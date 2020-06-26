12 душевных фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям

От заснеженных вершин Гималаев до бескрайних просторов Аляски и от извилистых дорог Южной Америки до пустынных троп Австралии. Все самые красивые места нашей планеты, о путешествии в которые, наверное, мечтает каждый из нас, давно запали в душу и многим режиссерам и сценаристам, решившимся снять яркие киношедевры, которые легко могут заменить вам настоящее приключение.

Мы в AdMe.ru пересмотрели десятки фильмов о разных странах и легендарных туристических местах, чтобы найти для вас картины, которые вдохновят вас открыть для себя новые континенты.

Гималаи (1999)

Вождь Тинле и молодой погонщик Карма, жители затерянной высоко в горах непальской деревушки, отправляются в сложный путь через самые опасные в мире вершины. Потрясающая музыка, захватывающий сюжет и ослепительные пейзажи заставят вас влюбиться в эту таинственную страну и познакомят с гостеприимными местными жителями. Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

О, где же ты, брат? (2000)

У мошенника Эверетта на воле есть очень срочное дело. Но как же сбежать из тюрьмы, когда ты скован одной цепью с двумя другими заключенными? Главный герой, которого играет Джордж Клуни, рассказывает своим сокамерникам, что у него спрятан миллион долларов в долине, которая через несколько дней будет затоплена из-за строительства новой гидроэлектростанции. Тюремные братья решают сбежать, чтобы спасти заветный куш, но даже не подозревают, для чего на самом деле затеяна вся эта одиссея. Рейтинг IMDb — 7,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Одна неделя (2008)

Главному герою поставили страшный диагноз, но вместо сложного лечения мужчина решает купить мотоцикл и отправиться в путешествие по Канаде. Пересекая всю страну на своем железном коне, герой находит новых друзей, вспоминает о несбывшихся мечтах и переосмысливает жизнь. Рейтинг IMDb — 7,0

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

Свет вокруг (2005)

Молодой американский коллекционер еврейского происхождения отправляется на поиски женщины, которая спасла его деда во времена Второй мировой войны в украинской деревне. Путешествие главного героя в незнакомой стране начинает обретать глубокий смысл и становится причиной кардинальных изменений в жизни всех действующих лиц кинофильма. Рейтинг IMDb — 7,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Тропы (2013)

Юная девушка решается в одиночку пересечь всю Австралию, чтобы добраться до Индийского океана. В попутчики она берет свою преданную собаку и 4 верблюдов. В путешествии девушка встречает фотографа из журнала National Geographic, который решает сделать о смелом приключении героини репортаж. Рейтинг IMDb — 7,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

Фрэнк (2014)

В фильме рассказывается о молодом парне из провинциального городишки, который очень хочет стать музыкантом. Главный герой случайно попадает в состав эксцентричной поп-группы, которую возглавляет загадочный Фрэнк, никогда не снимающий маску-голову из папье-маше. Участники группы решают отправиться в путешествие по Ирландии, чтобы вдохновиться на запись нового альбома. Главный герой тайно снимает закулисную жизнь группы и размещает видео в своем блоге, что вскоре приводит к совершенно неожиданным последствиям. Рейтинг IMDb — 7,0

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

В диких условиях (2007)

Перед зрителями разворачивается история о молодом человеке из очень богатой семьи, который решает отказаться от всех материальных ценностей, перечислить все свои накопления в благотворительный фонд и стать бродягой. Главный герой отправляется в длинное путешествие по США и Мексике, в котором встречает людей, вскоре меняющих его мировоззрение. Рейтинг IMDb — 8,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Впритык (2010)

Питер в скором времени должен стать отцом, и из-за неуверенности и страхов он практически находится на грани нервного срыва. В самолете, который должен быстро доставить его домой, происходит встреча с неудачливым актером Итаном Трембле. Когда Итан неправильно использует слова «террорист» и «бомба» во время разговора с Питером, их обоих снимают с самолета. Героям предстоит предпринять длинное путешествие на машине по бескрайним дорогам США, полных злоключений и комедийных ситуаций. Рейтинг IMDb — 6,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Че Гевара: Дневники мотоциклиста (2004)

В фильме рассказывается о легендарном путешествии Эрнесто Че Гевары и его друга Альберто Гранадо по странам Латинской Америки. История повествует о жизни и быте простых и гостеприимных латиноамериканцев, о невероятной красоте здешних мест, а также о крепкой дружбе молодых людей, которых это приключение меняет и заставляет задуматься об истинных ценностях в жизни. Рейтинг IMDb — 7,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Время Каира (2009)

Редактор популярного канадского женского журнала приезжает вместе со своим мужем в Каир, чтобы провести там отпуск. Обстоятельства вынуждают ее супруга уехать в другую страну по работе, а чтобы его жена не скучала в одиночестве, он просит своего хорошего друга показать ей местные достопримечательности и познакомить жену с культурой Египта. Исследуя окрестности столицы, два главных героя неожиданно влюбляются друг в друга, хотя их чувства остаются лишь платоническими. Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Письма к Джульетте (2010)

Юная американка София оказывается в Вероне в группе волонтеров, которые занимаются совершенно необычной деятельностью. Они отвечают на письма, адресованные Джульетте, которая, как известно из пьесы Шекспира, жила в Вероне. Однажды к Софии в руки попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая англичанка пишет о своей неразделенной любви. Растроганная этой историей, София решает разыскать пожилую женщину и вдохновляет ее приехать в Италию, чтобы вместе отправиться на поиски давно потерянного возлюбленного. Рейтинг IMDb — 6,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Человек-паук: Вдали от дома (2019)

Питер Паркер (Человек-паук) вместе с одноклассниками летит на летние каникулы в Европу. Однако расслабиться приятелям вряд ли удастся. В Венеции группа школьников попадет в эпицентр грандиозного сражения, в котором Человек-паук знакомится с загадочным Мистерио. Главному герою предстоит спасать архитектурные памятники и своих друзей в самых популярных туристических местах Европы, а также открыть страшный секрет, который скрывает его новый таинственный друг. Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2