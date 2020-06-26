AdMe

12 душевных фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям

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От заснеженных вершин Гималаев до бескрайних просторов Аляски и от извилистых дорог Южной Америки до пустынных троп Австралии. Все самые красивые места нашей планеты, о путешествии в которые, наверное, мечтает каждый из нас, давно запали в душу и многим режиссерам и сценаристам, решившимся снять яркие киношедевры, которые легко могут заменить вам настоящее приключение.

Мы в AdMe.ru пересмотрели десятки фильмов о разных странах и легендарных туристических местах, чтобы найти для вас картины, которые вдохновят вас открыть для себя новые континенты.

Гималаи (1999)

12 душевных фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям
© Himalaya - l'enfance d'un chef / Galatée Films

Вождь Тинле и молодой погонщик Карма, жители затерянной высоко в горах непальской деревушки, отправляются в сложный путь через самые опасные в мире вершины. Потрясающая музыка, захватывающий сюжет и ослепительные пейзажи заставят вас влюбиться в эту таинственную страну и познакомят с гостеприимными местными жителями.

О, где же ты, брат? (2000)

12 душевных фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям
© O Brother, Where Art Thou? / StudioCanal

У мошенника Эверетта на воле есть очень срочное дело. Но как же сбежать из тюрьмы, когда ты скован одной цепью с двумя другими заключенными? Главный герой, которого играет Джордж Клуни, рассказывает своим сокамерникам, что у него спрятан миллион долларов в долине, которая через несколько дней будет затоплена из-за строительства новой гидроэлектростанции. Тюремные братья решают сбежать, чтобы спасти заветный куш, но даже не подозревают, для чего на самом деле затеяна вся эта одиссея.

Одна неделя (2008)

12 душевных фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям
© One Week / Mongrel Media

Главному герою поставили страшный диагноз, но вместо сложного лечения мужчина решает купить мотоцикл и отправиться в путешествие по Канаде. Пересекая всю страну на своем железном коне, герой находит новых друзей, вспоминает о несбывшихся мечтах и переосмысливает жизнь.

Свет вокруг (2005)

12 душевных фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям
© Everything Is Illuminated / Warner Independent Pictures

Молодой американский коллекционер еврейского происхождения отправляется на поиски женщины, которая спасла его деда во времена Второй мировой войны в украинской деревне. Путешествие главного героя в незнакомой стране начинает обретать глубокий смысл и становится причиной кардинальных изменений в жизни всех действующих лиц кинофильма.

Тропы (2013)

12 душевных фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям
© Tracks / See-Saw Films

Юная девушка решается в одиночку пересечь всю Австралию, чтобы добраться до Индийского океана. В попутчики она берет свою преданную собаку и 4 верблюдов. В путешествии девушка встречает фотографа из журнала National Geographic, который решает сделать о смелом приключении героини репортаж.

Фрэнк (2014)

12 душевных фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям
© Frank / Film4

В фильме рассказывается о молодом парне из провинциального городишки, который очень хочет стать музыкантом. Главный герой случайно попадает в состав эксцентричной поп-группы, которую возглавляет загадочный Фрэнк, никогда не снимающий маску-голову из папье-маше. Участники группы решают отправиться в путешествие по Ирландии, чтобы вдохновиться на запись нового альбома. Главный герой тайно снимает закулисную жизнь группы и размещает видео в своем блоге, что вскоре приводит к совершенно неожиданным последствиям.

В диких условиях (2007)

12 душевных фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям
© Into the Wild / Paramount Vantage

Перед зрителями разворачивается история о молодом человеке из очень богатой семьи, который решает отказаться от всех материальных ценностей, перечислить все свои накопления в благотворительный фонд и стать бродягой. Главный герой отправляется в длинное путешествие по США и Мексике, в котором встречает людей, вскоре меняющих его мировоззрение.

Впритык (2010)

12 душевных фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям
© Due Date / Warner Bros. Pictures

Питер в скором времени должен стать отцом, и из-за неуверенности и страхов он практически находится на грани нервного срыва. В самолете, который должен быстро доставить его домой, происходит встреча с неудачливым актером Итаном Трембле. Когда Итан неправильно использует слова «террорист» и «бомба» во время разговора с Питером, их обоих снимают с самолета. Героям предстоит предпринять длинное путешествие на машине по бескрайним дорогам США, полных злоключений и комедийных ситуаций.

Че Гевара: Дневники мотоциклиста (2004)

12 душевных фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям
© Diarios de motocicleta / South Fork Pictures

В фильме рассказывается о легендарном путешествии Эрнесто Че Гевары и его друга Альберто Гранадо по странам Латинской Америки. История повествует о жизни и быте простых и гостеприимных латиноамериканцев, о невероятной красоте здешних мест, а также о крепкой дружбе молодых людей, которых это приключение меняет и заставляет задуматься об истинных ценностях в жизни.

Время Каира (2009)

12 душевных фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям
© Cairo Time / Foundry Films

Редактор популярного канадского женского журнала приезжает вместе со своим мужем в Каир, чтобы провести там отпуск. Обстоятельства вынуждают ее супруга уехать в другую страну по работе, а чтобы его жена не скучала в одиночестве, он просит своего хорошего друга показать ей местные достопримечательности и познакомить жену с культурой Египта. Исследуя окрестности столицы, два главных героя неожиданно влюбляются друг в друга, хотя их чувства остаются лишь платоническими.

Письма к Джульетте (2010)

12 душевных фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям
© Letters to Juliet / Summit Entertainment

Юная американка София оказывается в Вероне в группе волонтеров, которые занимаются совершенно необычной деятельностью. Они отвечают на письма, адресованные Джульетте, которая, как известно из пьесы Шекспира, жила в Вероне. Однажды к Софии в руки попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая англичанка пишет о своей неразделенной любви. Растроганная этой историей, София решает разыскать пожилую женщину и вдохновляет ее приехать в Италию, чтобы вместе отправиться на поиски давно потерянного возлюбленного.

Человек-паук: Вдали от дома (2019)

12 душевных фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям
© Spider-Man: Far From Home / Marvel Studios

Питер Паркер (Человек-паук) вместе с одноклассниками летит на летние каникулы в Европу. Однако расслабиться приятелям вряд ли удастся. В Венеции группа школьников попадет в эпицентр грандиозного сражения, в котором Человек-паук знакомится с загадочным Мистерио. Главному герою предстоит спасать архитектурные памятники и своих друзей в самых популярных туристических местах Европы, а также открыть страшный секрет, который скрывает его новый таинственный друг.

А какой у вас самый любимый фильм о путешествиях, который вдохновил отправиться навстречу приключениям?

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