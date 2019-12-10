12 фильмов 2019 года, которые вы, скорее всего, не видели. А зря

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Если о таких кассовых фильмах 2019 года, как «Мстители: Финал», «Король Лев», «История игрушек — 4» и «Джокер», знают почти все, то многие менее популярные премьеры могли пройти незаметно. Но среди них тоже есть отличные картины, на которые стоит обратить внимание.

AdMe.ru спешит рассказать о недооцененных фильмах последних 12 месяцев. Запасайтесь попкорном и обязательно посмотрите одну из этих лент в ближайшие выходные.

Мое прекрасное лето с Софи

Драма переносит зрителей в жаркое лето на Лазурном Берегу. Главная героиня фильма — Найме, скромная 16-летняя девушка, которая мечтает о престижном высшем образовании и хорошо оплачиваемой работе. Ее кузина Софья — полная противоположность, ветреная красавица, которая любит знакомиться с мужчинами и знает, как очаровать любого. Этим двум родственницам предстоит познакомиться и отправиться в путешествие, которое изменит каждую из них. IMDb: 6

Брачная история

В своем новом фильме режиссер Ноа Баумбах рассказывает о паре, которая переживает сложный период развода. На кону стоит опека над их маленьким сыном. Главные роли в картине исполняют Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер. Как зрители, так и критики отмечают искренность и глубину «Брачной истории». IMDb: 8,5

Смерть и жизнь Джона Ф. Донована

В центре сюжета картины — звезда подросткового сериала Джон Донован (с его ролью превосходно справился Кит Харингтон). Ради карьеры актер вынужден скрывать свою нетрадиционную ориентацию. Отдушиной для знаменитости становится переписка с поклонником. Но как только о сообщениях Джона узнает пресса, его жизнь начинает рушиться. IMDb: 6,1

Маяк

В этом черно-белом фильме ужасов Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо сыграли смотрителей маяка. Мужчины живут в одиночестве на острове. Им предстоит столкнуться с самым большим страхом в своей жизни: на их глазах оживают все мрачные легенды о моряках. IMDb: 8,3

Ее запах

Главная героиня фильма — бунтарка Бекки. Девушка достигла вершины панк-карьеры, но успех вскружил ей голову и серьезно пошатнул психическое здоровье. Сможет ли знаменитость снова почувствовать себя счастливой? Это, пожалуй, главный вопрос, который задают себе зрители с первых минут картины. IMDb: 6,2

Король

Лента расскажет о Европе XV века. На английский престол восходит юный Генрих V. Чтобы показать свое превосходство, монарх объявляет войну Франции. Фильм «Король» понравится даже тем, кто не любит историческое кино, ведь в этой картине от Netflix главными являются не сухие даты и реконструкция былых времен, а переживания молодого Генриха, его сомнения и любовь. IMDb: 7,3

Атлантика

«Атлантику» называют лучшим кино из Сенегала за последние 50 лет. Это история о рабочих из пригорода Дакара, которые, устав от нищеты, решают покинуть свою страну. Они отправляются искать счастья в другие края. Среди них и молодой строитель Сулейман. Вот только парня куда больше, чем богатство и свобода, волнует любовь к 17-летней Аде. IMDb: 7

Ford против Ferrari

Биографическая драма расскажет об историческом противостоянии между командами Ford и Ferrari за победу в гонке «24 часа Ле-Мана» 1966 года. В центре повествования оказываются инженеры и конструкторы, которые мечтают только об одном — о победе. IMDb: 8,3

Прекрасная эпоха

«Прекрасная эпоха» — история немолодого художника, который переживает кризис в отношениях с женой. Чтобы отвлечься, он соглашается на необычное развлечение: специальная компания при помощи актеров и декораций предлагает ему реконструировать любой эпизод из жизни. Герой просит перенести его в день знакомства с женой. И этот новый опыт меняет все. IMDb: 7,6

К звездам

«К звездам» — это фантастический фильм об астронавте Рое Макбрайде, который отправляется в космический полет, чтобы найти отца. Последний не вернулся с экспедиции на Нептун. Сможет ли Рой отыскать родного человека и что увидит на восьмой от Солнца планете? Ответ на этот и многие другие вопросы заставит зрителей с интересом прильнуть к экранам. IMDb: 6,9

Вудсток: Три дня, изменившие поколение

Вудсток — один из знаменитейших фестивалей, главный символ «эры хиппи». Его посетило больше 500 тысяч людей, которые с 15-го по 18 августа 1969 года «праздновали» музыку, любовь и мир. Документальный фильм «Вудсток: Три дня, изменившие поколение» — отличная возможность узнать об этом событии все. IMDb: 7,6

Невероятный мир глазами Энцо

Главный герой этого доброго и трогательного фильма — золотистый ретривер Энцо Феррари. Пес гонщика наблюдает за жизнью своего хозяина, переживает вместе с ним взлеты и падения и доказывает, что животные — это наши братья. IMDb: 7,5