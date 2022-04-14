12 фильмов и сериалов, благодаря которым у надоевших всем жанров открылось второе дыхание

Для всех жанров кино характерны свои клише. В фильмах о вампирах мы привыкли видеть клыкастых красавчиков, а картины о пришельцах научили нас, что от контактов с инопланетянами не стоит ждать ничего хорошего. Из-за этих повторений истории становятся предсказуемыми и зрители начинают скучать.

Мы в AdMe.ru посмотрели немало фильмов и нашли те, которые обошлись без надоевших клише и от этого только выиграли.

1. Фильмы о вампирах — «Реальные упыри»

Из-за «Сумерек» (2008) просмотр фильмов о вампирах стал казаться уделом девочек-подростков, и жанр утратил доверие зрителей. Несмотря на попытки возродить его в других картинах, вампиры перестали считаться крутыми. Так было до 2014 года, когда вышла лента «Реальные упыри». В ней высмеиваются стереотипы о вампирах, но при этом демонстрируется уважительное отношение к ним. Вместо того чтобы изображать этих мифологических существ пафосными, режиссер делает их человечными и показывает, как они пытаются приспособиться к современным реалиям.

2. Фантастика о пришельцах — «Прибытие»

Фильмы вроде «Дня независимости» (1996) выставляют инопланетян злодеями, появление которых на Земле приносит лишь беды. Создатели картины «Прибытие» (2016) пошли другим путем и обошлись без шумного экшена. Они исследовали интересную тему и попробовали представить, есть ли у человечества шанс наладить общение с пришельцами.

3. Картины о спецагентах — «Kingsman: Секретная служба»

Если попросить представить киногероя, который носит дорогие костюмы и спасает мир с помощью невероятных гаджетов, большинство из нас сразу подумает о Джеймсе Бонде. Но если наполненные пафосом и экшеном сцены вам надоели, то стоит присмотреться к фильму «Kingsman: Секретная служба» (2014). В нем пародируют боевики о Джеймсе Бонде и разрушают стереотипы жанра, но при этом его действительно интересно смотреть, а за героев реально хочется переживать.

4. Фильмы о супергероях — «Стекло»

Картины вроде «Мстителей» (2012) показывают людей с суперспособностями довольно карикатурными. Герои, едва набравшись сил, облачаются в латексные костюмы, а злодеи на ходу строят запутанные коварные планы. Фильм «Стекло» (2019) и другие ленты трилогии М. Найта Шьямалана представляют более оригинальный и мрачный взгляд на супергероику. Взять хотя бы тот факт, что персонаж Джеймса Макэвоя, которого можно соотнести с супергероем, стал таковым из-за психического расстройства.

5. Хорроры о жутких игрушках — «Кукла»

Есть немало картин о куклах, одержимых злыми духами. Взять хотя бы триллер «Проклятие Аннабель» (2014) и его продолжения. Изобрести что-то новое для подобных лент было сложно, но создателям фильма «Кукла» (2016) это удалось. Чтобы обойтись без спойлеров, можем сказать лишь, что развязка удивит даже тех, кто считает себя экспертом по ужастикам.

6. Вестерны — «Власть пса»

Мы привыкли к классическим вестернам о противостоянии ковбоев, которые в конце сходятся на дуэли. Классический представитель жанра — лента «Хороший, плохой, злой» (1966). Создатели картины «Власть пса» (2021) выбрали иной подход и сосредоточились на исследовании отношений героев. Внимательные зрители заметят, что кульминационным моментом фильма все же становится дуэль. Правда, выглядит она не так, как мы ждем от вестерна.

7. Мюзиклы — «Тик-так... БУМ!»

Популярные мюзиклы последних лет, например «Mamma Mia!» (2008), хоть и получали престижные награды, заслуживали смешанные оценки зрителей и критиков. Зрители подмечали, что, в отличие от других киномюзиклов, «Тик-так... БУМ!» (2021) умело сочетает на экране причудливые музыкальные номера с обсуждением серьезных тем. Кроме того, благодаря стараниям создателей этот фильм получился более живым и оригинальным, чем другие ленты этого жанра.

8. Фильмы о компьютерных играх и симуляторах — «Первому игроку приготовиться»

Многие киноленты о видеоиграх рассчитаны на поклонников этих игр, непосвященным зрителям смотреть их бывает тяжело. Кроме того, создатели таких картин могут пытаться отвлечь внимание от погрешностей в сюжете при помощи понятных лишь геймерам отсылок и шуток. Как отмечали зрители, в основе фильма «Первому игроку приготовиться» (2018) лежат именно такие отсылки, на которые позже наложили основную сюжетную линию. А вот с картиной «Главный герой» (2021) все наоборот: пасхалки лишь дополняют добротный оригинальный сюжет.

9. Истории о временных петлях — «Зависнуть в Палм-Спрингс»

«День сурка» (1993) задал тон историям о петле времени. В них повторение одних и тех же событий помогает главным героям осознать свои ошибки и стать лучше. Фильм «Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020) хоть и строится на схожей идее, но делает это в уникальной манере и высмеивает стереотипы о петле времени. А уж то, каким способом герои пытаются вырваться из временной ловушки, переворачивает все правила жанра.

10. Спортивные драмы — «Тоня против всех»

Классические спортивные фильмы вроде «Рокки» (1976) вдохновляют зрителей. Почти всегда герои этих картин в конце побеждают в соревнованиях. Даже если им не удается это сделать, они получают награду более ценную, чем кубок. Например, находят друзей или возлюбленных. А вот лента «Тоня против всех» (2017) основана на правдивой истории спортсменки. Байопик о Тоне Хардинг отличается именно своей реалистичностью. Лента без прикрас показывает темные стороны мира спорта.

11. Драмы о музыкантах — «CODA: Ребенок глухих родителей»

Мы видели не одну историю о музыкантах, которые пытаются добиться успеха. Например, в фильме «Одержимость» (2014). Как правило, путь творческих людей показывают полным страданий. Но вот авторы ленты «CODA: Ребенок глухих родителей» (2021) отошли от этого клише и представили более свежий и позитивный взгляд на вещи.

12. Детективы о случайных свидетелях, которые расследуют запутанные преступления — «Женщина в доме напротив девушки в окне»

За последние годы вышло немало кинолент о женщинах, которые становятся свидетельницами преступлений и пытаются раскрыть их сами. Один из ярких примеров — «Девушка в поезде» (2016). Создатели сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне» (2022) взялись пародировать этот стереотипный сюжет. Но у них получилось сделать действительно интересный триллер, над которым заодно можно и посмеяться.