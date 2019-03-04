12 фильмов, которые неожиданно для своих создателей что-то поменяли в этом мире
Словосочетание «кино перемен» обычно относят к документалистике. Однако хороший художественный фильм способен не только развлечь: некоторые картины меняют общественное сознание, а порой приводят к другим, часто незапланированным последствиям.
Мы в AdMe.ru решили изучить воздействие художественного кинематографа на общество и обнаружили, что игровое кино, возможно, оказывает больший эффект на нашу жизнь, чем документальное.
1. Серпико (1973)
-
IMDb — 7,8
В основу фильма положена реальная история Фрэнка Серпико, который не побоялся пойти против своих коллег, обнародовав информацию о взяточничестве в полицейском департаменте Нью-Йорка. После выхода фильма количество whistleblowers — полицейских, сообщающих о взятках в своих подразделениях, — увеличилось в разы, а образ Серпико (в исполнении Аль Пачино) особую известность получил в странах Юго-Восточной Азии. Например, в Таиланде стикер с портретом Аль Пачино клеят на автомобили: это одновременно и талисман от нечистых на руку полицейских, и сообщение: «Я взяток не даю».
2. Город воров (2010)
- IMDb — 7,6
В фильме Бена Аффлека грабители банков идут на дело в костюмах монахинь и силиконовых масках. Эта идея вдохновила реальных преступников, которые не только использовали силиконовые маски (правда, вкупе с формой полицейских), но и скопировали некоторые тактические уловки. Например, они взяли с собой отбеливатель, чтобы уничтожить образцы ДНК, а также запугивали свидетелей, рассказывая о них личные сведения.
3. Пикей (2014)
- IMDb — 8,2
Комедийная мелодрама об инопланетянине Пикее, попавшем в Индию, высмеивает мракобесие и дремучие предрассудки. Главный герой фильма задает неудобные вопросы о религии, отношениях между полами, межэтнической вражде, вскрывая пороки современного индийского общества. После просмотра зрители разделились на два лагеря: одни жгли постеры и требовали запретить показ, утверждая, что «Пикей» дискредитирует индуизм, другие запустили кампанию в поддержку фильма и его создателей. Главная заслуга фильма состоит в том, что он спровоцировал важный общественный диспут и лишил многих гуру-шарлатанов части их аудитории.
4. Матрица (1999)
- IMDb — 8,7
Фильм 1999 года представляет реальность, в которой мы живем, как компьютерную программу, которая загружена в наш мозг, тогда как тело, подключенное к системе, погружено в сон. Некоторые психически неустойчивые зрители решили, что они и в самом деле живут в «матрице». По меньшей мере 3 человека в США совершили убийства, веря, что это происходит «не по-настоящему».
5. Три билборда на границе Эббинга, Миссури (2017)
- IMDb — 8,2
Сильная история о противостоянии простой женщины Милдред полиции небольшого американского городка вдохновила многих людей в разных частях света на выражение протеста с помощью красных билбордов. Они успели появиться в Лондоне, во Флориде, на Мальте, в Косово, а также в нескольких городах России.
6. Джесси Джеймс. Герой вне времени (1939)
«Американская гуманистическая ассоциация следила за действиями животных. Ни одно животное не пострадало».
- IMDb — 7,1
В начале XX века животные, в частности лошади, воспринимались обществом как расходный материал. Кинематографисты загубили немало лошадиных жизней ради зрелищных трюков на экране. И никого это не заботило, пока в 1939 году не вышел фильм «Джесси Джеймс. Герой вне времени». В нем есть сцена падения коня с высокого обрыва в воду. Именно она показалась американцам безнравственной, общественность возмутилась, и в 1940 году в Голливуд пригласили представителей American Humane Association. С тех пор эта организация отвечает за безопасность животных во время киносъемок.
7. Избавление (1972)
- IMDb — 7,7
Место действия фильма «Избавление» — округ Рейбан, штат Джорджия. По сюжету герои попадают в отдаленные от цивилизации места, населенные жуткими людьми — алкоголиками, дикарями и садистами. Фильм стал очень популярен, и это сослужило плохую службу настоящим жителям Рейбана: в реальной жизни их воспринимали так, как они были показаны в кино. Бывали случаи, когда некоторые из них не могли устроиться на работу в других городах только потому, что они из Рейбана. Так что даже доходы от туризма по местам съемок «Избавления» не избавили местное население от обиды на создателей фильма.
8. Левиафан (2014)
- IMDb — 7,6
Фильм Андрея Звягинцева о противостоянии человека и государства, получивший множество престижных наград, возымел неожиданный и никем не запланированный эффект: в Териберке, где проходили съемки, местные власти стали вывозить мусор, который до этого никем не убирался из-за плохих дорог. Дело в том, что красоты северной природы, которые многие зрители увидели в этом фильме, привлекли в Териберку небывалый поток туристов, поэтому проблему мусора коммунальщики решили быстро.
9. Челюсти (1975)
- IMDb — 8,0
Поверив мифам, показанным в кино, люди с энтузиазмом принялись уничтожать акул. За несколько лет после выхода фильма их количество вдоль Восточного побережья США сократилось на 50 %, а это в свою очередь отразилось на рыболовном промысле. Так как акулы держали под контролем популяцию скатов и прочих хищников, питающихся промысловой рыбой, с уменьшением их количества прочие хищники стали активно плодиться и оставлять рыбаков без улова.
10. Джуно (2007)
- IMDb — 7,5
Многие критики обрушились на фильм за то, что он «идеализирует подростковую беременность». Слишком гладко все сложилось у главной героини: родители, школа, друзья и бойфренд отнеслись с пониманием, для ребенка нашлась любящая приемная семья, а школьница после родов вернулась к прежней беззаботной жизни подростка. Вскоре после выхода фильма в старшей школе Глочестера забеременели 17 старшеклассниц, что в 4 раза превысило среднестатистическую норму. Эту ситуацию описали как «эффект Джуно».
11. Военные игры (1983)
-
IMDb — 7,1
В начале 80-х никто особо не задумывался о хакерах и компьютерной безопасности, пока в 1983 году не вышел фильм о пареньке, который взломал систему командования воздушно-космической обороны и едва не начал Третью мировую войну. Для многих политиков малобюджетный молодежный фильм стал откровением, и в том же году появилось несколько законопроектов о защите информации. Результатом стал Акт о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении, по которому, кстати говоря, осудили одного из создателей Reddit Аарона Шварца. Кроме того, у президента Рейгана после просмотра этого фильма появилась идея об ограничении распространения ядерного оружия.
12. Возвращение на Родину (2004)
-
IMDb — 8,7
Фильм рассказывает о такой насущной для развивающихся стран проблеме, как «утечка мозгов». Мохан, успешный индиец, работающий в NASA, едет в Индию на каникулы, чтобы найти свою старую няню, и неожиданно решает остаться, понимая, как много он может сделать для своего народа. Сценарий написан на основе реальной истории семейной пары, вернувшейся в родную деревню, чтобы применять полученные знания и опыт на благо людям. Фильм вышел в 2004 году, его посмотрели многие индийцы, живущие за рубежом, — и были случаи, когда некоторые из них действительно возвращались на родину.