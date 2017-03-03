12 детских фото из домашних архивов знаменитостей

Звезды не всегда были красивыми, ухоженными и уверенными в себе. Будучи детьми и подростками, нынешние знаменитости тоже носили нелепые прически и разбивали коленки.

AdMe.ru собрал милые и трогательные фото популярных артистов с их личных страниц.

Ченнинг Татум

Джессика Бил

Ким Кардашьян

Райан Гослинг

Бейонсе

Хлоя Морец

Ева Мендес

Шакира

Хью Джекман

Зак Эфрон

Сара Мишель Геллар

Гвен Стефани

Фото на превью commons.wikimedia/Paul Cush, thehughjackman

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  • 3 марта 2017
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Охренифигительно!

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