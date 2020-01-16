12 фильмов и сериалов, которые помогут подтянуть ваш английский до уровня носителя

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Если вы чувствуете, что от изучения английского уже волосы встают дыбом, то у нас есть отличное решение этой проблемы, которое и знания систематизирует, и поможет отлично провести время. Посмотрите кино на языке оригинала. Если вы только приступили к изучению языка, включите субтитры, а если уже чувствуете себя увереннее, то выберите те фильмы, которые идеально подходят для вашего уровня знаний.

А еще AdMe.ru добавил бонус в конце статьи, в котором вас ждут крутые и эффективные советы. И для вашего удобства фильмы в статье расположены в порядке от простого к сложному.

12. Моя прекрасная леди (My Fair Lady)

Это экранизация «Пигмалиона» Бернарда Шоу с великолепной Одри Хепберн в главной роли. Джентльмен до мозга костей профессор Хиггинс решает обучить грамотной речи цветочницу Элизу. Как понятно из сюжета, вас ждут почти два с половиной часа идеального британского произношения.

11. Малхолланд Драйв (Mulholland Drive)

Фильм Дэвида Линча отличается невероятно запутанным сюжетом, но тем не менее лексика, используемая в кинокартине, предельно проста и будет понятна даже на самом простом уровне изучения английского. Однако фильм настолько специфичный, что мы рекомендуем все же включить субтитры, хотя бы для первого просмотра.

10. Соседи по квартире (The Flatmates)

Обучающий анимационный сериал от BBC специально разработан для изучения языка. В этих анимационных мини-сериях используются как сложные речевые конструкции, так и лексика для начинающих. Огромным преимуществом «Соседей» является живая разговорная речь, которую люди используют в обычной жизни.

9. Ценности семейки Аддамс (Addams Family Values)

Необычная кинокартина придется по душе всем любителям черного юмора. Актеры говорят внятно, речевые обороты в целом не очень сложны и как раз подходят для изучения английского на среднем уровне.

8. Связь (Touch)

Эмоциональная лента, рассказывающая о жизни маленького мальчика, потерявшего мать в теракте 11 сентября 2001 года. Ребенок перестает разговаривать, но только отец понимает, что за этим молчанием стоят не последствия травмы, а гениальность. В этом сериале используются уже довольно сложные речевые конструкции, но в целом язык прост и понятен.

7. Сплетница (Gossip Girl)

Сериал «Сплетница» повествует о жизни золотой молодежи, которая тусуется, влюбляется и иногда находит время на учебу. Огромное количество диалогов и сленговых словечек поможет вам без труда ассимилироваться в подростковой среде.

6. Главное — не бояться! (A Little Bit of Heaven)

Невероятно эмоциональный фильм о девушке-оптимистке, которая узнает о своем неизлечимом заболевании, однако не теряет желания жить, а заодно и находит любовь. После просмотра этой картины ваш словарный запас ощутимо увеличится. Особенно это касается фраз, используемых для выражения чувств.

5. Мир Дикого Запада (Westworld)

Довольно сложный для аудирования сериал, однако в нем используется интересная лексика. Мы советуем смотреть его в оригинале тем, чей уровень знания английского выше среднего, так как важно не упустить ни одного слова для понимания запутанного сюжета. (Действие разворачивается в футуристическом парке развлечений «Мир Дикого Запада», где андроиды в человеческом обличье выполняют все прихоти посетителей).

4. Викинги (Vikings)

Этот сериал отлично подойдет для среднего уровня. Речь героев не обременена излишними лексическими изысками, но имейте в виду, что многие говорят со скандинавским акцентом.

3. Выживут только любовники (Only Lovers Left Alive)

Невероятный дуэт Тильды Суинтон и Тома Хиддлстона в завораживающих декорациях, шикарный саундтрек и отличная операторская работа подарят истинное наслаждение тем, кто хочет посмотреть эту киноленту в оригинале. Изучающие же английский смогут значительно обогатить свой словарный запас.

2. Теория большого взрыва (Big Bang Theory)

Этот сериал мы рекомендуем для продвинутого уровня, так как темп речи довольно высок, а темы затрагиваются разнообразные. От науки до героев комиксов. Однако его стоит посмотреть — вы сможете не только посмеяться, но и незаметно для себя начать понимать, что говорят физики и инженеры.

1. Опочтарение (Going Postal)

Этот двухсерийный фильм просто создан для ценителей британского английского. Экранизация одноименного романа Терри Пратчетта донельзя напичкана юмором, сарказмом и крутыми речевыми оборотами.

Бонус: эффективные способы изучения английского по фильмам и сериалам

Для начала выберите знакомый вам фильм, который вы уже смотрели на своем языке.

Начните с простых кинолент (тех, что расположены в начале нашей статьи). Если хочется посмотреть что-либо посложнее, включите субтитры.

Пересматривайте видео по нескольку раз, останавливаясь на тех местах, которые вам непонятны.

Выписывайте в тетрадку незнакомые вам слова и речевые конструкции.