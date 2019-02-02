12 фильмов, которые закончились бы раньше, если бы герои лучше соображали

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Иногда поступки персонажей голливудских блокбастеров бывают так далеки от логики, что хочется закричать: «Что ты делаешь? Прекрати немедленно!» Из-за непродуманных действий персонажей в сюжете появляются огромные дыры. Например, Алиса в фильме могла победить Бармаглота одной левой, если бы проявила чуточку сообразительности.

AdMe.ru разобрал по косточкам популярные фильмы и поступки главных героев.

1. Лара Крофт (Лара Крофт: Расхитительница гробниц)

Цель Лары Крофт в фильме — уничтожить древний артефакт «Треугольник Света» и помешать злодеям-иллюминатам. Проблема героини в том, что артефакт разделен на 2 части: одна находится в Камбодже, а другая — в Сибири. В поисках «Треугольника» Лара гоняет на санях, мотоциклах, много дерется и стреляет изо всех видов оружия. После успешного получения первой половины артефакта героиня проводит все оставшееся время фильма в погоне за второй частью. Ошибка Лары: Лара, остановись и подумай! Если ты уничтожишь одну часть «Треугольника», то вторая станет бесполезной и тебе не придется ехать в снежную Сибирь.

2. Профессор Лэнгдон (Код да Винчи)

В «Коде да Винчи» профессор Лэнгдон расследует убийство и случайно натыкается на загадочный артефакт — криптекс. Профессору предстоит разгадать код криптекса и достать из него карту, которая укажет путь к чаше Грааля. Сломать криптекс нельзя — капсула с картой помещена в уксус. А при неосторожном обращении едкая жидкость уничтожит манускрипт. Ошибка Лэнгдона: Профессору достаточно было просто заморозить капсулу и сломать ее. Температура замерзания уксусной кислоты — всего +16 °С. Пользователи сети предлагают еще один вариант. Для него Лэнгдону нужно было бы вооружиться дрелью и сделать в артефакте маленькое отверстие, чтобы просто слить уксус.

3. Астронавт Райан Стоун (Гравитация)

Астронавты Райан Стоун и Мэтт Ковальски — единственные выжившие в космической катастрофе. В самый напряженный момент фильма наши герои, связанные тросом, находятся в открытом космосе. Ковальски уносит в космос, и он отстегивает трос, чтобы не утянуть напарницу за собой. Только вот беды можно было избежать. Ошибка Райан Стоун: В космосе гравитация, конечно, есть, только она действует по-другому и не утянет астронавта, как пылесос. Райан достаточно было слегка дернуть трос, чтобы напарник вернулся в ее объятия.

4. Фил, Стю и Алан (Мальчишник в Вегасе)

Несколько друзей мечтали провести незабываемый мальчишник в Лас-Вегасе. Но что-то пошло не так: они потеряли жениха, зато нашли младенца и тигра. Приключения ребят просто уморительны. Но если бы они проявили здравый смысл, фильм мог закончиться гораздо раньше. Отели и казино в Вегасе буквально напичканы камерами наблюдения. Все ради безопасности гостей, разумеется. Ошибка Фила, Стю и Алана: Если бы хоть кто-нибудь из троицы догадался глянуть на кадры с камер, то несчастного Дуга можно было найти на крыше отеля за пару минут. Жених просто поджарился на солнце из-за рассеянности своих друзей.

5. Джордж и Фред Уизли (Гарри Поттер и узник Азкабана)

В этой части поттерианы Гарри сталкивается с предателем своих родителей — Питером Петтигрю. Коварный Петтигрю целых 12 лет прятался от возмездия в облике крысы. И жил у лучшего друга Гарри, Рона Уизли. Однако некоторые герои саги могли бы быть и повнимательнее, чем уберегли бы Гарри от опасных приключений. Близнецы Джордж и Фред Уизли владели Картой мародеров. Волшебный артефакт, помимо прочего, мог показывать местоположение людей в стенах Хогвартса. Ошибка Джорджа и Фреда: Близнецы Уизли за долгое время ни разу не обратили внимание на то, что их младший брат разгуливает с каким-то мужчиной на плече. Почему их не насторожил этот факт, так и останется загадкой.

6. Экзобиолог Хью Дерри (Живое)

Группа астронавтов с МКС обнаруживает жизнь на Марсе. Ученые доставляют одноклеточное существо на борт станции и принимаются изучать его. Однако легкомысленное поведение специалиста по внеземной жизни привело к печальным последствиям. Ошибка Хью Дерри: Если вы когда-нибудь окажетесь в космосе и там встретитесь с пришельцами, ни за что не трогайте их руками! Именно так поступил экзобиолог Хью Дерри: астронавт обрадовался находке и решил потрогать ее пальцем. И зря: инопланетянин оказался недружелюбным и доставил экипажу кучу неприятностей. Проблемы астронавтов могла бы решить изолированная комната для опытов над пришельцами или усиленный скафандр.

7. Эдди Морра (Области тьмы)

Писатель-неудачник Эдди Морра ввязался в авантюру: по предложению друга он принял таблетку, которая увеличивает эффективность работы мозга. С нее-то и начались все неприятности Эдди. Он, конечно, стал суперумным, но попал в крутой замес: за писателем охотятся гангстеры и полиция. Наш герой так умен, что может предсказать выигрышную комбинацию в покер и поддержать разговор на любые темы. Однако он занимает $ 100 тыс. у русского гангстера Геннадия и впутывается в дикую историю с грабежом и убийствами. Ошибка Эдди: Возможно, герою стоило бы просто сыграть в казино на свои деньги или написать бестселлер за пару дней.

8. Ариэль (Русалочка)

Героиня мультика «Русалочка» не может быть рядом с принцем Эриком. Ариэль решается на отчаянный шаг: она заключает с колдуньей Урсулой договор. Колдунья превращает русалку в девушку, но забирает у нее голос и ставит сложновыполнимое условие. Ошибка Ариэль: Для того чтобы решить все свои проблемы, девушке нужны были карандаш и клочок бумаги. Мокрый песок и палочка тоже сгодились бы. Ариэль всего-то и нужно было написать принцу записку. Вряд ли русалка была неграмотна, ведь она подписала договор с Урсулой. Да и разговаривали они с Эриком на одном языке.

9. Q (007: Координаты «Скайфолл»)

В очередной серии бондианы агент 007 преследует предателя, который затесался в МИ-6. Жертв и кровопролития можно было бы избежать, если бы некоторые сотрудники ведомства выполняли все должностные инструкции. Досадную ошибку допустил компьютерный гений Q. Ошибка Q: Крутой IT-специалист Q нашел ноутбук предполагаемого предателя и без раздумий подключил его к сети МИ-6. По закону жанра в ноутбуке содержался опасный вирус, который пробил брешь в безопасности всей британской разведки. Нашему герою нужно было проверить компьютер. Ну или насторожиться, когда пароль от ноутбука оказался слишком простым. Так обычно и маскируются ловушки.

10. Нед Старк (Игра престолов)

Нед Старк — яркий персонаж саги «Игра престолов». Однако даже мудрый и справедливый Хранитель Севера пару раз промахнулся. И эти промахи стоили ему жизни. Нед выложил Серсее свои соображения по поводу ее маленького секрета. Он узнал, что детей Серсея родила не от мужа-короля, а от собственного брата. Такую тайну Нед мог бы использовать в борьбе с Ланнистерами, но почему-то не стал. Да еще и отпустил коварную женщину. Серсея не теряла времени даром и организовала заговор, в результате которого Нед был казнен. Ошибка № 1: Не доверяй человеку, загнанному в угол. Впоследствии Эддард Старк подтвердил свою склонность дружить с неподходящими людьми. В истории с Петиром Бейлишем произошло то же самое. Мизинец не тот человек, которому стоит доверять (тем более что он сам предупреждал об этом Неда). Во-первых, Петир долгие годы любил жену Неда, а во-вторых, он однажды выдал Эддарду свои планы по захвату престола. От заговора Нед отказался, чем и подписал себе смертный приговор. Ошибка № 2: Не связывайся с парнем, который до сих пор без ума от твоей супруги. Особенно если этот парень — хитрый и коварный тип.

11. Звездный Лорд (Мстители: Война бесконечности)

В этом фильме команда героев Marvel борется с суперзлодеем Таносом. На этот раз Стражей Галактики подвел их лидер, Звездный Лорд. В одном из финальных эпизодов супергерои почти одолели Таноса. Пока злодей находился под гипнозом, с него нужно было снять Перчатку Бесконечности — и дело с концом. Ошибка Звездного Лорда: Лидер Стражей узнает, что титан убил его возлюбленную, Гамору. Рассерженный Лорд начинает избивать Таноса и, конечно, будит его. Танос очнулся, герои не могут снять Перчатку, и титан уничтожает половину жизни во Вселенной. События в фильме могли бы развиваться совсем по-другому, сумей Звездный Лорд контролировать свои чувства.

12. Алиса и Красная Королева (Алиса в Стране чудес)

Повзрослевшая Алиса возвращается в Страну чудес, чтобы победить дракона Бармаглота. Бармаглот находится под властью Красной Королевы и угрожает всем жителям сказочного королевства. Ошибка Алисы: В Стране чудес есть чудо-пироги, которые увеличивают (или уменьшают) в размерах любого, кто их съест. Если бы Алиса съела волшебное лакомство, то победила бы Бармаглота голыми руками. Впрочем, не очень сообразительной оказалась и Красная Королева. Если бы она использовала чудо-пироги как паек для своей армии, тут бы никакая Алиса не справилась.

А вы часто замечаете нелогичное поведение в фильмах? Расскажите о вопиющих ошибках персонажей, которые встречались вам в любимом кино.