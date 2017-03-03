12 детских фото из домашних архивов знаменитостей
Звезды не всегда были красивыми, ухоженными и уверенными в себе. Будучи детьми и подростками, нынешние знаменитости тоже носили нелепые прически и разбивали коленки.
AdMe.ru собрал милые и трогательные фото популярных артистов с их личных страниц.
Ченнинг Татум
Джессика Бил
Ким Кардашьян
Райан Гослинг
Бейонсе
Хлоя Морец
Ева Мендес
Шакира
Хью Джекман
Зак Эфрон
Сара Мишель Геллар
Гвен Стефани
Фото на превью commons.wikimedia/Paul Cush, thehughjackman
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