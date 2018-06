12 фильмов, которые совершенно точно нельзя пропустить в 2018-м

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Многим нравится смотреть кино дома: уютный диван, плед, свежесваренный кофе. Но есть фильмы, которые хочется смотреть в кинотеатре, потому что это незабываемая атмосфера, это масштабность и возможность разделить восторг с другими. Во второй половине 2018 года поклонников кинематографа ждет немало сюрпризов: мы узнаем о судьбе всеми любимого желтого трансформера, накануне Хеллоуина вернется легендарный Майкл Майерс, мы увидим психологический триллер Ларса фон Триера, после показа которого на Каннском кинофестивале весь зал аплодировал стоя. Режиссеры порадуют поклонников вселенных Marvel и DC, тех, кто соскучился по захватывающим сказочным приключениям, и ценителей криминальной драмы.

Для любителей кинематографа AdMe.ru сделал подборку самых ожидаемых фильмов, которые выйдут на экраны в этом году и которые вам наверняка захочется посмотреть пусть и не в день премьеры, но точно в кинотеатре.

Человек-муравей и Оса (Ant-Man and the Wasp)

В главных ролях: Эванджелин Лилли, Пол Радд, Мишель Пфайффер и Майкл Дуглас. Скотт Лэнг всегда хотел оказаться в команде Мстителей, но любовь к дочери удерживает его в родном городе. Однажды доктор Хэнк Пим, создатель костюма Человека-муравья, просит Скотта принять участие в опасной миссии, где его напарницей в борьбе с сильным противником станет новая героиня — Оса. В России: с 5 июля 2018 года. В мире: с 4 июля 2018 года.

Лондонские поля (London Fields)

В главных ролях: Эмбер Херд, Кара Делевинь, Билли Боб Торнтон и Джим Стерджесс. Экранизация одноименного романа Мартина Эмиса. Главная героиня — Никола Сикс, девушка, которая обладает даром ясновидения. Предчувствуя скорую смерть, Никола решает пуститься во все тяжкие и заводит роман с 3 мужчинами. Она наслаждается последними днями жизни, несмотря на то что точно знает: один из них станет ее убийцей. В России: с 20 сентября 2018 года. В мире: с 6 сентября 2018 года.

Веном (Venom)

В главных ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон и Дженни Слейт. Из-за неудачного интервью с бизнесменом и ученым Карлтоном Дрейком журналист Эдди Брок потерял работу. Позже к Эдди поступает информация о том, что с помощью инопланетного паразита ученый проводит эксперименты над людьми. С целью спасти жертв эксперимента отважный журналист проникает в секретную лабораторию, где сливается с симбиотом и превращается в Венома — антигероя, который окутает страхом весь мир преступности. В России и в мире: с 4 октября 2018 года

Маугли (Mowgli)

В главных ролях: Роэн Чанд, Кейт Бланшетт, Бенедикт Камбербэтч и Кристиан Бейл. Существует множество экранизаций этой книги, но на сей раз нам покажут другую историю о Маугли. Историю, в которой главную опасность будет представлять его человеческое происхождение, а не злобный тигр Шерхан. В России и в мире: с 18 октября 2018 года.

Хеллоуин (Halloween)

В главных ролях: Джейми Ли Кертис, Ник Касл, Джуди Грир и Уилл Пэттон. Прошло 40 лет с Хеллоуина 1978 года, когда Майкл Майерс был пойман и заключен в лечебнице строгого режима. За эти годы Лори Строуд стала матерью и бабушкой. Она помнит, что однажды сумасшедшему удалось сбежать из лечебницы, поэтому в каждый канун Хеллоуина Лори одолевает страх, ведь она не исключает вероятности того, что маньяк в маске может вернуться. В России и в мире: с 18 октября 2018 года.

Быть Астрид Линдгрен (Unga Astrid)

В главных ролях: Альба Аугуст, Бьерн Густафссон, Трине Дюрхольм и Мария Бонневи. В основе сюжета лежат события из жизни Астрид Линдгрен, которые и сделали ее любимой писательницей во всем мире. Несмотря на религиозное воспитание и ожидания родителей, она нарушила законы общества и поддалась зову сердца. В России: 1 ноября 2018 года. В мире: состоялась 21 февраля 2018 года.

Аквамен (Aquaman)

В главных ролях: Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман и Патрик Уилсон. Еще в подростковом возрасте Артур Карри всех удивлял своей силой, скоростью и умением дышать под водой. Перед смертью его мать Атланна рассказала правду о его происхождении: Артур — наследник трона Атлантиды и однажды он должен стать правителем 7 морей. Его учили использовать свои способности во благо других, что помогло ему стать героем — героем по имени Аквамен. В России: с 20 декабря 2018 года. В мире: с 19 декабря 2018 года.

Бамблби (Bumblebee)

В главных ролях: Хейли Стайнфелд, Джон Сина, Памела Эдлон и Питер Каллен. 1987 год. На автомобильной свалке в небольшом калифорнийском городке Бамблби скрывается от преследователей. Во время прогулки его находит юная Чарли. Девушка радуется брошенному автомобилю с ключами в замке зажигания и не догадывается, что перед ней не обычный Volkswagen Beetle, а трансформер. В России и в мире: с 20 декабря 2018 года.

Белый парень Рик (White Boy Rick)

В главных ролях: Мэттью Макконахи, Дженнифер Джейсон Ли и Эдди Марсан. Фильм рассказывает историю самого молодого в Америке драгдилера Ричарда Верша — младшего. В 1980-х он работал под прикрытием и был тайным осведомителем полиции. Со временем его прикрытие превратилось в образ жизни и он стал наркодилером, за что был арестован и приговорен к пожизненному заключению. В России: с 31 января 2019 года. В мире: с 14 сентября 2018 года.

Дом, который построил Джек (The House That Jack Built)

В главных ролях: Мэтт Диллон, Ума Турман, Бруно Ганц и Софи Гробёль. Психологический триллер от несравненного Ларса фон Триера. История о невероятно умном молодом человеке по имени Джек, который оттачивал искусство убивать в течение 12 лет. Премьера фильма состоялась 14 мая 2018 года на Каннском кинофестивале. В России: с 29 ноября 2018 года.

Человек на Луне (First Man)

В главных ролях: Райан Гослинг, Клер Фой, Пабло Шрайбер и Итэн Эмбри. Всему миру известно имя американского астронавта НАСА, который стал первым человеком, ступившим на Луну. Нил Армстронг — имя, которое слышал каждый. Однако мало кто знает, чего стоило астронавту сделать маленький шаг, который превратился в гигантский скачок для всего человечества. В России: с 22 ноября 2018 года. В мире: с 11 октября 2018 года.

Щелкунчик и 4 королевства (The Nutcracker and the Four Realms)

В главных ролях: Кира Найтли, Маккензи Фой, Морган Фримен и Мэттью Макфэдьен. По мотивам великого балета Петра Ильича Чайковского. Во время празднования Рождества юная Клара получает подарок, который указывает ей путь к волшебным местам: Страна цветов, Страна сладостей и Страна снегов. Однако девочке необходимо попасть в четвертое королевство, где ей придется встретиться с Мышиным королем и его армией. В России: с 13 декабря 2018 года. В мире: с 24 октября 2018 года.