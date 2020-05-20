12 экранных пар, которые в реальной жизни друг друга не переваривали

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Кино — это коллективный продукт, поэтому совсем неудивительно, что на съемочной площадке, как и в любом рабочем коллективе, встречаются конфликтующие друг с другом люди. Однако, когда эти двое — актеры, которым предстоит сыграть любовь на камеру, ситуация накаляется по умолчанию... У зрителей после просмотра картины возникает впечатление, словно эта парочка просто рождена друг для друга, и только создатели фильмов знают, каких трудов это на самом деле стоило.

AdMe.ru навел справки о кинозвездах, которым во время совместных съемок не терпелось услышать от режиссера: «Стоп! Снято!»

Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны, «Секретные материалы»

Сегодня конфликт между Джиллиан Андерсон и Дэвидом Духовны исчерпан и их отношения можно назвать теплыми. Однако в первые годы съемок «Секретных материалов» пара враждовала, и это несмотря на всю их экранную «химию». Духовны раздражало то, что у Андерсон уходит много времени на подготовку между дублями: ее волосы постоянно вились и их приходилось сушить. А актриса в какой-то момент осознала, что в шоу она является не полноправным партнером Малдера, а вечным вторым номером. На гонорарах актеров это, как вы понимаете, тоже сильно сказывалось: Андерсон платили намного меньше, чем ее партнеру. «Да, иногда были периоды, когда мы друг друга просто ненавидели, — призналась в одном интервью Андерсон. — Мы могли подолгу не разговаривать».

Кейт Бекинсейл и Люк Уилсон, «Вакансия на жертву»

Помните ли вы триллер 2007 года «Вакансия на жертву»? Если нет, то актеры Кейт Бекинсейл и Люк Уилсон, сыгравшие в нем молодоженов, нисколько из-за этого не расстроятся. В то время, когда им на экране приходилось играть любовь, актеры друг друга на дух не переносили. Началось все с того, что Бекинсейл возмутило высокомерное поведение Уилсона и его привычка хвастаться своими ночными похождениями во время съемок фильма. Актер же, в свою очередь, настолько невзлюбил партнершу, что отказывался находиться с ней на съемочной площадке, когда та снимала свои сцены, и отправлял вместо себя дублера.

Клэр Дэйнс и Леонардо Ди Каприо, «Ромео + Джульетта»

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Лео и Клэр... Так уж вышло, что актеры, изображающие самую трагичную историю любви, друг к другу прониклись не теплыми чувствами, а совсем наоборот. Лео посчитал свою юную партнершу излишне напряженной, Клэр же не нравилось, как вел себя ее партнер: он как ребенок постоянно подшучивал над членами съемочной группы. Впоследствии Дэйнс даже отказалась от предложения сыграть в «Титанике» и по сей день не жалеет об этом решении.

Стана Катич и Нейтан Филлион, «Касл»

Стана Катич и Нейтан Филлион, исполнившие главные роли в сериале «Касл», испытывали друг к другу спорные чувства. И это несмотря на все попытки их менеджеров смягчить напряжение. «Вне съемочной площадки они не разговаривают между собой, и длится это уже несколько сезонов, — сообщил в 2016 году изданию Us Weekly источник, знакомый с ситуацией. — А в текущем сезоне все настолько вышло из-под контроля, что Стану и Нейтана заставили ходить к семейному психологу». Думается, что актеры рады, что съемки сериала прекратились.

Шэрон Стоун и Уильям Болдуин, «Щепка»

У Шэрон Стоун и Уильяма Болдуина было предостаточно страстных сцен в эротическом триллере «Щепка», и держались в них оба актера здорово. Однако в реальной жизни они друг с другом не ладили. Автор сценария Джо Эстерхаз как-то признался, что Стоун настолько не нравился Болдуин, что она сильно прикусила его язык во время одной из сцен, а после использовала жидкость для полоскания рта. Актер же, описывая свою партнершу одному члену съемочной группы, сказал, что у нее «тонкие губы и терпимое дыхание». Эх, а сколько всего мы еще не знаем?

Ким Бейсингер и Микки Рурк, «Девять с половиной недель»

Эротическая мелодрама «Девять с половиной недель» обязывала Ким Бейсингер и Микки Рурка быть без ума друг от друга на экране. Для создания нужного напряжения режиссер специально разжигал ненависть между актерами и прибегал к другим различным манипуляциям. Он был уверен: чем хуже они относятся друг к другу в жизни, тем ярче сложится их дуэт. Спорный метод, не находите?

Мерил Стрип и Дастин Хоффман, «Крамер против Крамера»

Классическое кино о враждующих родителях, сражающихся за опеку над сыном, вряд ли получилось бы таким глубоким и душевным, если бы актеры питали друг к другу любовь и ничего более. К примеру, перед съемками одной из сцен Хоффман без всякого предупреждения дал своей партнерше пощечину (видимо, для того, чтобы помочь ей вжиться в роль). Также он пытался вывести Стрип на нужные эмоции, язвя о смерти ее первого возлюбленного, Джона Казале. А во время съемок сцены ссоры он не сказал актрисе, что швырнет стакан чуть ли не ей в голову. Стрип же, в свою очередь, жутко раздражала актера тем, что постоянно вносила правки в сценарий и раздавала всем советы, она правила реплики и «перекраивала» внутренний конфликт. Закончилось все, правда, тем, что оба актера получили по «Оскару».

Дебра Уингер и Ричард Гир, «Офицер и джентльмен»

В фильме Тэйлора Хэкфорда «Офицер и джентльмен» с Деброй Уингер и Ричардом Гиром в главных ролях драмы было предостаточно. И уж где ее было больше — в самой картине или на ее съемочной площадке, — сложно сказать. Однако одно известно точно: актерам приходилось друг с другом несладко. Уингер сравнивала Гира с кирпичной стеной по части актерской игры, а Гир не скрывал, что между ними сложились напряженные отношения.

Мэрилин Монро и Тони Кертис, «В джазе только девушки»

До съемок в культовой картине «В джазе только девушки» у Кертиса и Монро был роман, однако им не удалось сохранить теплые отношения на съемочной площадке. Фильм снимали в таком напряжении, что каждый рабочий день был для некоторых актеров мукой. И этому во многом поспособствовала знаменитая блондинка, которая часто опаздывала, забывала текст и срывала дубли.

Лорен Грэм и Скотт Паттерсон, «Девочки Гилмор»

Герои культового комедийно-драматического телесериала Лорелай и Люк представляют собой на 100 % идеальную парочку. Поэтому совсем неудивительно, что фанаты шоу расстраиваются, когда узнают о слухах, что актеры, игравшие этих персонажей, друг друга недолюбливали. Однако, как бы там ни было, когда Лорен Грэм в одном из интервью напрямую спросили, являются ли они с Паттерсоном друзьями, она коротко и ясно ответила: «Нет».

Вивьен Ли и Кларк Гейбл, «Унесенные ветром»

Съемки легендарной картины «Унесенные ветром» оказались тем еще испытанием, и немалую роль в этом сыграли ведущие актеры, которые были «разных весовых категорий». Гейбл был первым выбором продюсера на ответственную роль Ретта Батлера, а вот Скарлетт О’Хару пришлось выбирать из полутора тысяч претенденток. Гейбл относился к своей еще неопытной партнерше с откровенным пренебрежением, а та отвечала ему взаимностью. Вивьен Ли как-то даже призналась, что целовать партнера было не так приятно, как могло показаться. «Его зубные протезы пахли чем-то ужасным». К счастью, оба актера были профессионалами и все это никак не отразилось на их работе.

Кэтрин Хайгл и Сет Роген, «Немножко беременна»

Конфликт между Кэтрин Хайгл и Сетом Рогеном, исполнившими ведущие роли в комедии «Немножко беременна», развернулся уже после съемок фильма. Хайгл в одном из интервью назвала картину «сексистской», сказав, что героиня-мегера, которую ей пришлось сыграть, отображала собой предубеждения против женщин и ложные стереотипы, имевшиеся у создателей. Сет Роген и режиссер фильма Джадд Апатоу были расстроены этими высказываниями Хайгл. «Я получал удовольствие от съемок, а потом узнал, что ей не нравился ни процесс, ни результат, — говорил Роген. — После такого чувствуешь себя преданным». Позже Хайгл признала, что ее высказывания были детскими и она была бы рада вновь поработать с актером, правда, не уверена, согласится ли он на это. Роген же признал, что больше не злится на свою бывшую партнершу, однако вместе в одном фильме их больше не видели.

От кого из этих экранных дуэтов вы никак не ожидали подобного? Как вы сами справляетесь с ситуациями, когда вам приходится работать с человеком, к которому у вас душа не лежит?