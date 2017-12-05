Режиссеры изменили концовки 12 фильмов незадолго до премьеры

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Готовый «горячий» фильм попадает на большой экран не сразу: картина проходит вереницу этапов, начиная от монтажа и заканчивая тестовым показом, который, к слову, многие режиссеры перепрыгивают. Ведь именно мнение первых, случайных зрителей может изменить ленту до неузнаваемости. Мы в AdMe.ru решили найти самые интересные модернизации, которые спасли будущую классику. Были ли правильными радикальные решения или нет — решать вам, а мы с радостью прочтем ваши комментарии позже.

Чужой

Клокочущие зубастые монстры с другой планеты еще в детстве поселили в нас ужас перед представителями внеземной цивилизации, но классический фильм 1979 года от Ридли Скотта был мрачнее того, что мы увидели в итоге. Согласно оригинальному сценарию, в схватке между человеком и «чужим» победил второй, но это еще не все — последнее сообщение в журнале Рипли, записанное инопланетянином, копирующим человеческий язык, стало жирной точкой. Просмотрев конечный вариант, продюсеры убедили режиссера переснять концовку, что подарило киноманам продолжение интересной истории.

Инопланетянин

Стивен Спилберг плохо представлял крепкую дружбу между мальчиком и инопланетянином. По его задумке, E.T. должен был умереть, оставленный не только его земным другом Эллиотом, но и всем человечеством. Устроив тестовые показы трагичного фильма, студия Universal пришла в ужас от рыдающего и критически настроенного зала. Концовку пришлось переписать, завершив фантастическую историю на хорошей ноте.

Война миров Z

Этому фильму предрекали полнейший провал уже в первый уик-энд: тему зомби не назовешь плодовитой, да и расхождение с оригинальной историей — одноименным романом Макса Брукса — видно невооруженным глазом. Но ожидания не оправдались, фильм собрал $ 540 млн по всему миру. Возможно, что способствовали этому множественные правки перед премьерой. Финальная сцена триллера должна была развернуться на московской Красной площади, где герой Брэда Питта должен был в очередной раз сразиться с зомби. А жена персонажа пыталась вырваться из рук ходячих мертвецов в лагере беженцев в Эверглейдс. Такой вариант уже был готов почти наполовину, как режиссер Деймон Линделоф вдруг написал иную развязку с оптимистичным концом. Результатом стала задержка ленты на 6 месяцев и увеличение бюджета.

Красотка

Вечный символ любви — фильм «Красотка» — на самом деле должен был стать неприятной на вкус драмой. По первоначальному сюжету обворожительная Вивиан была не только путаной, но и заядлой наркоманкой. В свою очередь, финансовый магнат Эдвард приобрел себе, так скажем, не очень позитивные черты характера. Рабочим названием фильма стала сумма, которую Эдвард предложил Вивиан, — 3 000. Хеппи-энда от фильма с таким громким социальным звучанием, естественно, ждать не пришлось: в оригинальной версии персонаж Ричарда Гира выталкивает девушку из роскошной машины, бросив деньги в лицо. Отчаявшаяся Вивиан приходит домой и делает себе инъекцию со смертельной дозой. Вы в шоке? Мы тоже. Студия Disney отнеслась к этому проекту скептически, поэтому приготовила несколько версий фильма. Первый, конечно, проиграл. Также в аутсайдерах осталась развязка, где главная героиня вместе с подругой садится в автобус и уезжает на поиски счастья в Диснейленд.

Лицензия на убийство

Курьезная ситуация, в реальность которой непросто поверить, произошла с 16-м фильмом о Джеймсе Бонде уже в постпродакшене. Картину планировали выпустить под именем «Лицензия аннулирована», но, как оказалось позже, зрители просто не понимали значение слова «аннулирована», многие даже связывали это каким-то образом с водительскими правами. Название пришлось сменить, а тонны плакатов и вещей с «непонятным» названием унести подальше от кинотеатров.

Я — легенда

Для зомбиапокалиптического фильма было снято сразу 2 концовки, которые трактовали финал картины по-разному, но трагическая версия одержала верх, и киноманы рыдали и в то же время гордились храбростью главного героя, взорвавшего себя в толпе ходячих трупов. Оригинал придавал совсем иной вкус развязке: доктор Невилл остался жить вместе с Анной и Итаном, выменяв их жизни на зараженную пленницу, за которой пришли другие мертвецы. Так режиссер показал зрителям, что зомби тоже испытывают чувство привязанности и защищают своих близких.

Титаник

Вы представляете эпичный киношедевр Джеймса Кэмерона с другим финалом? Как бы ни было сложно в это поверить, но изначально в фильме присутствовали еще 45 минут трагической развязки. Половину этого времени режиссер отвел схватке персонажа Леонардо Ди Каприо Джека Доусона с телохранителем Кальэ, Билли Зейном. Счастливчики, что смотрели предварительный показ, заявили, что сцена «притормозила» динамичный темп картины, да и в реалистичность такой борьбы в ситуации между жизнью и смертью не верилось. Концовка фильма зрителям тоже не пришлась по вкусу — всем нам известную легкую драматичность заменил комичный вариант: на носу лайнера искатель сокровищ Брок Ловетта уговаривает состарившуюся Розу отдать колье ему, но камень все равно оказывается в воде.

Идентификация Борна

Помните ту милую и романтическую развязку «Идентификации Борна»? Перед тем как показать всем известный вариант концовки легендарного фильма на большом экране, режиссеры придумали финал поприторней: Борн идет по дороге с фотографией в руке, видит вдалеке свою любимую, и они бегут навстречу друг другу.

Рэмбо: Первая кровь

© Carolco Pictures

Долгая история о ветеране Вьетнамской войны могла закончиться еще на первой главе. Согласно одноименному роману Дэвида Морреллы, главный герой умирает от рук полковника Траутмана. Будущее легендарной киносерии вновь спас предварительный показ, зрители которого сделала печальный вывод, что смерть — единственный выход для военных ветеранов. Режиссер Тед Котчефф тут же переснял финал, ставший впоследствии культовым.

Пункт назначения

В этом случае тестовый показ спас от краха сразу две части культового ужастика. Первая глава заканчивалась смертью главного героя и рождением его ребенка — мило, воодушевляюще, но никакого намека на продолжение игры со смертью. Зрители проголосовали против хеппи-энда. Четвертая глава сработала совсем наоборот: создатели фильма убивают всех героев с особой жестокостью. Позже этот вариант заменит менее кровавая версия развязки.

Эффект бабочки

Такой запутанный фильм, как «Эффект бабочки», предполагал сразу несколько вау-концовок, самой лаконичной из которых стала та, где главный герой Эван переносится в момент своего рождения и погибает. Дополнительно был снят «треххвостый» финал, где главный герой, ставший успешным психологом, встречает повзрослевшую Келли, но главные герои расходятся, оглядываясь друг на друга. Второй «хвост» — Эван разворачивается и идет вслед за Келли. Третий — концовка, где, обернувшись одновременно, Келли и Эван знакомятся.

Терминатор-2: Судный день

© Carolco Pictures

Помните последние кадры с детства любимого фильма? Прощание мальчика с Т-800, его легендарный жест «Все круто» и «гибель» системной программы — все это было просто душераздирающе. Но режиссеры хотели пойти еще дальше и представить зрителям поседевшую Сару Коннор и нового городского сенатора Джона Коннора. Студия все же настояла вырезать последние сцены, чтобы в кинотеатрах плакали абсолютно все.