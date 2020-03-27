12 детективов с непредсказуемой развязкой, которые заставят ваш мозг вскипеть от напряжения

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Хорошие детективные триллеры мало кого оставляют равнодушным. Ведь если фильм содержит гремучую смесь из экшена, интригующих загадок и неожиданных сюжетных твистов, то даже самый искушенный зритель начнет трястись от адреналина и вместе с героями отчаянно искать ответы. Давненько не испытывали шквала эмоций, как на американских горках? Тогда эта подборка создана для вас.

AdMe.ru долго изучал варианты, чтобы найти малоизвестные жемчужины детективного жанра, вызывающие чувства не менее сильные, чем уже ставшие классикой «Остров проклятых», «Исчезнувшая» или «Пленницы». Поэтому можете быть уверены: в этом списке нет ни одного случайного фильма.

1. По стечению обстоятельств (Ittefaq), 2017

Детективу поручено дело о двойном убийстве, в котором единственные свидетели оказываются в то же время и главными подозреваемыми. Домохозяйка Майя и известный писатель Викрам подробно рассказывают служителю закона 2 весьма правдоподобные, но полностью противоречащие друг другу истории. Инспектору придется во что бы то ни стало выяснить, кто из них говорит правду, а кто заслуживает наказания. Рейтинг IMDb — 7,2

«КиноПоиск» — 6,8

2. В глубине леса (In fondo al bosco), 2015

В 2010 году во время традиционного январского фестиваля, на котором люди переодеваются в чертей, бесследно исчезает 4-летний Томми Кончи. Долгие годы главным виновником считается нерадивый отец мальчика Мануэль, который перебрал в тот вечер и недоглядел за сыном, но спустя 5 лет в полиции появляется безымянный ребенок. Анализ ДНК показывает, что это Томми, и отец счастлив воссоединению. Однако его жена Линда начинает подозревать, что это не их сын, а порождение тьмы. Рейтинг IMDb — 6,4

«КиноПоиск» — 6,2

3. Медовый месяц (Elizabeth Harvest), 2018

Молодая девушка Элизабет наконец обретает счастье — она выходит замуж за достойного мужчину и блестящего ученого. Он привозит ее в свой уединенный особняк подальше от всех невзгод внешнего мира и объявляет, что все в этом доме принадлежит ей, но просит лишь об одном: никогда не заходить в одну-единственную комнату на 1-м этаже. Она обещает, но любопытство и подозрения неотступно терзают ее душу. И когда супруг отлучается по делам, она все же решается посетить загадочную комнату. Рейтинг IMDb — 5,7

«КиноПоиск» — 5,6

4. Перелом (Fractured), 2019

Испугавшись собаки, маленькая дочь Рэя Монро падает и ломает руку. Вместе с женой мужчина спешно отвозит ее в больницу и добивается осмотра врача, но в ожидании засыпает в фойе. Проснувшись, он не обнаруживает ни жену, ни дочь, запись в журнале приема исчезла, а персонал клиники уверяет, что никого похожего сегодня не видел. Рэй подозревает, что в больнице что-то скрывают, и решает отыскать родных самостоятельно, даже не представляя, с какого рода тайной столкнется впоследствии. Рейтинг IMDb — 6,3

«КиноПоиск» — 6,3

5. Я видел дьявола (Akmareul boattda), 2010

Полиция уже давно идет по следу опасного серийного убийцы, но постоянно оказывается на шаг позади. В конце концов маньяк жестоко убивает беременную женщину, которая оказалась невестой специального агента полиции по имени Су-Хён. На похоронах любимой мужчина клянется отыскать преступника, но не для того, чтобы предать закону или даже убить. У скорбящего родился чудовищно изощренный план мести. Рейтинг IMDb — 7,8

«КиноПоиск» — 7,5

6. Урожай (The Harvest), 2013

Из-за проблем в браке Катрина окружает своего сына Эдди, прикованного к инвалидной коляске, чрезмерной заботой и навязчивой опекой, не позволяя общаться ни с кем из внешнего мира. Но все меняется, когда по соседству поселяется симпатичная девочка Мэриан. Чем ближе знакомятся подростки, тем быстрее хрупкий мир, созданный Катриной вокруг сына, начинает рушиться. И чем меньше остается у нее самообладания, тем очевиднее становится, что женщина скрывает некую страшную тайну. Рейтинг IMDb — 6,1

«КиноПоиск» — 6,0

7. Истерия (Delirium), 2018

В детстве Том оказался свидетелем убийства, что оказало сильное влияние на его психику и сделало пациентом психиатрической клиники. Позже его наконец выпускают с условием, что следующие 30 дней он должен находиться под домашним арестом и отвечать на контрольные звонки. Парень селится в особняке, доставшемся ему по наследству, и прекрасно проводит время, разбрасываясь деньгами, но в какой-то момент становится жертвой галлюцинаций. Или ему все это вовсе не мерещится? Рейтинг IMDb — 5,7

«КиноПоиск» — 5,7

8. Беглецы от времени (Shiganitalja), 2016

Двое мужчин — полицейский из 2015 года и школьный учитель из 1983-го — неожиданно начинают видеть друг друга во сне. Они подмечают, что видят подробности жизни и окружения друг друга, а позже полицейский знакомится и влюбляется в девушку — точную копию возлюбленной учителя. Беспечные попытки пообщаться друг с другом и разобраться в странном феномене прерываются страшным происшествием — загадочной гибелью их возлюбленной. И теперь, чтобы разыскать убийцу, мужчинам придется объединиться и помочь друг другу. Рейтинг IMDb — 6,8

«КиноПоиск» — 6,6

9. Лица в толпе (Faces in the Crowd), 2011

В жизни молодой преподавательницы начальной школы Анны Марчент произошла ужасная трагедия: после встречи с подругами на мостовой на нее нападает серийный убийца. Женщина чудом остается жива, но получает сложную травму головы, из-за чего ей ставят диагноз прозопагнозия — неспособность узнавать и запоминать лица, который делает ее абсолютно беспомощной перед маньяком. Теперь он может поджидать ее на каждом шагу и, что еще хуже, скрываться за лицом любого человека, включая ее любимого и близких друзей. Рейтинг IMDb — 5,7

«КиноПоиск» — 6,5

10. Страсть (Passion), 2012

Отношения топ-менеджера крупной компании по имени Кристина и ее протеже Изабель нельзя назвать простыми. Тихая и тайно влюбленная в свою руководительницу Изабель генерирует удачные идеи и работает не покладая рук, в то время как дерзкая блондинка беззастенчиво пользуется ее слабостью и присваивает все лавры себе. Но когда игры заходят слишком далеко и Изабель соблазняет мужчину Кристины, а последняя оскорбляет ее перед всеми коллегами, между девушками развязывается настоящая война. Рейтинг IMDb — 5,3

«КиноПоиск» — 5,7

11. Кукла (The Boy), 2015

Престарелая английская пара решила нанять для своего сына Брамса молодую американку в качестве няни на время их отъезда. Когда Грета Эванс наконец прибывает в загородное поместье, то с удивлением выясняет, что ее подопечный — кукла, сделанная по образу покойного сына пары, с которой они требуют обращаться как с живым мальчиком. Но когда наниматели покидают дом, девушка довольно быстро забывает о требованиях и правилах, что становится причиной цепочки событий, которые заставляют ее усомниться в безжизненности куклы. Рейтинг IMDb — 6,0

«КиноПоиск» — 6,0

12. Одним меньше (Dead Man Down), 2012

Виктор неспроста оказался правой рукой криминального лидера преступного мира Нью-Йорка. Убитый горем мужчина стремится отомстить мафии, которая когда-то уничтожила его семью. Расправляясь в своей квартире с очередным негодяем, он оказывается под прицелом у девушки Беатрис — жертвы автомобильной катастрофы. Поначалу девушка соблазняет, но впоследствии шантажирует Виктора и предлагает договор: она не выдаст его секрет, если он поможет отомстить водителю, из-за которого изуродованы ее лицо и жизнь. Рейтинг IMDb — 6,5

«КиноПоиск» — 6,6