12 фильмов для тех, кто любит разгадывать головоломки

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31 декабря 2020 года выйдет фильм «Атмосфера», который станет самой продолжительной картиной в истории кинематографа. Чтобы посмотреть ленту, демонстрирующую двух бродящих по пляжу художников, понадобится 720 часов, а после завершения показа режиссер Андерс Веберг уничтожит единственную ее копию. Но осилить этот фильм, наверное, будет сложно, ведь мы, как правило, смотрим кино не только ради картинки, но и для того, чтобы дать своему мозгу пищу для размышлений.

Мы в AdMe.ru любим киноленты, при просмотре которых нужно пристально вглядываться в каждый кадр, чтобы не упустить ничего важного.

Дверь, 2009

В жизни художника Давида все хорошо: он успешен, у него есть жена Майя и дочка Леони. Однажды девочка просит отца поиграть с ней возле бассейна, но он, воспользовавшись отсутствием жены, отказывается и идет к любовнице, которая живет в доме через дорогу. Вернувшись домой, мужчина обнаруживает, что дочь утонула в бассейне. Проходит 5 лет. Давид уже давно ничего не пишет, жена от него ушла, а время он проводит в компании бутылок. В один из зимних дней он вдруг видит бабочку и, следуя за ней, натыкается на дверь. Открыв ее, бывший художник попадает в лето и понимает, что видит себя, идущего к соседке. Рейтинг IMDb — 6,7

Пылающий, 2018

Снятый в Южной Корее триллер «Пылающий» — вольное переложение рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай». Главный герой Чжонсу встречает девушку по имени Хаэми и влюбляется в нее, но вскоре после знакомства она уезжает в Африку. Оттуда Хаэми возвращается с новым возлюбленным Беном, который признается Чжонсу, что у него есть необычное хобби: примерно раз в 2 месяца он сжигает чужие теплицы. Однажды Хаэми бесследно исчезает. Чжонсу начинает подозревать, что за поджогами Бен может скрывать более тяжкие преступления, и решает сам разобраться в происходящем. Рейтинг IMDb — 7,5

Зеленая комната, 2015

В ходе турне, которое не приносит прибыли, панк-рок-группа под названием «Неправые» получает приглашение дать концерт для воинственно настроенной бандитской группировки. Вследствие череды событий музыканты оказываются в заложниках у преступников, которые отбирают у них телефоны, а их самих запирают в гримерке. Главарь банды обставляет дело так, что приехавшая полиция забирает двух ее членов и уезжает, и теперь «Неправым» остается надеяться только на себя. Рейтинг IMDb — 7

Тишина, 2010

В 1986 году подросток Тимо фактически становится соучастником тяжкого преступления, совершенного его учителем Пером Соммером, с которым юношу связывает общая тайна. Испугавшись произошедшего, Тимо уходит от своего старшего товарища. Ровно через 23 года на месте первого преступления совершается точно такое же. Тимо уже давно живет в другом городе, у него семья и дети. Но, узнав о случившемся, он возвращается в родные края и вновь встречается с Соммером. Рейтинг IMDb — 7

История двух сестер, 2003

В основе этого южнокорейского триллера лежит народная сказка о двух сестрах, чьи имена переводятся как Роза и Лотос. Фильм, снятый режиссером ленты «Я видел дьявола», повествует о сестрах по имени Су Ми и Су Ен. Одна из них возвращается домой после лечения в психиатрической клинике. У отца девочек новая жена, и, как водится, отношения с ней у подростков не ладятся. К тому же в доме начинают происходить настолько странные события, что понять, где реальность, а где иллюзия, становится очень сложно. Рейтинг IMDb — 7,2

Примесь, 2013

Вор — преступник, у которого есть странное «хобби». Он разводит синие орхидеи, а потом извлекает из земли, где они росли, особых червей. Одного из них он кладет в капсулу, а затем делает так, чтобы червь попал в организм девушки по имени Крис. Небольшой паразит парализует волю молодой женщины и делает ее максимально восприимчивой к гипнозу. Это позволяет Вору взять под полный контроль ее жизнь — настолько, что она передает ему все свое имущество. Однажды Крис просыпается, не помня ничего произошедшего, и понимает, что у нее под кожей что-то есть. Рейтинг IMDb — 6,7

Цвет из иных миров, 2019

После неприятных событий Нэйтан, его жена Тереза и трое их детей переезжают на отдаленную ферму. Мужчина решает заняться земледелием и разведением альпака, но, кажется, новое место не нравится никому, кроме него самого. Однажды посреди ночи на их двор падает светящийся метеорит, который не только излучает странный цвет, искажающий окружающую реальность, но и издает ужасный запах. Через некоторое время космического «пришельца» превращают в пепел несколько молний. Вскоре после этого семья замечает, что растения и животные вокруг места падения стали меняться. Рейтинг IMDb — 6,2

Грань времени, 2019

Стив и Деннис — медработники, смены которых проходят, как правило, скучно и однообразно. Но однажды они приезжают на вызов и находят в доме человека, пронзенного старинным мечом, и покореженную древнюю монету. Спустя какое-то время в городе происходит еще несколько странных смертей, которые, как оказалось, вызваны новым препаратом под названием Synchronic, имеющим необычное побочное действие. Вскоре Стив узнает, что его жизнь находится в опасности. Рейтинг IMDb — 6,7

Уровень 16, 2018

Академия «Весталис» — место, где девушек учат быть идеальными женщинами: покладистыми, скромными, прилежными и дисциплинированными. Тем, кто достигает 16-го уровня, обещают, что их удочерят богатые семьи. Воспитанницы живут и учатся в зданиях без окон. Кроме того, им запрещено покидать помещения: по словам преподавателей, воздух внешнего мира токсичен. Но однажды Вивьен и Софи начинают подозревать неладное: теперь они больше не уверены в том, что главный «приз» — это возможность быть удочеренной. Рейтинг IMDb — 5,9

Подарок, 2015

Робин и Саймон переезжают из Чикаго в пригород Лос-Анджелеса, где в магазине встречают Гордо — старого школьного друга Саймона. Гордо приходит к ним в гости и приносит небольшие подарки, например рыбок кои для их прудика. Однажды он приглашает пару в свой изысканный особняк на ужин, но почти сразу же после телефонного звонка уезжает, оставив Робин и Саймона одних. На следующий день женщина обнаруживает, что их рыбки погибли, а собака пропала. Рейтинг IMDb — 7

Поднять паруса, 2019

Сестры Присцилла и Мэри Бет сильно ссорятся на похоронах матери, и Мэри Бет идет в бар, где знакомится с мужчиной по фамилии Горски. Они вместе покидают заведение, и нетрезвая девушка садится за руль машины нового знакомого. Попав в аварию, они пытаются оценить ущерб, и Мэри Бет обнаруживает в багажнике следы крови. Горски нападает на свою спутницу, но та убегает, и он бросается следом. В борьбе молодая женщина убивает преследователя и возвращается к сестре. Присцилла пытается позвонить в полицию, но в последний момент передумывает. Рейтинг IMDb — 6,4

Чистокровные, 2017

Подростки Аманда и Лили когда-то были лучшими подругами, но после смерти отца Лили их пути разошлись. У Аманды есть необычная черта: в силу невыясненной болезни она не может испытывать никаких чувств. У Лили же другие проблемы: она ненавидит своего отчима Марка. Мать Аманды платит бывшей приятельнице дочери за то, чтобы она возобновила с ней общение, и та соглашается. Вскоре девочки вновь начинают доверять друг другу, и Аманда спрашивает, не было ли у Лили мысли раз и навсегда избавиться от Марка. Рейтинг IMDb — 6,7

А какой фильм из тех, что вы видели, показался вам самым головоломным?