12 фильмов, которые могли бы взорвать мир кинематографа, если бы вышли на экран. Но что-то пошло не так

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Хоакин Феникс в роли Бэтмена или Супермен Николас Кейдж, вторая часть знаменитого «Гладиатора» — все это могло бы стать правдой. Но не стало. Порой случается так, что ожидаемая картина, вместо того чтобы предстать перед зрителями, отправляется в архив или зависает на стадии съемок.

Нам в AdMe.ru захотелось узнать о кинолентах, которые вряд ли кому-то когда-нибудь удастся посмотреть. Хотя со многими из них было бы крайне любопытно познакомиться. В качестве бонуса вас ждет фильм, который вам увидеть не доведется, а вот ваши внуки, вероятно, получат такую возможность.

Храбрец

Было время, когда прославленный Джонни Депп примерял на себя роль режиссера. В 1997 году он завершил работу над кинолентой «Храбрец», где сам же снялся в главной роли. Фильм рассказывает об индейце, который, чтобы помочь своей семье выбраться из нищеты, меняет на деньги собственную жизнь. Но единственный снятый актером полнометражный фильм так и не дошел до массового зрителя. Первые отзывы американских критиков по отношению к картине оказались крайне негативными, поэтому Депп решил не давать официальный релиз «Храбрецу» в Штатах и не выпускать его на DVD. Несмотря на это, сейчас фильм можно найти на просторах интернета.

Хиппи Хиппи Шейк

Съемки фильма «Хиппи Хиппи Шейк», рассказывающего об эпохе хиппи, изначально шли довольно тяжело. То и дело возникали проблемы со сценарием и задержки съемочного процесса. В результате работа над фильмом затянулась на целых 13 лет. Знаменитые актеры, исполнители главных ролей Сиенна Миллер и Киллиан Мерфи, не спасли ситуацию. Во время постпродакшена из-за творческих разногласий режиссер фильма Бибан Кидрон покинула проект вслед за своим мужем — сценаристом Ли Холлом. Спустя 2 года кинокомпания Working Title Films сообщила, что ленту не покажут в кинотеатрах.

Дюна

Постер к так и не вышедшему фильму «Дюна» Алехандро Ходоровски. В герое в золотом костюме можно узнать Сальвадора Дали.

Кадр из фильма «Дюна» Дэвида Линча.

«Дюна» Алехандро Ходоровски, которую он планировал снять по одноименной книге Фрэнка Герберта, уже давно заполучила от критиков звание величайшего несуществующего фильма. Лента должна была стать новаторской, запоминающейся и очень яркой. Над проектом начинали работать известные художники Жан Жиро и Ханс Гигер, музыканты группы Pink Floyd, на роли актеров были приглашены Сальвадор Дали, Дэвид Кэррадайн, Мик Джаггер и другие культовые личности. Но масштабному проекту так и не суждено было увидеть свет. Детализированный сценарий превращал фильм в 14-часовую ленту, а подготовка к производству оказалась очень дорогостоящей. В итоге спустя 2 года после начала всех работ проект пришлось закрыть из-за недостатка финансирования. Спустя почти 10 лет «Дюну» по-своему сумел снять Дэвид Линч.

Глубинные империи

История русалки и земного юноши должна была покорить сердца зрителей в экшен-приключении «Глубинные империи», но застряла на этапе постпродакшена. Масштабный китайско-американский фильм с Ольгой Куриленко в главной роли и с общим бюджетом более $ 130 млн планировался к выходу в Китае еще в декабре 2015 года, но что-то пошло не так. Сыграли ли здесь роль негативные отзывы критиков после первого трейлера или пробуксовки с производством (за время съемок только режиссеры сменились 4 раза), остается лишь догадываться. На финальном этапе съемки были приостановлены и, согласно некоторым источникам, уже вряд ли возобновятся.

День, когда клоун плакал

В 1972 году Джерри Льюис завершил съемки драмы о холокосте «День, когда клоун плакал», но отказался показывать картину массовому зрителю. Пересмотрев ленту, режиссер посчитал ее слишком тяжелой и шокирующей, а потом настоял на том, чтобы фильм никогда не вышел. В 2015 году копия картины была передана Льюисом в Библиотеку Конгресса США с условием, что она увидит свет не ранее июня 2024 года.

Игры богов

Премьера фильма «Игры богов», снятого Марком Тертлтаубом, состоялась на Римском кинофестивале в 2013 году. В картине о жизни греческих богов в Нью-Йорке сыграли звезды мирового масштаба Кристофер Уокен, Шэрон Стоун, Алисия Сильверстоун, Оливер Платт. И казалось бы, успех ленте обеспечен, но после премьерного показа фильм не вышел ни в кинотеатрах, ни на DVD, ни на ТВ. Говорят, что критики были беспощадны в своих оценках картины, что повлияло на ее дальнейшее продвижение.

Фантастическая четверка

Немногие знают, что до «Фантастической четверки», которую обычно принято считать первой, была еще одна. В 1994 году студия Constantin Film выпустила нечто похожее на нелепую комедию и совсем далекое от крепкого супергеройского фильма. Странные костюмы, спецэффекты и сами герои оказались последствием маленького бюджета и не очень ответственного отношения создателей к фильму. Позднее студия Constantin Film признается, что решилась на экранизацию «для галочки» — только ради авторских прав, которые можно будет использовать для будущих фильмов. Несмотря на то что съемки фильма были завершены, в прокат он так и не вышел.

Бэтмен: Год первый

Кадр из фильма «Темный рыцарь».

Еще до того, как за съемки фильмов про Бэтмена взялся Кристофер Нолан, создать фильм про человека — летучую мышь пробовал Даррен Аронофски. Он планировал рассказать историю становления героя в очень мрачных тонах, добавив комиксу жестокости и реалистичности. По разным источникам, на роль самого Бэтмена режиссер расматривал Кристиана Бейла (который потом сыграет в трилогии Нолана) и Хоакина Феникса. Проект замер на стадии разработки и был заброшен по неизвестным причинам.

Ничто не вечно

Хотя 1984 год запомнился фанатам фантастики релизами «Гремлинов» и «Охотников за привидениями», звезды этих фильмов должны были блистать еще в одной кинокартине. Зак Гэллиган, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд параллельно снимались в ленте Тома Шиллера «Ничто не вечно». История непризнанного пианиста, который отправляется на автобусе на Луну, чтобы встретить любовь, с треском провалилась на тестовом показе. После этой неудачи студия MGM отказалась выпускать фильм в прокат. А из-за юридических проблем он не появился даже на DVD.

Гладиатор-2

Новость о возможном продолжении «Гладиатора» Ридли Скотта может вызвать восторг и недоумение зрителя одновременно: ведь главный герой в первой части умер, о каком сиквеле может идти речь? Однако задумка воскресить Максимуса у создателей первого фильма была. По предполагаемому сценарию, герой становился бессмертным и приговаривался богами к вечным сражениям. Тем не менее то ли идея не понравилась Расселу Кроу, то ли возникли непредвиденные проблемы с финансированием, но до непосредственных съемок фильма дело так и не дошло.

Братья Вега

Каждый фильм Квентина Тарантино полон важных деталей и интересных отсылок. Так, внимательные зрители могли заметить, что 2 персонажа из его разных фильмов носят одинаковые фамилии. Винсент Вега из «Криминального чтива» и Вик Вега из «Бешеных псов» были братьями — режиссер никогда не скрывал этого. А еще в 2007 году мечтал сделать о них общий фильм. Так как оба брата в фильмах были убиты, Тарантино мог снять только приквел, но осуществить это было бы очень непросто. С момента выхода первых фильмов прошло больше 10 лет, оба актера значительно постарели и уже вряд ли смогли бы сыграть молодые версии себя. Поэтому режиссеру пришлось отказаться от этой очень любопытной затеи.

Супермен жив

После красавчика Генри Кавилла сложно представить себе в роли Супермена кого-то еще. В том числе и Николаса Кейджа. Хотя он вполне мог бы сыграть этого персонажа в кино. В конце 90-х за реализацию фильма про Супермена взялся Тим Бертон. Сценаристом в проект был приглашен Кевин Смит (тот самый Молчаливый Боб), а на главную роль позвали Николаса Кейджа. По инициативе Бертона сюжет переписывался несколько раз, отчего выпуск фильма сильно затянулся. Из-за проволочек и переделок съемки решено было отложить, но потом к проекту никто так и не вернулся.

Бонус: фильм, который можно будет увидеть, но только в 2115 году

Данный фильм несколько выбивается из нашей подборки, потому что он успешно снят и планируется к показу. Но нам его все равно вряд ли удастся увидеть, ведь премьера запланирована на 18 ноября 2115 года. Этот уникальный проект был создан режиссером Робертом Родригесом, а главную роль в фильме сыграл Джон Малкович. По авторской задумке, лента помещена в специальную капсулу, которую можно будет открыть только спустя 100 лет после ее создания. Авторы фильма иронично отмечают это на обложке фильма строчкой «Фильм, который вы никогда не увидите».

Хотели бы вы оценить вторую часть «Гладиатора» или посмотреть на Николаса Кейджа в супергеройском амплуа?