12 доказательств того, что по-настоящему талантливый актер или актриса может играть почти без слов

Мы привыкли к тому, что для получения значимых кинонаград актерам приходится разучивать длинные диалоги и экспрессивно повторять их в кадре. Однако это не всегда так. Жесты, эмоции, выразительность взгляда — существует еще множество составляющих успешной актерской игры, которые часто цепляют зрителя гораздо сильнее слов.

AdMe.ru решил отдать дань уважения 12 кинозвездам, которые смогли доказать, что порой чувства, а не слова открывают путь к сердцу зрителя. В конце статьи мы расскажем о блокбастере отечественного режиссера, в котором главный герой не имеет ни голоса, ни внешности.

Эмили Блант — «Тихое место» (2018)

Сложно выбрать лишь одного персонажа в триллере «Тихое место», чье безмолвие не отпугнуло, а, наоборот, привлекло внимание зрителей. Ведь по сюжету главным героям приходится молчать, чтобы выжить в постапокалиптическом мире, населенном существами с очень острым слухом. Актерам удалось передать не только немой страх, но и безмолвную надежду на счастливое будущее. Однако именно игра Эмили Блант принесла хоррору несомненный успех: несмотря на минимум слов в кадре, актриса завоевала статуэтку Гильдии киноактеров.

Мадс Миккельсен — «Вальгалла: Сага о викинге» (2009)

Безмолвный воин по прозвищу Одноглазый на протяжении всего фильма не стремится обмолвиться хотя бы парой фраз. Вместо него, или скорее за него, говорит мальчик-слуга. Незначительное количество диалогов не помешало ленте завоевать специальный приз жюри на фестивале Fantasporto, а Мадс Миккельсен в очередной раз покорил зрителей.

Райан Гослинг — «Только Бог простит» (2013)

Красавчик Райан Гослинг в артхаусном триллере «Только Бог простит» предстает в необычном амплуа: жестокий и таинственный, окутанный атмосферой сюрреализма персонаж не бросается лишними фразами, его внимание сконцентрировано на безмолвной мести.

Салли Хокинс — «Форма воды» (2017)

Чувственные отношения немой девушки и таинственного существа-амфибии в сказке «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо идеально раскрылись в тишине. Героиня Салли Хокинс живет безмолвной и однообразной жизнью, однако именно особенность Элайзы — отсутствие голоса — помогает ей вырваться из замкнутого круга. Как результат — множество крутых кинопремий.

Элайджа Вуд — «Город грехов» (2005)

Жестокий персонаж Элайджи Вуда, занимающий видное место в киноадаптации графического романа «Город грехов», заставил зрителей трепетать. Отсутствие голоса и эмоций у героя здесь не признак недосказанности, а скорее символ угрозы. Казалось бы, образ храброго хоббита Фродо останется с Вудом навеки, однако в «Городе грехов» актер мастерски разрушил привычное амплуа.

Александр Скарсгард — «Немой» (2018)

Фантастическая лента от Netflix под оберткой киберпанка подает зрителю историю немого бармена с тяжелой судьбой. Его любимая внезапно исчезает, и для ее поиска герою предстоит броситься в самую глубь мрачного города, населенного противоречивыми и опасными персонажами. Главному герою в исполнении Александра Скарсгарда предстоит пройти сложные испытания, преодолев которые, возможно, он сможет вернуть девушку или даже голос.

Эми Бреннеман — «Оставленные» (2014–2017)

Жизнь Лори, главной героини сериала «Оставленные», необычна: женщина состоит в сообществе, участники которого носят только белое, всегда молчат и устраивают радикальные акции. Причина такого нетипичного времяпровождения кроется в произошедших в мире событиях: в один день на Земле загадочно исчезают более 100 млн человек. Героиня Эми Бреннеман строго соблюдает обет молчания: даже предводительница ее группы иногда разрешает себе выговориться. Но только не Лори. Ее безмолвие не просто традиция, а символ утраты себя.

Леонардо Ди Каприо — «Выживший» (2015)

В «Выжившем» Ди Каприо наконец-то намолчал на «Оскар». И это благодаря непередаваемой атмосфере фильма: неизведанные просторы Дикого Запада, первобытная природа, суровая зима не располагают к разговорам, а концентрируют внимание зрителя на ощущениях. Сам актер с восторгом рассказывал, что никогда не сталкивался с такой органической естественностью в кинокартине. По его словам, это фактически немое кино, где главный герой почти все время молчит.

Макс фон Сюдов — «Жутко громко и запредельно близко» (2011)

Меланхоличность и спокойствие героя Макса фон Сюдова вызваны, помимо прочего, его вынужденным молчанием. Безмолвие — защитный механизм персонажа, его травма. Слова не имеют силы в мире человека, чье внутреннее пространство захватила щемящая грусть. Макс фон Сюдов смог осознать эту истину, как никто другой. И был номинирован на «Оскар».

Кэйли Хоттл — «Годзилла против Конга» (2021)

Молчание в зрелищном боевике на первый взгляд выглядит нелепо: в фильме, основанном на схватке двух монстров, без звуков не обойтись. Однако создателям ленты «Годзилла против Конга» помимо приключений удалось внести в картину шикарные безмолвные диалоги. Общение немой девочки и громадной обезьяны на больших экранах выглядело милым и эмоциональным. Это добавило дополнительных баллов картине и сделало проект коммерчески успешным.

Кейт Сигел — «Тишина» (2016)

Тишина в ужастике всегда на руку создателям картины, поскольку добавляет ощущение надвигающейся угрозы. В фильме Майка Флэнагана тишина обретает дополнительное значение, ведь главная героиня здесь — глухонемая девушка, вынужденная противостоять преступнику. Благодаря особенности Мэдди чувства зрителей становятся похожими на оголенный нерв. Своей игрой актриса сумела напугать даже Стивена Кинга. Король ужасов в своем твиттере написал, что вцепился в подлокотники от страха во время просмотра «Тишины».

Кевин Смит — «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» (2001)

Молчаливый Боб — пример персонажа, которому необязательно говорить, чтобы завоевать любовь аудитории. Герою, созданному режиссером (и по совместительству актером) Кевином Смитом, присвоено множество качеств, главные из которых эрудиция, стиль и та самая молчаливость. В тех редких случаях, когда Боб все же говорит, он произносит заумные монологи. Найти их в кинопроизведениях с участием Смита — настоящий квест для киноманов.

Бонус: «Хардкор» (2015)

Не только зарубежные, но и отечественные режиссеры смогли превратить молчание главного героя в главную фишку фильма. Пример тому — российско-американский фантастический боевик «Хардкор», снятый Ильей Найшуллером по собственному сценарию. Главный персонаж «Хардкора» не имеет не только голоса, но и по сути определенной внешности, ведь это он ведет съемку. Такой подход помогает зрителю сконцентрироваться на экшене, которого здесь, к большому удовольствию, очень много.