемерное окружение, а работа — приносящее деньги, но не удовольствие, занятие, выбор которого был обусловлен принятыми в обществе стандартами успеха. И теперь, где бы герой ни оказался, он чувствует собственную беспомощность и в принципе не желает брать ответственность за свою судьбу. Принять реальность он не желает, а воплотить все свои мечты в жизнь попросту боится из-за осуждения, что и становится главной проблемой всей картины.

Безумный Макс: Дорога ярости (2015)

Главные герои проходят в фильме цикл, который был обозначен еще греческим философом Проклом и разделяется на три категории: пребывание, исход, возвращение. Они описывают и наше существование в целом. Мы сначала находимся в полном одиночестве в утробе матери, затем рождаемся и обретаем спутников жизни, а дальше снова оказываемся в одиночестве после нашей смерти. В фильме отправной точкой Макса является пустыня, в которой он пребывает наедине с собой. Далее происходит его исход, когда он переходит в мир людей и встречает Фуриосу и ее союзников. И уже в конце картины герой снова оказывается в пустыне, в одиночестве. Похожий путь проходит и Фуриоса, которая сначала пребывает в Цитадели, затем сбегает от своего хозяина и отправляется на поиск плодородной местности в компании 5 женщин, а дальше возвращается в первоначальную точку.

С широко закрытыми глазами (1999)

В фильме есть сцена в кафе «Соната», где главный герой Билл встречает музыканта и давнего приятеля Ника Найтингейла. Из общения с ним он случайно узнает о том, что Ник играет на пианино с завязанными глазами в тайных местах, адрес которых узнает лишь за час до выступления. Билл становится свидетелем разговора друга по телефону с очередным клиентом и случайно узнает пароль для входа в особняк — «Фиделио», которое означает «верный». Также это и название оперы Людвига ван Бетховена. В ней рассказывается история о женщине, которая скрывалась под именем Фиделио, чтобы высвободить своего мужа-узника из темного подземелья, куда его бросили томиться в ожидании смерти, и благодаря своей верности все-таки смогла спасти супруга. Эта небольшая отсылка в фильме предсказывает дальнейшую судьбу главного героя, которого разоблачают на тайной вечеринке, но скрывающаяся под маской женщина спасает его от наказания, правда, ценой собственной жизни.

Платформа (2019)

Фильм рассказывает о тюрьме в виде башни с огромным отверстием посередине для перемещения еды между каждым этажом с заключенными. В этой конструкции можно разглядеть религиозную отсылку к кругам ада, которые представлены в «Божественной комедии» Данте. Конечно, этажей в тюрьме гораздо больше, чем уровней в преисподней, однако и в классическом литературном произведении, и в фильме можно ощутить их бесконечность. А каждый из этажей в обоих случаях становится все более порочным и бесконтрольным, чем предыдущий. Кроме того, само строение от высшего к низшему напоминает о связи с раем и Богом. Он всегда возвышается над человеком, а само видение чистилища легко ассоциируется в фильме с нулевым уровнем, который предназначен лишь для избранных. Люди, которые живут на верхних этажах платформы, считаются везунчиками, ведь им удалось попасть в недосягаемое пространство с лучшими благами. Однако эта система наводит нас на мысли и о том, как все бесчестно распределяется между высшим и низшим уровнями. Ведь с появлением власти у высших на страдания оказываются обречены низшие, которые лишь получают остатки всех благ, по фильму — еды. Она попадает вначале к избранным, которых совсем не заботит, останется ли что-либо людям низов.