12 экранных героинь, которых все считают белыми и пушистыми, но жестоко ошибаются

Благодаря магии кино, герои фильмов и сериалов порой могут казаться нам абсолютно безгрешными. Более того, нередко зрители всех возрастов вдохновляются образами на экране, воспринимая поведение персонажей как норму или даже некий идеал. Однако стоит хоть раз критически оценить ситуацию, и оказывается, что любимые всеми умницы вовсе не так безобидны и положительны, как кажется на первый взгляд. Многие из них как минимум страдают теми или иными психологическими проблемами, а другие и вовсе ведут себя откровенно деструктивно.

Мы в AdMe.ru придирчиво оценили психологические портреты известных героев и готовы раскрыть вам глаза на то, что вы, возможно, могли не заметить.

«Свадьба лучшего друга» — Джулианна Поттер

Джулианна Поттер — нью-йоркский ресторанный критик, и у нее есть всего лишь 4 дня на то, чтобы разрушить чужую жизнь. Она заключила весьма необычное пари со своим лучшим другом Майклом: если они оба не найдут пару до 28 лет, то поженятся. В итоге молодому человеку удалось-таки найти избранницу, но Джулианна вдруг осознала, что не хочет его терять. В своем стремлении во что бы то ни стало удержать Майкла с виду положительная и серьезная героиня идет на беспринципные ухищрения и аморальные поступки: втирается в доверие к ни о чем не подозревающей невесте, сообщает работодателю друга о его якобы непристойном поведении, демонстрирует показной роман с другим мужчиной в надежде вызвать ревность. Что сказать, с такой «подругой», как Джулианна, никаких врагов не надо, ведь из-за своего эгоизма она готова расстроить благополучный союз двух порядочных людей.

«Всегда говори „да“» — Элисон

Элисон встречает Карла Аллена, когда тот бредет пешком до заправки, и сразу же предлагает подвезти его на своем мотороллере. Она демонстрирует весьма опасный стиль вождения, а после страстно целует парня, которого впервые повстречала от силы полчаса назад. В дальнейшем их любовные отношения также развиваются чересчур стремительно, Элисон с готовностью соглашается на любые, причем не всегда безопасные авантюры Карла. Сама резко предлагает ему съехаться и сильно обижается на него из-за отказа. Может показаться, что такой стиль жизни у нее в крови, а значит, некая норма, и поступать так вполне адекватно. Однако когда выясняется, что девушку ранее бросил парень, причем, по ее словам, «просто взял и ушел» после длительных отношений, все становится на свои места. Ведь такое поведение — один из явных признаков скрытой депрессии, которая порой толкает людей на тонкую грань между открытостью всему новому и откровенным безрассудством.

«Красавица и чудовище» — Белль

Белль ­живет в захолустье вместе со своим отцом Морисом. Местные жители считают ее, мягко говоря, чудной. Многие из них относятся к героине с непониманием и откровенным презрением, и в некоторых случаях юная красавица платит им той же монетой. Например, отвечая на ухаживания Гастона с издевкой, намеренно унижая его достоинство. Не желая находиться в неприятном ей окружении непросвещенных сельчан, девушка хочет поскорее выбраться из этого места и начать путешествовать по свету и в то же время не хочет бросать по-своему беззащитного отца. Именно поэтому Белль так легко соглашается стать пленницей в замке Чудовища вместо Мориса: ведь сознательно она хочет защитить отца, а бессознательно — наконец-то отделиться от него. В результате девушка беспрестанно мечется между отцом и Чудовищем, каждый из которых по-своему нуждается в помощи, и тем самым ярко демонстрирует комплекс спасателя.

«Пятьдесят оттенков серого» — Анастейша Стил

Главная героиня картины «Пятьдесят оттенков серого» поначалу предстает перед зрителями стеснительной и романтичной девушкой, которая окончила школу с отличием и сумела поступить в престижный университет. В свободное от учебы время небогатая студентка подрабатывает продавцом, но все меняется после встречи с обворожительным миллионером Кристианом Греем. С этого момента у Анастейши резко пропадает тяга к учебе и трудолюбию, она полностью концентрируется на любовных отношениях. Даже после окончания университета девушка все так же подрабатывает продавцом, плывя по течению и не особо заботясь о своей дальнейшей карьере. Позднее Анастейша все-таки устраивается на работу в издательство, но возглавить его ей удалось только потому, что миллионер его выкупил. И здесь даже не было коварного расчета с ее стороны: она лишь вяло и инфантильно реагировала на манипуляции молодого человека.

«Большая маленькая ложь» — Селеста Райт

Будучи успешным адвокатом, Селеста решает пожертвовать своей многообещающей карьерой ради семьи: маленьких сыновей-близнецов и красавца-мужа Перри. Их пылкой любви завидуют практически все вокруг, но мало кто знает, что за этой роковой страстью скрывается домашнее насилие. Несмотря на то, что эту умную и привлекательную женщину можно смело назвать образцовой матерью, она не может самостоятельно разорвать токсичные отношения с мужем-тираном. В итоге дети становятся невольными свидетелями вопиющей жестокости, перенимая пагубную модель поведения (увидев подобное дома, один из мальчиков стал проявлять агрессию по отношению к однокласснице). У Селесты ярко выраженный «комплекс жертвы», она не способна отстаивать собственную точку зрения и взять на себя ответственность за свою жизнь, а порочный круг начинает разрываться только после кончины Перри.

«Дьвол носит Prada» — Андреа Сакс

Андреа Сакс приехала в Нью-Йорк для того, чтобы заниматься серьезной журналистикой. Волею судьбы девушка попала в респектабельный журнал мод, но совсем не радуется этому, ведь зарплата маленькая, начальница — сумасбродка, а все вокруг носятся со своей модой. Тем не менее вскоре младшая ассистентка втягивается в процесс и становится увлеченной карьеристкой. Для нее перестают существовать такие понятия, как «день» и «ночь», ведь ее рабочий день не заканчивается никогда. В ней просыпается настоящий азарт, когда она справляется со все более сложными и изощренными поручениями Миранды. Андреа меняется не только внешне, но и внутренне, из-за чего теряет связь со своим возлюбленным Нейтом и близкими друзьями, которые ее попросту не узнают. Несмотря на изначальную неприязнь к жесткой начальнице, по факту она полна тех же самых черт, хоть под конец фильма все же жертвует карьерой ради личных отношений.

«Сумерки» — Белла Свон

История Беллы начинается с переезда в городок Форкс и знакомства с семейством вампиров. Ее довольно скучный образ «самой обыкновенной» девушки с низкой самооценкой не претерпевает особых изменений даже после начала отношений со столетним «юношей» Эдвардом. Она совершает опрометчивые поступки, которые зачастую не поддаются логике, и бездумно рискует своей жизнью, лишь бы почувствовать себя особенной. Помимо того, что у девушки явные проблемы с инстинктом самосохранения (ведь Белла множество раз создает для себя опасные ситуации, чтобы впоследствии благодаря выбросу адреналина поговорить с призраком оставившего ее Эдварда), она также не слишком печется о благополучии близких, не раз косвенно подставляя под удар своего любящего отца. Да и весь городок в целом: зачем сообщать ни о чем не подозревающим горожанам о том, что совсем рядом живут кровожадные вампиры?

«Красотка» — Вивиан

Волнующая история Вивиан из «Красотки» закончилась хеппи-эндом исключительно в фильме. В оригинальном сценарии эту веселую и беззаботную барышню ждал не столь волшебный конец: она влюбилась в образ жизни, предоставленный Эдвардом, однако сам мужчина не увидел с ней будущего. Что неудивительно, ведь, согласитесь, девушка «серой» морали, за деньги согласившаяся притворяться спутницей галантного миллионера, — не лучший выбор для семьи. На протяжении всей ленты зрителя вынуждают сопереживать героине из-за ее драматичного прошлого и кажущихся убедительными мотивов заниматься таким сомнительным «бизнесом». Однако это нисколько не умаляет ее разнузданности и откровенно хамского поведения (стоит только вспомнить сцену в бутике!). Как бы создатели ни старались представить Вивиан как добродушную и смелую девушку, которая способна на дружбу и глубокое сопереживание, придирчивая оценка ее поступков все же доказывает, что нельзя оставаться хорошим человеком, занимаясь безнравственными вещами.

«Гарри Поттер» — Гермиона Грейнджер

Наверняка многие фанаты считают Гермиону безупречной, и с ними сложно не согласиться. Лучшая подруга Гарри Поттера — умная, добрая и смелая девушка. Однако и она не лишена некоторых психологических проблем. Из-за своей неуемной тяги к знаниям и высокого уровня личной ответственности Гермиона еще в начальной школе начала страдать «синдромом отличницы». Кажется, что героиня готова пойти на все, чтобы заслужить высшую оценку по какому бы то ни было предмету (даже если для этого придется нарушить школьные правила). При этом Гермиона предъявляет очень высокие требования не только к себе, но и к другим, из-за чего часто делает замечания одноклассникам и разговаривает с ними нравоучительным тоном. Нередко выступая объектом для буллинга со стороны учащихся, девушка порой сама ведет себя высокомерно по отношению к другим. В частности, изначально их дружба с Полумной не задалась, ведь Гермиона уничижительно отозвалась о журнале ее отца, а потом и вовсе подняла на смех ее суждения.

«Ганнибал» — Кларисса Старлинг

Будучи студенткой Академии ФБР, Кларисса знакомится с весьма необычным заключенным по имени Ганнибал Лектер — выдающимся психиатром и одним из самых жутких преступников. Он сразу же втягивает ее в свои манипулятивные психологические игры, соглашаясь оказать помощь в расследовании только в обмен на личную информацию о ней. Старлинг довольно безрассудно делится с ним трагическими подробностями своего детства, чем Лектер умело пользуется, устанавливая между ними все более прочную доверительную связь. Ганнибалу удается сбежать из тюрьмы, и проходит несколько лет прежде, чем они встречаются вновь. В оригинальной истории Старлинг была уготована совсем другая концовка, где она, по всей видимости, подверженная стокгольмскому синдрому, ответила на недвусмысленную порочную симпатию доктора. Спустя 3 года после последних событий книги Клариссу и Ганнибала замечают в оперном театре в Буэнос-Айресе, поэтому очевидно, что их созависимый любовный роман продолжился.

«Ход королевы» — Бет Хармон

Судьба протагонистки сериала крайне тяжела: сиротство, детский дом, непонимание окружающих и строгие запреты. Неудивительно, что ее первое и единственное увлечение шахматами также протекает не как у обычных людей, а становится настоящей зависимостью со всеми вытекающими из этого напряжения последствиями. Несмотря на феноменальный талант, победы даются ей не совсем легко. Поэтому по мере того, как ставки повышаются, Бет все чаще беспокоит повышенная тревожность, происходящая из недоверия ко всему миру. Кроме того, возрастает и самоуверенность героини, граничащая с откровенным тщеславием. Обыгрывая соперников, которые намного старше и опытнее ее, Бет начинает считать людей, не имеющих отношения к шахматам, недалекими, а во время соревнований отпускает саркастические комментарии об оппонентах. Очевидно, что фигуры на доске становятся для нее гораздо важнее реальных людей.

«Игра престолов» — Дейенерис Таргариен

Вплоть до последнего сезона «Игры престолов» Мать драконов оставалась надеждой для всех Семи Королевств и слыла условно положительным персонажем. Во всяком случае ее мотивы по возвращению украденного Железного Трона и освобождению всех угнетенных оставались неизменными и четко прослеживались на протяжении всей эпопеи. Впрочем, точно так же, как и шокирующая жестокость Дейнерис: она судила без суда и следствия, а также сама приводила приговоры в исполнение. Месть убийце Дрого, казнь владельца Безупречных, истребление кхалов в Ваес Дотраке, уничтожение флота работорговцев — как ступеньки в лестнице к печальному концу Матери драконов. Детство Дейенерис прошло в крайне нестабильной, опасной и непредсказуемой атмосфере, ведь после смерти отца она была вынуждена скрываться вместе со своим не совсем вменяемым братом. Все эти испытания стали прямой подоплекой к параноидальной адаптации личности героини: ее подозрительность и неуемная жажда власти произрастает из желания контролировать абсолютно все и всех, кто ее окружает.