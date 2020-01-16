12 фактов о жизни Джима Керри (После их прочтения вы больше не сможете воспринимать его как простого комика)

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До прошлогоднего успеха фильма «Джокер» самой кассовой экранизацией комикса являлась «Маска». Эта лента собрала $ 351 млн и оставалась лидером целых 25 лет. Наверное, почти все согласятся, что секрет зрительской любви к комедии Чака Рассела — в обаятельном исполнителе главной роли Джиме Керри.

Мы в AdMe.ru считаем Керри одним из талантливейших актеров современности, поэтому всегда рады узнать о нем чуть больше. Признаемся, некоторые обстоятельства его жизни нам напомнили сценарий какого-нибудь голливудского кино.

1. Джим Керри спас Дженнифер Энистон

Во время съемок фильма «Брюс Всемогущий» на Дженнифер Энистон чуть не упал операторский кран. К счастью, Керри оказался рядом с коллегой и успел ее оттолкнуть. Позже Джен назвала партнера по ленте героем, ведь досадная случайность могла легко забрать ее жизнь.

2. В 12 лет актер был бездомным

Джим рос в небогатой семье. Его мама страдала одной из форм невроза и поэтому не могла работать, а папа мечтал о карьере музыканта и художника и не был в восторге от своей должности бухгалтера. Когда отец Керри потерял работу, вся семья оказалась на улице и некоторое время жила в автомобиле. Позже будущему миллионеру пришлось трудиться уборщиком на заводе, чтобы заработать деньги.

3. Джим говорит, что в детстве его единственным другом было зеркало

Керри вспоминает, что мог, запершись в своей комнате, проводить часы перед зеркалом. Мальчик корчил рожицы своему отражению и представлял себя великим актером. Может, именно эти тренировки сделали мимику будущей звезды настолько подвижной и яркой.

4. Керри выписал сам себе $ 10-миллионный гонорар

В 1992 году канадец твердо решил, что станет настоящей звездой Голливуда. Он выписал сам себе чек, в котором указывалось, что через 3 года он сможет обналичить $ 10 млн. Тогда Керри мог только мечтать о таких деньгах и не знал, как именно заработает внушительную сумму. Но вера в себя, талант и трудолюбие сделали так, что мечта Джима осуществилась. В 1992 году он сыграл частного детектива в фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», а в 1994 году смешил зрителей ролями в лентах «Тупой и еще тупее» и «Маска». Эти картины принесли знаменитости даже больше, чем запланированные $ 10 млн.

5. Заработал рекордные $ 20 млн за одну роль

В 1996 году актер решился попробовать себя в драматическом амплуа. Бен Стиллер так хотел, чтобы Керри сыграл главную роль в его «Кабельщике», что предложил актеру $ 20 млн (почти половину от бюджета фильма). Это стало рекордным гонораром для артистов комедийного жанра.

6. Прославился многими чудачествами

Актер часто эпатирует публику. Прогулка по пляжу Малибу в купальнике своей девушки, игра в бильярд в костюме водолаза, покупка такси, побитые фужеры на дорогом приеме и появление на вечеринке в одном носке — далеко не все выходки комика.

7. Переломным фильмом в своей карьере считает «Шоу Трумана»

Актер утверждает, что главный герой кинодрамы Питера Уира напомнил ему самого себя. Джим тоже чувствовал себя заложником образа комедианта, пытался жить жизнью, которую ему придумали агенты, продюсеры и фанаты. После прочтения сценария «Шоу Трумана» Керри понял, что такое настоящая свобода. Ему больше не хотелось казаться кем-то другим.

8. Написал детскую книгу

В 2013 году Джим Керри издал сказку «Как катится Роланд». Это метафорическая история напуганной волны Роланда, которая боится погибнуть, выкатившись на пляж, однако постепенно осознает себя частью большого океана.

9. Снял видео с признанием в любви Эмме Стоун

Актер сказал, что если бы был моложе, то женился бы на Эмме. Он представил, как бы выглядела их жизнь вместе. Стоун растрогал ролик с признанием от Керри, и она написала, что была польщена его словами.

10. Исцелил разбитое сердце искусством

В 2010 году Джим Керри трудно переживал расставание с Дженни Маккарти. Спасением для актера стало увлечение живописью. Он начал выражать свои эмоции на больших полотнах. О таком нестандартном способе терапии канадец рассказал в документальном ролике «Мне нужен цвет». После этого опыта Джим не бросил рисование, а перешел на злободневные карикатуры, которые часто публикует на своей странице в твиттере.

11. Долгие годы боролся с депрессией

Керри подарил улыбку миллионам зрителей, но, к сожалению, сам актер долго страдал от депрессивного расстройства. Он признался, что мрачные мысли начали приходить к нему еще в 90-е годы и не покидали даже на пике карьеры. Трагическая гибель его девушки в 2015 году только усугубила состояние знаменитости. Сейчас канадец утверждает, что чувствует себя лучше: «Я понял, что любой дождь рано или поздно кончается и больше ничто не сможет утянуть меня на дно».

12. Мишель Гондри снял сериал, который показывает настоящего Джима Керри

Работа в сериале «Шучу» стала едва ли не самой сильной ролью актера. В ней он совместил талант комика, за который его полюбили в «Маске», и глубину, которая поразила зрителей «Вечного сияния чистого разума». Эта комедийная драма о ведущем детского кукольного шоу полна личной трагедии, грусти, но вместе с тем света и надежды на будущее. Кстати, в 2020 году фанаты актера увидят не только 2-й сезон «Шучу», но и фильм «Соник в кино», который стал экспериментом в карьере их любимчика: в этой картине Джим сыграл роль злодея.