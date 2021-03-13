12 эталонных кинопар, которые могли выглядеть совсем иначе

Сложно представить, что главных героев многих наших любимых фильмов могли бы сыграть другие актеры. К примеру, «Красотка». Без Ричарда Гира и Джулии Робертс эта любовная драма наверняка не стала бы культовой. Хотя, кто знает. Ведь роли Эдварда и Вивиан на экране чуть было не воплотили Сильвестр Сталлоне и Дрю Бэрримор.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие знаменитые кинопары могли бы выглядеть по-иному, если бы студии и режиссеры утвердили других актеров.

Ричард и Эммелин («Голубая лагуна», 1980)

Главные роли в приключенческой драме сыграли Брук Шилдс и Кристофер Аткинс. Хотя изначально на роли Эммелин и Ричарда планировалось пригласить других актеров. Но почти все они отказались из-за того, что большую часть экранного времени они должны были ходить полуобнаженными. В числе отказавшихся были Сара Джессика Паркер и Мэтт Диллон. Помимо них основных персонажей могли сыграть Ким Бейсингер и Шон Пенн. Также от участия в съемках отказались Мишель Пфайффер, Джоди Фостер, Дэрил Ханна, Джейми Ли Кёртис, Мелани Гриффит, Бриджит Фонда и другие известные актрисы.

Джон и Элизабет («Девять с половиной недель», 1986)

В этой мелодраме Микки Рурк сыграл Джона Грея, а Ким Бейсингер — Элизабет Макгроу. Хотя первоначально роль главного героя была предложена Сэму Шепарду. А вот на роль разведенной сотрудницы картинной галереи пробовались Деми Мур, Жаклин Биссет, Тери Гарр, Кэтлин Тёрнер и Изабелла Росселлини.

Фрэнсис и Джонни ("Грязные танцы",1987)

В этой мелодраме главных персонажей сыграли Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи. Хотя, если бы звезды на небе сошлись, все могло быть иначе, и вместо них снялись бы Сара Джессика Паркер и Билли Зейн.

Молли и Сэм («Привидение», 1990)

Главных персонажей в одном из самых романтичных и трогательных фильмов всех времен сыграли Патрик Суэйзи и Деми Мур. Однако режиссер Джерри Цукер считал, что Суэйзи совершенно не подходит для исполнения роли Сэма. Этого персонажа могли сыграть Том Хэнкс, Кевин Бейкон, Алек Болдуин, Николас Кейдж, Кевин Костнер, Том Круз, Джонни Депп, Дэвид Духовны, Харрисон Форд, Мел Гибсон, Микки Рурк, Джон Траволта и Брюс Уиллис. Но все они отказались, посчитав, что играть привидение глупо. В итоге Цукер провел прослушивание Суйэзи и утвердил его на роль. Молли могла сыграть Николь Кидман, киношникам даже понравилось ее прослушивание, но в итоге они остановили выбор на более известной тогда Деми Мур.

Эдвард и Вивиан («Красотка», 1990)

Каролина и Эль-Мариачи ("Отчаянный",1995)

Этот боевик Роберта Родригеса принес славу Антонио Бандерасу, а также познакомил американскую аудиторию с уже известной в родной Мексике актрисой Сальмой Хайек. А ведь роль Эль-Мариачи могла уйти Джону Легуизамо, если бы Бандерас отказался от участия в этом фильме. А Дженнифер Лопес пробовала себя на роль Каролины.

Роуз и Джек («Титаник», 1997)

Главные роли в легендарном фильме Джеймса Кэмерона вместо Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет могли исполнить Джонни Депп и Шарлиз Терон. Кстати, Депп сам отказался от участия в съемках, впоследствии пожалев об этом. Джеком Доусоном также мог стать Мэтью МакКонахи или Кристиан Бэйл. А на роль Роуз вообще пробовались несколько десятков актрис, среди которых, помимо Шарлиз Терон, были Кэмерон Диаз, Дженнифер Энистон, Дрю Бэрримор, Милла Йовович, Анджелина Джоли, Николь Кидман, Софи Марсо, Гвинет Пэлтроу, Риз Уизерспун, Ума Турман и другие.

Тринити и Нео («Матрица», 1999)

Главные роли в этом фильме, оказавшем серьезное влияние как на последующие боевики, так и на мировую киноиндустрию в целом, исполнили Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. Хотя изначально роль Нео была предложена Уиллу Смиту, но тот отказался, не поняв замысла режиссеров. А Тринити могла сыграть Сандра Буллок, но и она отказалась.

Питер и Мэри Джейн («Человек-паук», 2002)

Все помнят, что в этом супергеройском фильме главных персонажей сыграли Тоби Магуайр и Кирстен Данст. Примечательно, что роль Человека-паука могла отойти Леонардо Ди Каприо, а его возлюбленную могла сыграть Кейт Хадсон.

Джон и Джейн («Мистер и миссис Смит», 2005)

Эта пара считается одной из самых красивых кинопар, однако главные роли могли исполнить совсем не Брэд Питт и Анджелина Джоли. Так, Джона Смита мог сыграть Джонни Депп или Уилл Смит (если бы Брэд Питт не подписал контракт). А его спутницу — Джейн Смит — чуть было не сыграла Николь Кидман. Также на роль миссис Смит рассматривались Кэтрин Зета-Джонс, Ева Грин и Кейт Бланшетт.

Эдвард и Белла («Сумерки», 2008)

В этой вампирской саге, ставшей одной из популярнейших лент мирового кинематографа, главных персонажей сыграли Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт. При этом на роль Эдварда прошли пробы более 5000 актеров. В числе финалистов кастинга, помимо Паттинсона, был Джексон Рэтбоун (ему впоследствии дали роль Джаспера). А вот на Беллу Свон рассматривалась Лили Коллинз. Забавно, что Кристен Стюарт сначала отказалась от проб, но позже передумала.

Анастейша и Кристиан («50 оттенков серого», 2015)

В этой мелодраме главных персонажей сыграли Джейми Дорнан и Дакота Джонсон. Хотя Кристиана Грея первоначально должен был играть Чарли Ханнэм, но он через 2 месяца съемок выбыл из-за слишком плотного рабочего графика. А вот в Анастейшу Стил могла перевоплотиться Шейлин Вудли, но карты легли иначе.