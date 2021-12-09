12 доказательств того, что актеры из «Гарри Поттера» уже давно больше не волшебники, а первоклассные артисты

Каждый год, в декабре, мы в редакции пересматриваем «Гарри Поттера». Целых 20 лет прошло с премьеры первой части, юные и не очень волшебники успели еще как измениться и сыграть в целом ворохе разноплановых фильмов. И еще бы, ведь как бы лестно ни было побывать в Хогвартсе, оставаться всю карьеру в одном амплуа ну совершенно не хочется.

Мы в AdMe.ru решили заглянуть в фильмографию участников волшебной саги. И нашли там много интересного, от чего так и тянет воскликнуть: «Ребята, а вы хороши!»

Дэниел Рэдклифф — Гарри Поттер

После выхода финальной части саги про волшебников многие были уверены, что Дэниел

навсегда останется актером одной роли и застрянет в амплуа «мальчика, который выжил». Но Рэдклифф решил довольно резко разрушить привычный образ и уверенно направился в артхаус и комедийные проекты. Так, на сегодняшний день Дэниел снялся уже более чем в десятке абсолютно разноплановых картин, успев побывать и дерзким хулиганом, и русским врачом, и даже демоном. А еще раз и навсегда доказал: Гарри Поттер остался в прошлом.

Том Фелтон — Драко Малфой

Роль Драко Малфоя принесла актеру всемирную славу, но закрепила за ним ярлык плохого парня. В жизни веселому и доброму Тому всеми силами пришлось уходить от этого образа: ведь после выхода уже первой картины к нему стали относится настороженно и даже побаивались. Однако целый ворох разноплановых ролей помог разглядеть зрителям кого-то большего, чем нехорошего, но симпатичного мальчика. Чего только стоят роли приближенного римского трибуна в «Восставшем» и короля ночных кошмаров в фильме «Руководство для нянь: как поймать монстра».

Руперт Гринт — Рон Уизли

Верный друг Гарри прокладывает свой путь на большие экраны не так быстро, но все так же уверенно. Так, он отчаянно выживал в горах Норвегии в военной драме «В белом плену», создавал атмосферу Луны прямо на земле в «Лунной афере» и был тем еще жуликом в «Большом куше», сюжет которого основан на одноименно фильме Гая Ричи. А еще успел поработать с режиссером М. Найт Шьямаланом в сериале «Дом с прислугой».

Эмма Уотсон — Гермиона Грейнджер

Эмма тоже решила не задерживаться в амплуа девочки-отличницы. За 10 лет, прошедших после выхода последней части «Гарри Поттера», девушка сыграла в экранизации романа Стивена Чбоски «Хорошо быть тихоней», перевоплотилась в бунтарку в «Элитном обществе», появилась в эпическом фильме Даррена Аронофски «Ной», спасла любимого в «Колонии Дигнидад», составила компанию Тому Хэнксу в «Сфере» и стала одной из героинь в «Маленьких женщинах».

Эванна Линч — Полумна Лавгуд

Слегка странная, но незабываемая Полумна буквально исцелила Эванну. В 11 лет девушка оказалась в больнице с анорексией и зачитывалась историей Гарри Поттера, чтобы отвлечься. А затем и вовсе решилась написать самой Джоан Роулинг, после чего они еще долго переписывались. В итоге девушка рискнула пойти на прослушивание и, несмотря на отсутствие актерского опыта, сыграла так, что критики наперебой восхищались ее работой и отмечали, что своего персонажа она раскрыла даже лучше, чем это было в книге. После съемок в «Гарри Поттере» девушка сыграла еще в десятке разноплановых фильмов, а одной из последних работ стала короткометражка «Вы едите других животных?», приуроченная ко Всемирному дню вегана.

Мэттью Льюис — Невилл Долгопупс

Нескладному Невиллу Долгопупсу не везло не только в фильме. Юному Мэттью, исполнявшему его роль, приходилось носить фальшивые зубы, обувь на 2 размера больше, пластиковые прокладки за ушами и тяжелый костюм, который делал его толще. А вдобавок к этому однажды на съемках Хелена Бонем Картер случайно проткнула актеру барабанную перепонку волшебной палочкой. Сегодня же Мэттью еще как возмужал и успел сыграть в целом списке всевозможных фильмов и сериалов. Причем его игру уже отмечают и критики, называя ее очень естественной и уверенной.

Бонни Райт — Джинни Уизли

О том, что Бонни очень сильно похожа на книжную Джинни Уизли, девушке сказал ее старший брат — и понеслось. Бонни решилась пойти на прослушивание и успешно обошла огромное количество других претенденток, хотя из актерского опыта у нее было лишь участие в школьных спектаклях. В настоящее же время, помимо непосредственно актерской игры, девушка занимается своей собственной кинокомпанией и выступает как сценарист, режиссер и продюсер. А еще Бонни получила признание за свою экологическую активность и является послом двух благотворительных организаций.

Роберт Паттинсон — Седрик Диггори

Роль милого красавчика сыграла с Робертом злую шутку. Ведь спустя 3 года актеру вновь предложили сыграть объект девчачьих грез — Эдварда из тех самых «Сумерек», и в итоге от романтического амплуа Роберту пришлось избавляться довольно долго. Целых 10 лет актер снимался в неформатном авторском кино, но в 2020 году вернулся и на большие экраны — в нашумевших фильмах «Довод» и «Дьяволе всегда здесь». А в 2022 году он и вовсе станет супергероем Бэтменом в новой экранизации.

Клеманс Поэзи — Флёр Делакур

Французская актриса регулярно снималась и до роли участницы Турнира трех волшебников. Однако после 4-й части саги ее карьера вышла на по-настоящему международный уровень: так, девушка сыграла главную роль в драме «Последняя любовь мистера Моргана» вместе с Майклом Кейном, была в историческом «Сопротивлении» на пару с Джесси Айзенбергом и в трогательном «2 + 1» с Омаром Си, а еще стала ученым во все том же «Доводе».

Хиро Файнс Тиффин — 11-летний Том Реддл

Юный Хиро появился в 6-й части волшебной саги, сыграв 11-летнего Тома Реддла, будущего лорда Волан-де-Морта. Затем он надолго пропал с экранов, и лишь совсем недавно, в 2019 году, актер вновь напомнил о себе. Да еще как. На экраны вышла мелодрама «После», в которой Хиро сыграл главного героя, получил за это премию как лучший актер, а заодно приобрел бешеную популярность и армию фанаток. А затем вышли еще 2 продолжения картины, и уже наготове премьера и 4-й части — она состоится 2022 году.

Робби Колтрейн — Хагрид

Всеми обожаемому Хагриду уже перевалило за седьмой десяток, однако в его карьере по-прежнему предостаточно ярких и запоминающихся ролей. Так, последними работами с его участием стали сериалы «Сокровище нации» и «Городские легенды».

Имельда Стонтон — Долорес Амбридж

Порой казалось, что пакостную Долорес Амбридж мы невзлюбили даже сильнее, чем того-кого-нельзя-называть. А после завершения саги о волшебниках Имельда блистала в целом списке картин: «Малефисента», «Гордость», «Кто боится Вирджинии Вулф?», «Аббатство Даунтон» и, конечно же, сериал «Корона». И она даже не думает останавливаться: так, только в 2020 году актриса появилась в 4 проектах, последним из которых стал британский мини-сериал «Плоть и кровь».