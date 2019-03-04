12 фильмов, которые неожиданно для своих создателей что-то поменяли в этом мире

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Словосочетание «кино перемен» обычно относят к документалистике. Однако хороший художественный фильм способен не только развлечь: некоторые картины меняют общественное сознание, а порой приводят к другим, часто незапланированным последствиям.

Мы в AdMe.ru решили изучить воздействие художественного кинематографа на общество и обнаружили, что игровое кино, возможно, оказывает больший эффект на нашу жизнь, чем документальное.

1. Серпико (1973)

IMDb — 7,8

В основу фильма положена реальная история Фрэнка Серпико, который не побоялся пойти против своих коллег, обнародовав информацию о взяточничестве в полицейском департаменте Нью-Йорка. После выхода фильма количество whistleblowers — полицейских, сообщающих о взятках в своих подразделениях, — увеличилось в разы, а образ Серпико (в исполнении Аль Пачино) особую известность получил в странах Юго-Восточной Азии. Например, в Таиланде стикер с портретом Аль Пачино клеят на автомобили: это одновременно и талисман от нечистых на руку полицейских, и сообщение: «Я взяток не даю».

2. Город воров (2010)

IMDb — 7,6

В фильме Бена Аффлека грабители банков идут на дело в костюмах монахинь и силиконовых масках. Эта идея вдохновила реальных преступников, которые не только использовали силиконовые маски (правда, вкупе с формой полицейских), но и скопировали некоторые тактические уловки. Например, они взяли с собой отбеливатель, чтобы уничтожить образцы ДНК, а также запугивали свидетелей, рассказывая о них личные сведения.

3. Пикей (2014)

IMDb — 8,2

Комедийная мелодрама об инопланетянине Пикее, попавшем в Индию, высмеивает мракобесие и дремучие предрассудки. Главный герой фильма задает неудобные вопросы о религии, отношениях между полами, межэтнической вражде, вскрывая пороки современного индийского общества. После просмотра зрители разделились на два лагеря: одни жгли постеры и требовали запретить показ, утверждая, что «Пикей» дискредитирует индуизм, другие запустили кампанию в поддержку фильма и его создателей. Главная заслуга фильма состоит в том, что он спровоцировал важный общественный диспут и лишил многих гуру-шарлатанов части их аудитории.

4. Матрица (1999)

IMDb — 8,7

Фильм 1999 года представляет реальность, в которой мы живем, как компьютерную программу, которая загружена в наш мозг, тогда как тело, подключенное к системе, погружено в сон. Некоторые психически неустойчивые зрители решили, что они и в самом деле живут в «матрице». По меньшей мере 3 человека в США совершили убийства, веря, что это происходит «не по-настоящему».

5. Три билборда на границе Эббинга, Миссури (2017)

IMDb — 8,2

Сильная история о противостоянии простой женщины Милдред полиции небольшого американского городка вдохновила многих людей в разных частях света на выражение протеста с помощью красных билбордов. Они успели появиться в Лондоне, во Флориде, на Мальте, в Косово, а также в нескольких городах России.

6. Джесси Джеймс. Герой вне времени (1939)

«Американская гуманистическая ассоциация следила за действиями животных. Ни одно животное не пострадало».

IMDb — 7,1

В начале XX века животные, в частности лошади, воспринимались обществом как расходный материал. Кинематографисты загубили немало лошадиных жизней ради зрелищных трюков на экране. И никого это не заботило, пока в 1939 году не вышел фильм «Джесси Джеймс. Герой вне времени». В нем есть сцена падения коня с высокого обрыва в воду. Именно она показалась американцам безнравственной, общественность возмутилась, и в 1940 году в Голливуд пригласили представителей American Humane Association. С тех пор эта организация отвечает за безопасность животных во время киносъемок.

7. Избавление (1972)

IMDb — 7,7

Место действия фильма «Избавление» — округ Рейбан, штат Джорджия. По сюжету герои попадают в отдаленные от цивилизации места, населенные жуткими людьми — алкоголиками, дикарями и садистами. Фильм стал очень популярен, и это сослужило плохую службу настоящим жителям Рейбана: в реальной жизни их воспринимали так, как они были показаны в кино. Бывали случаи, когда некоторые из них не могли устроиться на работу в других городах только потому, что они из Рейбана. Так что даже доходы от туризма по местам съемок «Избавления» не избавили местное население от обиды на создателей фильма.

8. Левиафан (2014)

IMDb — 7,6

Фильм Андрея Звягинцева о противостоянии человека и государства, получивший множество престижных наград, возымел неожиданный и никем не запланированный эффект: в Териберке, где проходили съемки, местные власти стали вывозить мусор, который до этого никем не убирался из-за плохих дорог. Дело в том, что красоты северной природы, которые многие зрители увидели в этом фильме, привлекли в Териберку небывалый поток туристов, поэтому проблему мусора коммунальщики решили быстро.

9. Челюсти (1975)

IMDb — 8,0

Поверив мифам, показанным в кино, люди с энтузиазмом принялись уничтожать акул. За несколько лет после выхода фильма их количество вдоль Восточного побережья США сократилось на 50 %, а это в свою очередь отразилось на рыболовном промысле. Так как акулы держали под контролем популяцию скатов и прочих хищников, питающихся промысловой рыбой, с уменьшением их количества прочие хищники стали активно плодиться и оставлять рыбаков без улова.

10. Джуно (2007)

IMDb — 7,5

Многие критики обрушились на фильм за то, что он «идеализирует подростковую беременность». Слишком гладко все сложилось у главной героини: родители, школа, друзья и бойфренд отнеслись с пониманием, для ребенка нашлась любящая приемная семья, а школьница после родов вернулась к прежней беззаботной жизни подростка. Вскоре после выхода фильма в старшей школе Глочестера забеременели 17 старшеклассниц, что в 4 раза превысило среднестатистическую норму. Эту ситуацию описали как «эффект Джуно».

11. Военные игры (1983)

IMDb — 7,1

В начале 80-х никто особо не задумывался о хакерах и компьютерной безопасности, пока в 1983 году не вышел фильм о пареньке, который взломал систему командования воздушно-космической обороны и едва не начал Третью мировую войну. Для многих политиков малобюджетный молодежный фильм стал откровением, и в том же году появилось несколько законопроектов о защите информации. Результатом стал Акт о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении, по которому, кстати говоря, осудили одного из создателей Reddit Аарона Шварца. Кроме того, у президента Рейгана после просмотра этого фильма появилась идея об ограничении распространения ядерного оружия.

12. Возвращение на Родину (2004)

IMDb — 8,7