12 фильмов для тех, кто уже устал от проходного кино

10 0

143

10.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы смотрим сотни фильмов в год, но лишь немногие из них способны остаться в нашей памяти надолго. Кино запоминается по разным причинам: в одних лентах трогает сама история, в других цепляет игра актеров. Именно такие шедевры мы советуем друзьям и близким даже спустя годы после их просмотра.

Мы в AdMe.ru решили поделиться с вами картинами, атмосферу которых невозможно просто так забыть.

Книга Генри, 2017

Наверняка каждый из нас мечтал хотя бы на минуту вернуться в детство, с его тайнами и приключениями. Но что, если это детство оказывается не таким уж беззаботным, а игры — совсем не детскими? «Книга Генри» — это семейный фильм, который поможет как взрослым, так и детям осознать ценность каждого дня. IMDb — 6,6

Воспитательница, 2018

У воспитательницы детского сада Лизы не все ладится в семье: отношения с мужем не вдохновляют, с детьми нелегко найти общий язык. На работе она встречает Джимми, талантливого 5-летнего малыша, который сочиняет потрясающие стихи, и буквально влюбляется в его способности. Весьма тривиальная история превращается в психологическую загадку: где же та грань, когда любовь и привязанность перерождаются в одержимость? IMDb — 6,8

Ангельское личико, 2018

Марлин — мать-одиночка. У нее непрекращающаяся депрессия, и она всегда в состоянии алкогольного опьянения. И однажды она напрочь забывает о том, что у нее есть дочь. Девочку бросают ради случайного мужчины, и 8-летняя Элли неожиданно оказывается наедине с огромным миром и собственными страхами. IMDb — 6,0

Ржавый ручей, 2018

Студентка получает приглашение на стажировку, но по дороге на интервью теряется в непроходимых лесах Кентукки. Ей придется столкнуться с безжалостными преступниками, преследованием и неожиданной помощью, которая может обернуться еще большими неприятностями. С каждым кадром сюжет делает все новые повороты, удерживая зрителей в постоянном напряжении. IMDb — 5,7

Не оставляй следов, 2018

Многие из нас хотя бы раз задумывались о том, чтобы бросить все к чертям и рвануть жить в какой-нибудь домик у леса. Главный герой выбрал самый радикальный вариант эскапизма: он отказывается от всех благ цивилизации в пользу жизни в лесу под открытым небом. Его дочь вынуждена скитаться вместе с ним. После столкновения с непониманием со стороны общества им предстоит выбрать, по какому жизненному пути двигаться дальше. IMDb — 7,2

Фотограф из Маутхаузена, 2018

История реального австрийского концлагеря, рассказанная с точки зрения фотографа Франсиско Боикса. В Маутхаузене он делал снимки для фашистских архивов, на которых смог запечатлеть ужасающие сцены насилия и расстрелов. Он попытается распространить фотографии с помощью друзей, но какова будет цена такого акта справедливости? IMDb — 6,7

Остров, 2019

Середина XIX века. Из-за сильного шторма судно терпит кораблекрушение у берегов пустынного острова неподалеку от западного побережья Шотландии. Троим морякам удается спастись и добраться до суши, но там их ждут лишь четверо местных жителей, странных отшельников. Выжившим придется разобраться в том, что они скрывают и какова плата за их спасение. IMDb — 6,2

Уилл Гарднер, 2019

По статистике, только в Америке около 6 тысяч ветеранов кончают жизнь самоубийством каждый год. А большинство тех, кто вернулся с войны, становятся изгоями общества. Лента рассказывает историю одного ветерана Ирака, который не может избавиться от кошмаров, преследующих его каждую ночь. Он хочет вернуть прежнюю жизнь и воссоединиться со своим маленьким сыном. IMDb — 5,6

Побег из сумасшедшего дома: История Нелли Блай, 2018

Фильм основан на реальных событиях. Молодая девушка, потерявшая память, попадает в психиатрическую клинику на острове. При этом Нелли чувствует себя абсолютно здоровой. Однажды она крадет свой дневник из кабинета настоятельницы и находит в нем весьма неоднозначные записи. Ей предстоит вспомнить, кто она и зачем находится здесь. IMDb — 6,6

Неизвестная Мэрилин, 2012

Что мы представляем себе, когда слышим имя Мэрилин Монро? Взбалмошную блондинку, вечно веселую, вечно озорную. Данное кино перевернет все ваши представления об этой женщине. Фильм основан на рассказах современников и дневниковых записях Мэрилин. На протяжении всего действа складывается чувство, будто эта удивительная актриса сама рассказывает свою историю жизни, любви и боли. Вы непременно услышите и запомните ее. IMDb — 7,3

По половому признаку, 2019

Биографический фильм, основанный на истории Рут Бейдер Гинзбург. Будучи юристом, Рут боролась за равные права обоих полов в США. Она была одной из первых женщин, окончивших Гарвард, чьи знания и умения превосходили знания многих мужчин на факультете. Несмотря на горячее стремление Рут устроить свою карьеру, она продолжала оставаться любящей женой и матерью. Ей приходилось бороться на всех фронтах, чтобы отвоевать свое место под солнцем. IMDb — 6,6

Сама жизнь, 2018

Молодая пара из Нью-Йорка, полная надежд на будущее, ждет ребенка, когда в их хрупкий мир врывается трагедия. Их история продолжится много лет спустя, с уже другими действующими лицами, на других континентах. Четыре новеллы, такие разные и такие трогательные, окажутся сплетены в одну захватывающую историю. IMDb — 6,5

А какие фильмы из тех, что вы смотрели недавно, запомнились вам больше всего?