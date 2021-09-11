12 фильмов, которые сносят крышу не только закрученным сюжетом, но и блестящим актерским составом

В современном мире ежегодно выходит такое огромное количество фильмов, что очень легко упустить из виду многие действительно стоящие картины. Особенно если по какой-то причине они не были должны образом прорекламированы. А ведь зачастую они заслуживают внимания не только благодаря качественному сюжету, но и именитым актерам в главных ролях.

Мы в AdMe.ru решили исправить эту несправедливость и составили список остросюжетных триллеров, которые определенно стоят просмотра. В конце мы также добавили в качестве бонуса 2 свежих фильма, которые получили незаслуженно заниженные оценки, хотя они ничем не уступают своим конкурентам по уровню сценария и глубине героев.

Дом на другой стороне (2020)

После внезапной утраты мужа школьная учительница Бет остается одна в их загородном доме на берегу озера. Решаясь разобрать его вещи, она сталкивается со зловещими видениями: чувствует присутствие любимого, видит тени и следы, которые исчезают на рассвете. Параллельно этим тревожным явлениям она продолжает изучать вещи и вдруг осознает, что гибель мужчины вовсе не случайна. Более того, наружу всплывает ужасная правда: все это время ее любимый вел двойную, буквально зеркальную жизнь. Превосходный мистический триллер, обладающий уникальным и жутким очарованием. В главных ролях: Ребекка Холл, Сара Голдберг, Вонди Кёртис-Холл. Рейтинг IMDb — 6,9

Дело № 39 (2009)

В данном фильме в непривычном для себя амплуа выступает Рене Зеллвегер, знакомая многим по фильмам об обаятельной Бриджит Джонс. Здесь она исполняет роль социального работника Эмили Дженкинс, которая, спасаясь от собственных печальных воспоминаний, вкладывает всю свою душу в помощь каждому ребенку, которого направляют к ней. Как-то раз в ее руки попадает дело № 39 — маленькая девочка Лилит Салливан страшно боится своих родителей, которые кажутся обезумевшими фанатиками. Приютив малышку у себя, женщина запускает цепь необъяснимых и пугающих событий, исход которых сложно предугадать. В главных ролях: Рене Зеллвегер, Джоделль Ферланд, Брэдли Купер. Рейтинг IMDb — 6,2

Секретный агент (2017)

Этот остросюжетный боевик повествует об Элис Расин — опасном секретном агенте мирового уровня, которая выполняет задание в Лондоне под прикрытием. На одном из допросов случается катастрофа — утечка важных данных, и женщина оказывается вовлечена в запутанную шпионскую игру. Теперь ей нужно не только выполнить до конца свою миссию, но и отражать бесконечные атаки как открытых врагов, так и некогда лояльных союзников, каждый из которых в любой момент может оказаться предателем. В главных ролях: Нуми Рапас, Орландо Блум, Майкл Дуглас, Джон Малкович. Рейтинг IMDb — 6,3

Игра Джералда (2017)

Фильм снят по одноименному бестселлеру Стивена Кинга. Джесси соглашается поехать с мужем в уединенный загородный дом, чтобы наладить отношения. Однако на месте обстановка довольно быстро накаляется: у супругов случается перепалка, и мужчина внезапно погибает от сердечного приступа, оставив героиню прикованной к кровати. Одиночество и шокирующие обстоятельства вызывают в разуме женщины болезненные воспоминания. Балансируя на грани реальности и видений, она пытается выжить в доме, ставшем для нее камерой пыток. В главных ролях: Карла Гуджино и Брюс Гринвуд. Рейтинг IMDb — 6,5

Код доступа «Кейптаун» (2012)

В центре сюжета — молодой сотрудник ЦРУ Мэтт Уэстон. Вот уже некоторое время он умирает со скуки в Кейптауне в ожидании либо интересного дела, либо хотя бы решения о переводе во Францию, где его ждет любимая невеста. В конечном счете дело настигло его быстрее. В городок под наблюдением целого спецотряда ЦРУ прибывает легендарный агент Тобин Фрост, которого уличили в продаже важных данных и теперь собираются выпытать, что еще он знает. Когда его доставляют в квартиру Мэтта, происходит нападение неизвестной банды. Уэстону удается отбить Тобина и приходится отправиться с ним в опасное приключение. В главных ролях: Дензел Вашингтон, Райан Рейнольдс, Вера Фармига. Рейтинг IMDb — 6,7

Закон ночи (2016)

Экранизация нашумевшего романа Денниса Лихейна. Америка, 1920-е годы. У главного героя по имени Джо Коглин с самого начала было лишь 2 пути: пойти по стопам отца, капитана бостонской полиции, и героически сражаться с преступностью, либо же примкнуть к рядам безжалостных гангстеров. В итоге мужчина выбирает жизнь криминального мира. Начав свой путь с мелкого бунтарства и нарушения законов, впоследствии он оказывается одной из самых заметных фигур организованной преступности. В главных ролях: Бен Аффлек, Крис Мессина, Зои Салдана, Сиенна Миллер. Рейтинг IMDb — 6,4

Голем (2016)

1880-й год, викторианский Лондон. В районе на востоке города происходит серия небывало жестоких преступлений. Напуганные жители полагают, что это дело рук голема — существа из мифологии. Мнение же инспектора Килдера, которого назначают главным в расследовании, не столь однозначно. Единственное, в чем он уверен, это невиновность девушки, которую обвинили в одном из преступлений. Беседуя с Элизабет, он находит все больше зацепок, помогающих в расследовании, и кажется, оказывается близок к разгадке. Но лишь до того момента, пока новые обстоятельства не рушат трепетно воссозданную им картину убеждений. В главных ролях: Дуглас Бут, Оливия Кук, Мария Вальверде. Рейтинг IMDb — 6,3

Киллер Джо (2011)

Фильм повествует об обычной на первый взгляд семье, проживающей в разваливающемся фургончике в небольшом городке Техаса. В целом главу семейства с его новой женой, импульсивного сына и недалекую дочь не объединяет и не интересует ничего. Кроме разве что шальных денег. Поэтому, когда им подворачивается легкая нажива, завязанная на жизни бывшей жены и ее страховке, они недолго думая подыскивают опытного наемника, который по иронии судьбы является местным полицейским. Вот только последний требует взять его в долю. А истинная жадность не терпит таких наглецов. В главных ролях: Мэттью Макконахи, Эмиль Хирш, Джуно Темпл. Рейтинг IMDb — 6,7

Убийства в Оксфорде (2008)

Мартин считает выдающегося математика и логика мистера Сэлдома своим кумиром и мечтает, чтобы тот заметил его. И несмотря на изначально незадавшееся общение, в ходе которого мужчина высмеивает парня за его верования, мечта сбывается, и они сближаются, хоть и при странных обстоятельствах. Дело в том, что хозяйка квартиры Мартина становится жертвой загадочного преступления — первой из череды несчастных, которые тем или иным образом связаны с Оксфордским университетом. Студент и профессор берутся за расследование, идеально дополняя предположения друг друга разными системами ценностей и убеждений. В главных ролях: Элайджа Вуд, Джон Херт. Рейтинг IMDb — 6,1

Защитник (2016)

Герой Киану Ривза — опытный адвокат Ричард Рэмси, который во что бы то ни стало хочет докопаться до истины в принципиальном деле, в котором замешаны его знакомая и ее сын. 17-летнего подростка обвиняют в гибели собственного отца. Вот только дело осложнено тем, что доказательства практически неопровержимы — ведь полиция застала Майка непосредственно рядом с телом мужчины, и с тех пор парень стойко хранит молчание и вовсе не торопится содействовать в расследовании. Картина придется по душе всем любителям напряженных судебных драм с неожиданными сюжетными поворотами. В главных ролях: Киану Ривз, Рене Зеллвегер, Джеймс Белуши. Рейтинг IMDb — 6,2

Бонус № 1: «Ледяной драйв» (2021)

После обвала 26 шахтеров оказываются в смертельной ловушке. Спасти их может только специальное оборудование. Кажется, что никто не согласится доставить эту тяжесть на 33-тонном грузовике по тонкому апрельскому льду, пока об этом не узнает дальнобойщик Майк Маккэнн. Он уже долгое время не может найти стабильную работу из-за сложностей, связанных с опекунством над своим братом-ветераном Гурти. Поскольку ему нечего терять, он вместе с командой еще нескольких таких же отчаянных смельчаков берется за перевозку груза. Но, как оказалось, главную опасность представляли вовсе не суровая погода и оттаивающее озеро. Рейтинг IMDb — 5,6 Этот качественный экшен-триллер определенно стоит внимания всех любителей жанра ну и, конечно же, неподражаемого Лиама Нисона. Несмотря на некоторую наивность и допущения, фильм способен удивлять и держать в напряжении от начала до самого конца — идеальный выбор для вечернего кинопросмотра.

Бонус № 2: «Воспоминания» (2021)

Ник Баннистер — частный детектив, который специализируется на предоставлении специфических услуг. С помощью специальных технологий он погружает клиентов в мир их воспоминаний, а затем помогает отыскивать в памяти нужные фрагменты, чтобы заказчик мог заново пережить моменты из прошлого. Однажды его жизнь переворачивается с ног на голову, когда на пороге появляется загадочная девушка по имени Мэй, которой всего лишь нужно найти ключи. Знакомство перетекает в бурный роман, но вдруг девушка внезапно исчезает. В отчаянии Ник пытается найти ответы как в реальности, так и в чужих воспоминаниях. Рейтинг IMDb — 5,9 Выход фильма на большие экраны прошел довольно тихо и бесславно — а жаль. Ведь это крайне интригующая, остросюжетная и драматичная картина, в которую к тому же вдохнул жизнь по-настоящему звездный состав в лице Хью Джекмана, Ребекки Фергюсон, Тэндиве Ньютон и Клиффа Кертиса.