10+ фильмов, которые станут глотком свежего воздуха, когда все валится из рук

Когда все валится из рук, а из желаний самое сильное — дотянуть на автопилоте до нового года, есть проверенное средство от усталости и хандры. Записывайте рецепт: чашка горячего какао или чая, вечер, любимый плед, хороший фильм. Конечно, проблемы такой вечер не решит, зато придаст сил и поднимет настроение, а может, даже создаст то самое, потерянное в детстве и трудноуловимое во взрослом возрасте, ощущение приближающегося праздника.

AdMe.ru считает своим долгом презентовать подборку фильмов, которые поднимут вам настроение и подарят прекрасный вечер.

Игры судьбы

Режиссера Майкла Аппендаля зритель знает по картинам «Безумцы», «Рэй Донован», «Фарго», «Американская история ужасов» и «Сестра Рэтчед». В этот раз нас ждет банальный на первый взгляд сюжет, который подан незаурядно: Адам — счастливчик. У него есть деньги, работа, что ему по душе, красивая подружка. Но однажды, накануне повышения, он ныряет с причала в воду, не рассчитав свои силы. Результат — несчастный случай, Адам теперь инвалид, и, если хочет жить дальше, придется все начинать заново. Пока он чувствует только опустошение и боль, но все изменит одна случайная встреча.

Наше последнее лето

Последнее лето после школы — это последний шанс понять, кем хочешь стать, и определиться с целями в жизни. Впереди взрослая жизнь, и школьные друзья хотят взять от жизни все. Но в попытках обрести самостоятельность или сохранить дорогие сердцу отношения, признавшись в своих чувствах, можно обжечься или ранить сердце другого. Сюжет, несмотря на кажущуюся банальность, отошел от привычных штампов «любовь-вечеринки-разрыв». В ленте есть то, что заставит по-новому взглянуть на свою жизнь.

Прогулка по лесам

Писателю Биллу Брайсону за 60, его жизнь предопределена и тихо-мирно протекает ровно до того момента, когда он не решает, что ему просто необходимо пройти по Аппалачской тропе. Его жена против, ей мерещатся всякие ужасы, которые могут произойти, ведь она видела рассказы о происшествиях в полицейских сводках. В конце концов женщина сдается, но с условием: муж пойдет в компании своего старого друга Стивена. Зрителя ждут драматизм, приключения, комедия и авантюризм в одном флаконе, а еще — ирония над жизнью с легким налетом философии.

Пусть идет снег

В канун Рождества начинается буран: останавливаются машины и поезда, люди прячутся по домам. А одна девушка решается покинуть экспресс и дойти до вафельного ресторанчика в маленьком городке. И начинается история, которая изменит многие судьбы. Лента легкая, светлая и вполне может войти в вашу личную подборку обнадеживающих рождественских новелл.

Солнце в ночи

Потрясающая экранизация одноименного романа Ребекки Динерштейн, полная скандинавских мифов, холодных, завораживающих пейзажей и глубокого смысла. Френсис и Яша встречаются в Норвегии, где молодой человек планирует начать новую жизнь. А Френсис хочет быть художницей, но никак не может найти свое место в этом мире. Здесь, на фоне фьордов, им предстоит проводить свое прошлое, но сделать это будет не так-то просто. Картина пропитана солнечным светом и верой в лучшее, действует как батарейка или даже аккумулятор — успевайте подпитываться оптимизмом и энергией.

Музыка, война и любовь

Роберт и Рахель познакомились еще детьми, встретились в музыкальной школе. Пара взрослеет, строит планы и мечтает о будущем. Например, они хотят вместе выступить в Карнеги-холле. Ребята даже не представляют, что их ждет впереди и как быстро закончится беззаботное время, а жизнь разрушит их планы. Сможет ли их любовь пережить грядущие испытания?

40-летняя версия

Рада — некогда известный и подающий надежды драматург, а ныне просто плывущая по течению уставшая женщина. Ей 40, выбор небольшой: тихонько стареть, смирившись с судьбой, или плюнуть на все и начать с чистого листа. Рада умеет посмеяться над собой и бросает судьбе вызов — она решает стать рэпершей. И как примут ее «новую версию» знакомые, друзья, а главное — окружающие, те люди, которые должны стать ее новыми слушателями?

17-летний

Испанская драма, атмосферой напоминающая старый добрый фильм «Маленькая мисс Счастье». 17-летний юноша убегает из воспитательного учреждения, чтобы найти собаку, которая помогала ему на терапии. С этого и начинается дорожное приключение, которое не только поможет разобраться в себе, но и выстроить отношения с семьей. Светлая и добрая лента.

Любовь гарантирована

Рекламы сайтов знакомств гарантировали Нику, что он найдет свою любовь, но этого не случилось. Что ж, он подает на них в суд за нарушение обещаний. А берется за это странное дело адвокат по имени Сьюзан. Обычно она вообще не берет денег за свою работу, но сейчас ситуация критическая: ее фирма на грани банкротства. Но вот Ник смотрит на нее так пронзительно, кажется, между ними вспыхнула искра, только вот если раздуть из нее пламя, то дело выиграть не удастся. Что придумают влюбленные?

Верю в любовь

Реальная, красивая, светлая история любви певца Джереми Кэмпа. Молодой человек встретил девушку по имени Мелисса и понимает, что она — любовь всей его жизни. Но человеческая жизнь очень хрупка — в отличие от чувства, трепетного и душевного, которое можно пронести через всю жизнь. Фильм с особой эстетикой, которая не присуща обычным мелодрамам. Он дает исчерпывающий ответ на вопрос, способна ли жизнь одного человека изменить мир.

Последняя капля

Билл Мюррей снимается редко, тем ценнее для поклонников его таланта новые роли. По сюжету брак Лауры терпит крах. Девушке нужен дельный совет, и она обращается за помощью к отцу, который предлагает последить за ее мужем и понять, действительно ли все так плохо, как ей кажется. Фильм неторопливый, вдумчивый, иногда смешной, а временами серьезный. Тут и кризис личных отношений, и взаимоотношения между отцом и дочерью.

Девять дней

Иногда стоит вспомнить о том, что жизнь — это дар. И пусть об этом лучше напомнит хорошее кино, чем какое-нибудь печальное событие. А фильм действительно интересный: где-то на границе реальности стоит дом. А в нем живет человек, который общается с кандидатами — теми, кто претендует на право быть рожденным. Если верить ленте, каждый из нас выиграл этот конкурс еще до рождения и удостоился права жить. Среди прочего зрителя ждет звездный актерский состав: Уинстон Дьюк и Билл Скарсгард, известный как «тот самый клоун Пеннивайз».