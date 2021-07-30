12 фильмов, которые принесли создателям лишь гроши, но навсегда отпечатались в истории

Казалось бы, голливудская формула сверхкассового блокбастера уже давно найдена. Нужен гениальный режиссер, не менее гениальный сценарист, талантливые актеры и, конечно же, многомиллионный бюджет. Но даже при наличии всех этих переменных успех картине, к сожалению, не гарантирован.

Мы в AdMe.ru сделали для вас подборку киношедевров, которые в лучшем случае оправдали вложенные в них средства, а в худшем даже не сумели окупиться.

12. Бойцовский клуб (1999)

«Бойцовский клуб» с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном — великолепная экранизация романа Чака Паланика. Но из-за неутешительных тестовых просмотров создатели фильма переживали, что он может не понравиться зрителям. В связи с этим дата выхода картины в прокат неоднократно переносилась, а с маркетинговой кампанией возникало все больше сложностей. При бюджете в $ 63 млн лента смогла собрать лишь $ 37 млн в американском прокате. Покрыть убытки удалось лишь тогда, когда картина вышла на DVD.

11. Мама (2017)

Это американский драматический триллер с элементами ужасов с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Во время премьеры на Венецианском кинофестивале он вызвал бурные аплодисменты. Критики также отзывались о фильме довольно лестно, однако этого было недостаточно для кассового успеха. Причина проста и ясна: даже несмотря на жанровую привлекательность, эта кинокартина не была рассчитана на массовую аудиторию из-за своего дезориентирующего повествования и обилия тяжелых моментов. При бюджете в $ 30 млн фильму удалось собрать всего лишь $ 44 млн.

10. Стив Джобс (2015)

Эта потрясающая биографическая драма обещала побить все кассовые рекорды, но... не побила. Даже несмотря на то, что Майкл Фассбендер, блестяще перевоплотившийся в Стива Джобса на широких экранах, был номинирован на «Оскар». При этом большинство критиков пребывали в восторге от картины, в которой неспешно рассказывается история жизни создателя бренда Apple. Студия потратила на фильм $ 30 млн, тогда как мировые сборы составили всего лишь $ 34 млн.

9. Побег из Шоушенка (1994)

Сейчас сложно поверить, но этот культовый фильм провалился в прокате. И все из-за неравной конкуренции с «Криминальным чтивом» Тарантино. В первом прокате картина не снискала должного зрительского внимания, даже несмотря на то, что критики неустанно хвалили его. В результате при 25-миллионном бюджете фильм собрал всего лишь $ 28 млн в кинотеатрах Северной Америки.

8. Большой Лебовски (1998)

Вы наверняка слышали об этом легендарном фильме хотя бы раз в жизни. Да-да, это тот самый «Большой Лебовски», который прославил Джеффа Бриджеса на весь мир и даже породил собственный ежегодный фестиваль под названием Lebowski Fest. Так вот, он провалился в прокате в США, собрав всего лишь $ 15 млн и едва покрыв затраты на свое производство. Фильм стал легендой только после того, как появился на кассетах и дисках.

7. Фонтан (2006)

Представляем вашему вниманию самую большую «кассовую бомбу» режиссера Аронофски с Хью Джекманом и Рэйчел Вайс в главных ролях. Эта амбициозная романтическая драма собрала всего лишь $ 10 млн в прокате США и немногим больше половины этой суммы в других странах, и это при бюджете в $ 35 млн. В дальнейшем кинокартина также не снискала никакого коммерческого успеха, но это ничуть не помешало ей получить статус культовой.

6. Страх и ненависть в Лас-Вегасе (1998)

Терри Гиллиам — известный режиссер, славящийся необыкновенно захватывающими и иногда весьма специфичными фильмами. Картина «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» как раз из этого разряда. Сейчас может показаться невероятным, но эта киноадаптация знаменитой книги Хантера С. Томпсона с треском провалилась в прокате, отбив всего $ 10 млн при бюджете в $ 18 млн. Как и в случае с «Большим Лебовски», фильм был оценен зрителями только после выхода на домашние экраны.

5. Выживут только любовники (2013)

Кинокритики называли этот фильм одним из лучших среди тех, что вышли в 2013 году. Заслужил ли он зрительские симпатии благодаря этому? К сожалению, нет. Не помогли ни культовый дуэт Тома Хиддлстона с Тильдой Суинтон, ни все еще модная в те времена «вампирская» тематика. При бюджете в $ 7 млн картина смогла окупить всего лишь $ 2 млн в американском прокате.

4. Доктор Cон (2019)

Когда этот фильм выходил на широкие экраны, многие зрители ожидали увидеть продолжение экранизации «Сияния», знаменитого романа Стивена Кинга. Практически все они получили не совсем то, что ожидали, так как создателям не удалось в полной мере сохранить преемственность киношедевра Кубрика. Что касается критиков, многие из них похвалили самобытность картины, наполненной трогательными переживаниями главного героя и множеством мифических деталей. Как бы там ни было, фильм провалился в американском прокате, собрав $ 31 млн при бюджете в $ 45 млн.

3. Пекло (2007)

К сожалению, подающие надежды научно-фантастические фильмы нередко проваливаются в прокате, даже несмотря на теплые отзывы и положительные рецензии критиков. Такая же участь постигла и «Пекло». Казалось бы, вот вам эстетически привлекательный остросюжетный триллер о космонавтах, которые пытаются спасти солнце. Чего еще нужно прихотливому зрителю? Однако при бюджете в $ 40 млн фильм собрал всего лишь $ 32 млн.

2. Мастер (2012)

Этот фильм, снятый Полом Томасом Андерсоном, справедливо считается одним из наиболее выдающихся достижений киноиндустрии за последнее десятилетие. Главные роли в нем исполнили небезызвестные Хоакин Феникс, Эми Адамс и Филип Сеймур Хоффман, и все они были номинированы на «Оскар». Тем не менее эта захватывающая дух драма собрала всего лишь $ 28 млн в мировом прокате при бюджете в $ 32 млн, таким образом, даже не окупив себя.

1. К звездам (2019)

Критики прозвали этот фильм межзвездным шедевром Джеймса Грэя и величали его самым красивым фильмом года. Помогло ли это ему в прокате? Разумеется, нет. Брэд Питт снялся во многих так называемых кассовых бомбах, и это одна из них. Бюджет ленты, по разным оценкам, составил $ 80–100 млн, а собрать ей удалось всего $ 135 млн, $ 50 млн из которых принесли американские зрители.