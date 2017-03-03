12 детских фото из домашних архивов знаменитостей

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Звезды не всегда были красивыми, ухоженными и уверенными в себе. Будучи детьми и подростками, нынешние знаменитости тоже носили нелепые прически и разбивали коленки.

AdMe.ru собрал милые и трогательные фото популярных артистов с их личных страниц.