12 фактов из мира кино, которые известны лишь самым горячим поклонникам этого искусства

Бутафорские купюры, которые используются для съемок, не должны полностью имитировать настоящие деньги

В каждой сцене фильма «Бойцовский клуб» присутствует кофейный стакан из Starbucks

Большая часть американских фильмов, снятых до 1929 года, безвозвратно утеряна. В их числе и первый в мире 3D-фильм

Согласно основанному Мартином Скорсезе фонду «Фильм» (это некоммерческая организация, которая занимается сохранением фильмов и выставкой восстановленного и классического кино), 90 % американских фильмов, снятых до 1929 года, было безвозвратно утрачено . Среди таких картин оказался и первый в мире 3D-фильм под названием «Сила любви» ( The Power of Love ), кадр из которого вы видите на фото. Это то немногое, что удалось сохранить.

Есть версия, что премию американской киноакадемии назвали «Оскар» из-за того, что зад статуэтки напоминал актрисе Бетт Дейвис о ее первом муже

Одним из прототипов Биффа в фильме «Назад в будущее» был Дональд Трамп

В киноиндустрии существует такое понятие, как «идиотский сюжет»

Американское общество защиты животных ополчилось на фильм «Побег из Шоушенка» из-за червяка

16-летнюю Джуди Гарленд заставляли голодать и курить, чтобы она не набрала вес во время съемок «Волшебника страны Оз» и других картин

Собаку Джорджа Лукаса звали Индиана. Она стала прототипом Чубакки

Бенедикт Камбербэтч, который сыграл Шерлока Холмса в сериале, состоит в отдаленном родстве с автором книг об этом персонаже — сэром Артуром Конан Дойлом

Несмотря на распространенное убеждение в том, что Мэрилин Монро была девушкой размера плюс-сайз, далеко не все стройные люди смогут втиснуться в ее одежду

Мнение о полноте Мэрилин — не более чем миф, вызванный, скорее всего, тем, что большинство людей знает эту актрису исключительно по фильму «В джазе только девушки» (Some like it hot). В этой картине Монро снималась, будучи беременной (к сожалению, все ее беременности были неудачными), и потому весила несколько больше своих обычных 53 кг при росте в 167 см.

Сохранились записи костюмеров, согласно которым у Монро были следующие параметры: бюст — 91 см, талия — 60 см, бедра — 86 см. Согласитесь, эти измерения никак нельзя отнести к категории плюс-сайз. Что только подтверждается сохранившейся до наших дней одеждой Мэрилин, которую продают с аукционов и выставляют в музеях. К тому же в 1950-х годах в США была принята другая размерная сетка, согласно которой старый размер 12 (его носила Монро) соответствует нынешнему 6 (русский размер 44).