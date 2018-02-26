12 хороших киноновинок, которые можно посмотреть дома уже сегодня вечером

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В новинках кинопроката легко запутаться: иногда по-настоящему хорошие фильмы не получают должного внимания зрителей. И хотя их уже вряд ли удастся увидеть на большом экране, домашний киносеанс они легко сделают незабываемым.

AdMe.ru собрал несколько хороших новинок прошлого года на любой вкус, которые могли ускользнуть от вашего внимания. Приятного просмотра!

Ван Гог. С любовью, Винсент

Этот фильм особенно любопытен тем, что, по сути, состоит из сотни нарисованных масляных картин, выполненных в узнаваемом стиле Ван Гога. Но и сюжет не подкачал: действие происходит после смерти художника и крутится вокруг последнего письма живописца. Лента получилась невероятно красивой и по-своему уникальной: взглянуть на эту работу однозначно стоит. Рейтинг IMDb — 7,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,3

Малыш на драйве

Сюжет фильма прост: молодой парнишка обожает быструю езду, хорошую музыку и адреналин. А еще он отрабатывает должок в качестве водителя у шайки преступников. Режиссер картины Эдгар Райт хорошо известен своим фирменным монтажным стилем и остросюжетными историями. На этот раз к фишкам Райта добавилась музыка, которая стала полноценным участником действия. Картина получилась музыкальной, движовой и очень стильной. Не зря у нее целых 3 номинации на «Оскар». Рейтинг IMDb — 7,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Дюнкерк

Новая работа именитого Кристофера Нолана кардинально отличается от всех его предыдущих фильмов. Картина повествует о событиях, случившихся во время проведения Дюнкеркской операции в годы Второй мировой войны. Здесь практически нет боевых действий и излишнего героизма, мало диалогов, солдаты — обычные ребята, которые хотят просто выжить, а все напряжение передается игрой актеров и тикающими где-то вдалеке часами. Рейтинг IMDb — 8,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Чудо

Главный герой — совершенно обычный мальчишка, который, как и все дети, обожает компьютерные игры, общается с друзьями, ругается и мирится со своей сестрой. Но в то же время он отличается от остальных: из-за редкой болезни у него деформировано лицо, и теперь ему впервые предстоит отправиться в школу. Искренний, теплый и добрый фильм, который учит доброте и просто обязателен к просмотру вместе с детьми. Рейтинг IMDb — 8

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

Мама

Даррен Аронофски приготовил своим зрителям настоящий взрыв мозга. Казалось бы, сюжет прост: перед нами очаровательная пара, она — красивая хранительница семейного очага, он — талантливый писатель. Неожиданно в их дом вламывается незваный гость, и с тех пор все идет наперекосяк. В действительности в этом фильме огромное количество метафор и отсылок, разгадывать которые чуть ли не интереснее, чем наблюдать за крупными планами Дженнифер Лоуренс. Понравится тем, кто обожает поломать голову после просмотра фильма и покопаться в себе. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Чудо-женщина

Обратить внимание на историю о приключениях этой непобедимой девушки стоит даже тем, кто далек от комиксов: хотя бы потому, что фильм получился не совсем супергеройским. В картине неплохой сюжет, оставляющий пищу для размышлений после просмотра, и очень яркая, запоминающаяся героиня (здесь большая заслуга актрисы Галь Гадот). Однозначно рекомендовано к просмотру. Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Квадрат

«Квадрат» — фильм-обладатель «Золотой пальмовой ветви» 2017 года, нахальная, смешная и интеллектуальная работа шведского режиссера Рубена Эстлунда. Автор демонстрирует, в общем-то, современный анализ нынешней Европы и делает простой вывод: буржуазия зашла в тупик. Фильм наверняка придется по вкусу любителям фестивального кино. Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Прочь

История, которая начинается с обыкновенного знакомства с родителями, приводит к неожиданному действию и развязке. Здесь нашлось место и ужасу, и драме, а актеры блестяще справились со своей задачей. Талантливо сделанный социальный манифест, который еще не скоро потеряет свою актуальность. Рейтинг IMDb — 7,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Аритмия

Фильм повествует о непростых буднях простых врачей и том, как нелегко в таком темпе сохранить семью и чувства друг к другу. Образы главных героев получились очень убедительными, а сама история максимально приближенной к реальности. После просмотра хочется как можно скорее обнять близких и подумать о том, что действительно дорого. Рейтинг IMDb — 7,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

Хорошее время

Роберт Паттинсон весьма успешно экспериментирует с образами: работу в этом фильме критики назвали «лучшей в его карьере». Паттинсон играет отчаявшегося отморозка-неудачника, который пытается спланировать ограбление, а потом спасти брата из передряги. Эта криминальная драма держит в напряжении от начала и до самого конца, а отдельно стоит похвалить операторскую работу. Рейтинг IMDb — 7,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Оно

В экранизациях книг Стивена Кинга в 2017 году появился настоящий шедевр: ремейк культового фильма «Оно» 1990 года. Хорошего действительно много: и парящий то тут, то там ужас, и атмосфера 80-х, и продуманные образы главных героев, и шикарная игра актеров-детей. Этот фильм доказал, что ремейки при качественной работе имеют все шансы обойти оригиналы. Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Тайна Коко