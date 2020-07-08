12 фильмов, которые разгромили критики, но полюбили зрители

Вкусы кинокритиков и зрителей совпадают далеко не всегда. Бывает так, что профессиональная оценка того или иного фильма разительно отличается от любительской: фильмы, которые зрители превозносят, критики могут как минимум недолюбливать. Причем случается это даже с картинами, удостоенными высшей награды современной киноиндустрии — «Оскара».

AdMe.ru изучил сайт Rotten Tomatoes, где публикуются оценки и тех, для кого кинематограф — профессия, и тех, кто просто любит это искусство.

Богемская рапсодия

Вышедший на экраны в 2018 году байопик «Богемская рапсодия» о жизни и творчестве Фредди Меркьюри стал настоящим кассовым хитом, собрав в прокате более $ 900 млн. Картина получила 4 премии «Оскар», одной из которых за главную роль удостоился Рами Малек. А вот критики, в отличие от посетителей кинотеатров, отнеслись к фильму не так благосклонно: несмотря на то что профессионалы похвалили игру актеров и музыкальную составляющую «Рапсодии», они отметили исторические неточности и то, что образ самого великого музыканта оказался недостаточно раскрыт. Более того, многие рецензии были по-настоящему разгромными. Так, в одной из них говорилось: «Это бездушный, предсказуемый, стереотипный и вымогающий эмоции биографический фильм, прикрывающийся песнями и музыкальными номерами». Количество положительных рецензий: Критики — 60 %

Зрители — 85 %

Жажда смерти

Фильмы с участием Брюса Уиллиса — особенно боевики — хоть и становились нередко хитом проката и завоевывали зрительскую любовь, далеко не всегда находили одобрения у критиков. Исключением не стала и «Жажда смерти». Ее профессионалы в мире кино буквально разнесли в пух и прах: многие из них рекомендовали посмотреть вместо «Жажды» оригинальную картину, одноименным ремейком которой фильм 2017 года и является. А вот зрительской аудитории лента пришлась по вкусу: в противовес профессионалам она сочла новое прочтение боевика 1974 года более удачным, чем оригинал. Кроме того, зрители по достоинству оценили и историю, рассказанную в фильме, и игру актеров. Количество положительных рецензий: Критики — 18 %

Зрители — 72 %

Сладкий ноябрь

Романтическая мелодрама с Шарлиз Терон и Киану Ривзом вышла на экраны в далеком 2001 году. Фильм о неизлечимо больной женщине, которая заводит отношения ровно на месяц, и бизнесмене, решившем ради нее круто изменить свою жизнь, критики сочли ужасным, подвергнув остракизму буквально все: игру актеров, сюжет, режиссуру. В одной из отрицательных рецензий были такие слова: «Фильм выдает патологическое поведение за романтические отношения. Два больных, извращенных человека играют в какие-то странные игры и называют это любовью». Более того, из-за столь негативной оценки критиками фильм был выдвинут на «Золотую малину». Однако зрители были гораздо более благосклонны. Они назвали «Сладкий ноябрь» милым и трогательным, а саму любовную историю — потрясающей и западающей в душу. Количество положительных отзывов: Критики — 15 %

Зрители — 76 %

Анна

Шпионский экшен-триллер 2019 года, снятый Люком Бессоном, не только не понравился критикам, но и фактически провалился в прокате, собрав немногим более $ 31,6 млн при бюджете в $ 30 млн. Критики назвали «Анну» плохой стилизацией под «Никиту», снятую тем же Бессоном. Кроме того, им не понравилось, что сюжет постоянно скачет во времени — причем так, что сложно понять, что же на самом деле происходит. Некоторые посчитали это попыткой прикрыть сюжетные дыры. Зрители же по большей части остались довольны фильмом, поскольку они получили то, что ожидали увидеть — картину, насыщенную действием и драками. А кто-то даже назвал «Анну» женской «версией» «Джона Уика». Количество положительных отзывов: Критики — 36 %

Зрители — 81 %

Четыре комнаты

Фильм, представляющий собой 4 новеллы, объединенных главным героем портье Тедом, вышел на экраны в 1995 году. Сегодня, как и все фильмы, к которым приложил руку Квентин Тарантино, «Четыре комнаты» считается культовым, однако после премьеры критики приняли его более чем прохладно, а один из них даже назвал картину «главным разочарованием 1995 года». И даже спустя годы мнение профессионалов о «Комнатах» не изменилось: они по-прежнему считают и сюжет, и режиссуру, и актерскую игру неудачными. Но обычные зрители находят фильм интересным и довольно смешным — правда, большая их часть отмечает (как, впрочем, и критики), что 3-й и 4-й эпизоды, снятые Робертом Родригесом и Квентином Тарантино соответственно, более удачные, чем первые 2. Количество положительных отзывов: Критики — 13 %

Зрители — 69 %

Стекло

Фильмы М. Найта Шьямалана далеко не всегда становятся успешными: в списке его работ есть и обласканное и критиками, и зрителями «Шестое чувство», и абсолютно провальный «После нашей эры». А вот о «Стекле», замыкающем трилогию «Неуязвимый», мнения профессионалов и обычных киноманов, разделились: первые были разочарованы и сюжетом, и режиссурой, и отметили только хорошую игру Джеймса Макэвоя, зато некоторые зрители посчитали его лучшим фильмом о супергероях, который, к сожалению, недооценили. Стоит отметить, что кассовые сборы косвенно подтвердили правоту зрителей: в прокате картина собрала почти $ 250 млн, более чем в 12 раз окупив бюджет. Количество положительных отзывов: Критики — 37 %

Зрители — 68 %

Сама жизнь

Драма «Сама жизнь» — один из тех фильмов, мнения по поводу которого оказались диаметрально противоположными: от крайне негативных рецензий со стороны профессионалов, до весьма доброжелательных и даже восторженных — от обычных зрителей. Единственным положительным моментом на фоне массы отрицательных — таких, как «дырявый» сюжет и непреднамеренная комедийность, — критики назвали актерскую игру Оскара Айзека и Оливии Уайльд. Зрители же откровенно не поняли подобной реакции специалистов — по их мнению, фильм «Сама жизнь» можно смело рекомендовать к просмотру, поскольку и трогательный сюжет с неожиданными поворотами, и постановка и, конечно же, актерская игра как минимум очень хороши. Количество положительных отзывов: Критики — 14 %

Зрители — 83 %

1 + 1: Голливудская история

«Американскую историю» — не совсем «дословный» ремейк французского фильма «1 + 1» — специалисты по кинокритике приняли прохладно. Попытку повторить душевность и красоту французского оригинала они сочли неудачной, даже несмотря на отличный актерский состав, а один из критиков даже отметил, что это один из тех фильмов, лучшая часть которого — трейлер. Однако зрители в своих рецензиях часто писали, что буквально влюбились в этот фильм — причем даже те, кто видел европейскую версию. Более того, многие называли ленту с Брайаном Крэнстоном и Кевином Хартом одной из своих любимых комедийных драм и призывали не обращать внимания на мнение критиков. Количество положительных отзывов: Критики — 41 %

Зрители — 82 %

Жизнь Дэвида Гейла

Одна из самых тяжелых драм 2000-х — «Жизнь Дэвида Гейла», не только не вызвала одобрения у значительной части критиков, но и провалилась в прокате. Кто-то из специалистов сказал, что противникам смертной казни «Жизнь» оказала такую же медвежью услугу, как «Поле битвы Земля» — сайентологии. Кроме того, отмечали, что даже талантливая игра Кевина Спейси не смогла спасти фильм от провала. Большая же часть зрительской аудитории вступилась за работу Алана Паркера, а обруганный критиками сюжетный твист в конце многим понравился. Более того, именно негативное мнение профессионалов зрители сочли причиной провала ленты в прокате. Количество положительных отзывов: Критики — 19 %

Зрители — 81 %

Призрачная красота

Рецензии критиков на «Призрачную красоту», вышедшую на экраны в 2016 году, были абсолютно разгромными: один из них написал, что создатели умудрились в 95-минутном фильме продемонстрировать огромное количество сценарных и прочих ошибок. Были у них претензии и к игре актеров, которых, кстати, не без участия негативно настроенной профессиональной аудитории, номинировали всех скопом на «Золотую малину» с формулировкой «Весь состав когда-то уважаемых актеров». Несмотря на то что зрительский рейтинг у фильма не самый высокий, многие киноманы назвали «Призрачную красоту» одной из своих любимых картин. Понравилась им и актерская игра, и трогательный сюжет, не показавшийся им излишне «сопливым», коим сочли его некоторые критики. Количество положительных отзывов: Критики — 14 %

Зрители — 64 %

Величайший шоумен

Несмотря на то что отзывы профессионалов о «Величайшем шоумене» нельзя назвать совсем уж разгромными — биографический фильм об основателе бродячего цирка Финеасе Барнуме понравился примерно половине критиков, — особой любви он у них не снискал. Единственное, что понравилось практически всем, — это музыка и музыкальные же номера, однако их сочли своего рода прикрытием для не очень удачного сценария. Более того, картина подверглась критике и за обеление образа Барнума, который считается одним из тех, кто сделал популярными так называемые человеческие зоопарки. Что же касается зрителей, то фильм понравился абсолютному большинству. Причем даже те, кто не остался в восторге от сюжета, все равно отметили саундтрек и музыкальные номера. Количество положительных отзывов: Критики — 56 %

Зрители — 86 %

Шаг вперед

Вышедшая на экраны в 2006 году молодежная мелодрама «Шаг вперед» стала настоящим яблоком раздора между критиками и зрителями. Профессионалы сочли фильм шаблонным, игру Дженны Дуан абсолютно неубедительной, а количество танцевальных номеров в фильме о танцах недостаточным. Однако абсолютное большинство обычных зрителей приняли фильм если не с восторгом, то довольно тепло: им, в отличие от критиков, понравилась и игра главной героини, и «химия» между ней и героем Ченнинга Тейтума. Кстати, посетители кинотеатров тоже с ними согласились, и в прокате фильм окупился почти в 10 раз. Количество положительных отзывов: Критики — 20 %

Зрители — 83 %