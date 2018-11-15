12 фактов из мира кино, которые известны лишь самым горячим поклонникам этого искусства

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Многие люди не мыслят своей жизни без фильмов, но только истинным фанатам известны подробности создания киношедевров, эпизоды из жизни актеров, особенности работы в киноиндустрии и прочие маленькие и большие секреты. Например, первый 3D-фильм был снят еще в 1922 году, прототипом Чубакки из «Звездных войн» была собака по имени Индиана, а еще существует картина, которую мы с вами никогда не увидим, ведь ее премьера назначена на 2115 год.

AdMe.ru делится с вами очередной порцией увлекательных кинофактов, о которых вы могли даже не подозревать.

Бутафорские купюры, которые используются для съемок, не должны полностью имитировать настоящие деньги

В разных странах на этот счет существуют разные правила. Например, в США бутафорские купюры должны иметь изображение лишь с одной стороны, другую оставляют белой. Размеры киноденег тоже отличаются: они должны быть либо как минимум на 25 % меньше реальных купюр, либо, наоборот, крупнее их на 50 %. Необходимость таких правил была подтверждена в 2001 году во время съемок фильма «Час пик — 2» в Лас-Вегасе. Некоторые сотрудники и люди из массовки пытались потратить правдоподобно выглядевшие доллары, которые они собрали во время сцены взрыва в казино.

В каждой сцене фильма «Бойцовский клуб» присутствует кофейный стакан из Starbucks

Пожалуй, в каждом фильме есть свои «пасхальные яйца», то есть секреты, скрытые сообщения, шутки и прочие детали, спрятанные создателями. В «Бойцовском клубе» в качестве пасхалок использованы стаканы из кофеен Starbucks, которые могут быть замечены в каждой сцене этой драмы. И это не просто продакт-плейсмент (скрытая реклама в кино), а еще и намек на то, что вездесущий Starbucks слегка перегнул палку, открыв свои заведения чуть ли не на каждом углу. Создатели фильма не имели ничего против кофейного гиганта, им просто захотелось слегка потроллить успешную компанию. Да и сами представители Starbucks ознакомились со сценарием и нисколько не возражали против такого использования своего бренда.

Большая часть американских фильмов, снятых до 1929 года, безвозвратно утеряна. В их числе и первый в мире 3D-фильм

Согласно основанному Мартином Скорсезе фонду «Фильм» (это некоммерческая организация, которая занимается сохранением фильмов и выставкой восстановленного и классического кино), 90 % американских фильмов, снятых до 1929 года, было безвозвратно утрачено. Среди таких картин оказался и первый в мире 3D-фильм под названием «Сила любви» (The Power of Love), кадр из которого вы видите на фото. Это то немногое, что удалось сохранить. Фильм был снят в 1922 году при помощи установки из двух киносъемочных аппаратов и демонстрировался двумя кинопроекторами, а для его просмотра зрители использовали специальные красно-зеленые очки. У картины было две концовки — счастливая и трагическая, но, к сожалению, обе версии считаются утерянными.

Есть версия, что премию американской киноакадемии назвали «Оскар» из-за того, что зад статуэтки напоминал актрисе Бетт Дейвис о ее первом муже

Свое официальное название «Оскар» получил в 1939 году, а до этого победителей награждали безымянной статуэткой. Но кем и почему было выбрано именно это имя? На этот счет есть несколько версий. Согласно первой, название было выбрано в честь одного из мужей актрисы Бетт Дейвис (на фото). Если верить мемуарам Бетт, именно она дала имя награде, так как задняя часть фигурки напоминала актрисе аналогичную часть тела ее первого мужа, Хармона Оскара Нельсона. Согласно другой версии, статуэтка получила свое имя после того, как исполнительный секретарь Академии Маргарет Херрик взяла статуэтку в руки, пристально посмотрела на нее и воскликнула: «Да это же мой дядя Оскар!» Такой человек, Оскар Пирс, существовал на самом деле, правда, он приходился Маргарет не дядей, а троюродным братом. Третья версия гласит, что название «Оскару» было дано обозревателем Сидни Сколски, который устал писать о безликой фигурке и решил дать ей имя. Впрочем, эту версию не все считают достоверной, так как имя «Оскар» упоминалось еще Уолтом Диснеем, которого наградили этой премией в 1934 году, примерно за год до того, как вышла статья Сколски.

Одним из прототипов Биффа в фильме «Назад в будущее» был Дональд Трамп

Речь идет о второй части трилогии, где главный отрицательный персонаж Бифф Таннен становится успешным бизнесменом и владельцем казино. Долгое время версия о сходстве Биффа с нынешним президентом США оставалась лишь фанатской теорией. Но создатели признались, что при написании сценария второго фильма они и в самом деле ориентировались на образ Дональда Трампа, который к тому времени уже был весьма известной персоной.

В киноиндустрии существует такое понятие, как «идиотский сюжет»

Термин «идиотский сюжет» (idiot plot) пришел в кино из литературной критики, где он обозначает повествование, которое продолжается главным образом потому, что его главные герои — идиоты, а без этого условия оно было бы очень коротким. Также существует «идиотский сюжет второго порядка», который, по словам автора этого понятия, писателя-фантаста Деймона Найта, представляет собой историю, которая возможна исключительно из-за того, что буквально каждый из ее персонажей — первоклассный идиот.

Американское общество защиты животных ополчилось на фильм «Побег из Шоушенка» из-за червяка

Несколько неожиданно, учитывая, что в картине занято одно-единственное животное (точнее говоря, птица) — ворон старика Брукса. В фильме есть сцена, в которой птицу кормят червяком, найденным во время обеда в тарелке главного героя. Американское общество защиты животных настояло на том, чтобы для кормления ворона использовали только мертвого опарыша, погибшего своей естественной смертью. Несмотря на то что в естественной среде птицы, как правило, не дожидаются смерти насекомых для того, чтобы их съесть, мертвую личинку все-таки нашли и отсняли с ней сцену. Кстати, некоторых людей заботит судьба даже давно вымерших существ. Например, кое-кто считает, будто бы Стивен Спилберг снял в «Парке юрского периода» настоящих динозавров, причем режиссер якобы «убил» нескольких из них.

16-летнюю Джуди Гарленд заставляли голодать и курить, чтобы она не набрала вес во время съемок «Волшебника страны Оз» и других картин

Поистине чудовищная, но, к сожалению, весьма обыденная история для золотой эпохи Голливуда. Киностудии буквально эксплуатировали своих актеров и контролировали их во всем, начиная от диеты и заканчивая личной жизнью. У Джуди Гарленд был здоровый вес, но студия упорно настаивала на похудении, поэтому в день девушка съедала только миску супа и тарелку салата. Также ее заставляли курить для подавления аппетита, если верить мемуарам Гарленд, ее и других молодых артистов накачивали амфетаминами, чтобы лишить сна. Делалось это для того, чтобы отснять как можно больше фильмов. После съемок, как вспоминала Джуди, их доставляли в студийный госпиталь, где давали уже другие препараты — барбитураты, чтобы актеры «отдохнули» перед новой работой. Все это не лучшим образом отразилось на здоровье и внешности актрисы и, вероятно, стало одной из причин, приведших в итоге к ее раннему уходу из жизни.

Собаку Джорджа Лукаса звали Индиана. Она стала прототипом Чубакки

Вот что рассказывал о своем питомце сам Джордж Лукас: «В то время, когда я работал над фильмом, у меня был аляскинский маламут. Милейшая собака, которая всегда лежала около меня, когда я писал сценарий. А когда я был за рулем, она сидела на переднем сиденье. Маламут — это весьма крупная собака, весом около 60 кг, ростом выше человека, если стоит на задних лапах, и с очень длинной шерстью. Она постоянно была рядом со мной, что натолкнуло меня на мысль создать компаньона для Хана Соло, который был бы похож на большую лохматую собаку. Собаку, но с человеческим разумом». Ну и конечно, нетрудно догадаться, что именно у своей любимицы Лукас позаимствовал имя для другого персонажа, которого сыграл все тот же Харрисон Форд, — Индианы Джонса.

Бенедикт Камбербэтч, который сыграл Шерлока Холмса в сериале, состоит в отдаленном родстве с автором книг об этом персонаже — сэром Артуром Конан Дойлом

Кто бы мог подумать, что придуманного Артуром Конан Дойлом персонажа сыграет его (пусть и очень дальний) родственник. Но именно так и случилось: «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч и сэр Артур имеют общего предка — им был Джон Гонт, первый герцог Ланкастерский и третий выживший сын короля Англии Эдуарда III, который жил в XIV веке. Джон Гонт приходился Конан Дойлу прадедом в 15-м колене, а Камбербэтчу — в 17-м. Но это еще не все: Бенедикту Камбербэтчу довелось сыграть Ричарда III, дальним родственником которого он тоже является, если верить специалистам по генеалогии из Лестерского университета в Великобритании. По их словам, актер к тому же состоит в отдаленном родстве с королевой Елизаветой II через других своих предков.

Несмотря на распространенное убеждение в том, что Мэрилин Монро была девушкой размера плюс-сайз, далеко не все стройные люди смогут втиснуться в ее одежду

Мнение о полноте Мэрилин — не более чем миф, вызванный, скорее всего, тем, что большинство людей знает эту актрису исключительно по фильму «В джазе только девушки» (Some like it hot). В этой картине Монро снималась, будучи беременной (к сожалению, все ее беременности были неудачными), и потому весила несколько больше своих обычных 53 кг при росте в 167 см. Сохранились записи костюмеров, согласно которым у Монро были следующие параметры: бюст — 91 см, талия — 60 см, бедра — 86 см. Согласитесь, эти измерения никак нельзя отнести к категории плюс-сайз. Что только подтверждается сохранившейся до наших дней одеждой Мэрилин, которую продают с аукционов и выставляют в музеях. К тому же в 1950-х годах в США была принята другая размерная сетка, согласно которой старый размер 12 (его носила Монро) соответствует нынешнему 6 (русский размер 44).

Роберт Родригес и Джон Малкович сняли фильм, который будет показан не ранее чем в 2115 году