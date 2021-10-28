12 добротных детективных сериалов, которые с первых кадров накрепко привязывают к дивану

Долгие осенние вечера располагают к просмотру детективных многосерийных лент. И среди сегодняшнего многообразия проектов каждый зритель найдет зрелище себе по вкусу. Ведь кому-то по душе криминальные сериалы, щедро приправленные юмором, а кто-то любит пощекотать нервы мрачными картинами с элементами мистики.

Мы в AdMe.ru подобрали непохожие друг на друга детективные сериалы с высоким рейтингом, среди которых легко можно выбрать ленту по душе.

Кликбейт (2021)

Современные люди часто коротают часы за просмотром развлекательных роликов в сети. Так делают и пациенты больницы, в которой трудится главная героиня Пиа. Однажды ей на глаза попадается странное видео. В нем некий мужчина утверждает, что его ждет расправа, если ролик наберет 5 млн просмотров. Пиа в ужасе. Ведь этот мужчина — ее брат. А число на счетчике все растет и растет. Рейтинг IMDb — 7,2

Каштановый человечек (2021)

Экранизация одноименного романа Сорена Свейструпа. В небольшом пригороде от рук неизвестного злодея пострадала девушка. Исследуя место преступления, детективы находят самодельную куколку из каштанов, на которой сохранились отпечатки пальцев. Выясняется, что принадлежат они другой девушке, без вести пропавшей год назад. И теперь главные герои сделают все, чтобы распутать клубок загадок. Рейтинг IMDb — 7,8

Закон и порядок: Организованная преступность (2021)

Франшиза «Закон и порядок» пополнилась новым сериалом о похождениях любимого детектива Эллиота Стейблера. Он отошел от дел около 10 лет назад, но, пережив тяжелую личную утрату, решил вернуться в департамент полиции. Многое изменилось за время его отсутствия, но спокойно адаптироваться некогда. Впереди поимка группировки, которая занимается продажей поддельных товаров медицинского назначения. Рейтинг IMDb — 7,6

Убийства в одном здании (2021)

Главные действующие лица сериала — некогда популярный пожилой актер, неудачливый режиссер и молодая девушка, род занятий которой никому не известен. Персонажей связывает то, что они живут в одном доме на Манхэттене и обожают подкасты на криминальные темы. Внезапно с их соседом происходит несчастье, и трое таких непохожих между собой людей объединяются в команду, чтобы выяснить всю правду о случившемся. Рейтинг IMDb — 8,2

Королевы тайн (2019)

Главная героиня сериала по имени Матильда трудится в полиции. Неудивительно, что девушка выбрала такое место работы, ведь ее тетушки — знаменитые писательницы, на чьих детективных рассказах она росла. Неуемные родственницы вмешиваются в каждое дело, которое ведет Матильда, и их обширные познания вкупе с богатым воображением никак не могут оказаться лишними в процессе расследования. Рейтинг IMDb — 7,3

Посредник (2019)

«Посредник» — детективный сериал с элементами мистики. Главная героиня Кэсси Бедфорд обладает специфическим даром: она видит призраков. Ей являются души только тех людей, чья кончина была преждевременной. Чтобы потусторонние визитеры обрели покой, виновный в их гибели человек должен быть найден. Потому Кэсси принимает участие в расследовании дел, которые ведет ее знакомый полицейский. Рейтинг IMDb — 7,1

Убийство по Фрейду (2019)

Вена, начало XX века. Макс Либерманн — молодой врач-невролог из состоятельной семьи. Он посещает лекции Зигмунда Фрейда и тяготеет к криминалистике. Благодаря связям отца Макс получает возможность набраться опыта в департаменте полиции. Детектив, к которому его приставляют, поначалу не очень доволен компанией молодого человека. Но вскоре пересматривает свое отношение. Рейтинг IMDb — 7,4

Дежурство (2021)

На атомной подводной лодке совершается преступление и экипаж лишается одного человека. Миссию судна прерывать нельзя, поэтому на него доставляют детектива Эми Сильву, которая должна разобраться в произошедшем. Пока женщина пытается докопаться до истины в рамках замкнутого пространства, ее напарница ведет собственное расследование на суше. Рейтинг IMDb — 7,3

Мышь (2021)

Наука продвинулась до такой степени, что стало возможным выявлять опасных психопатов по коду ДНК еще на стадии эмбриона. Казалось бы, отныне работа полицейских должна упроститься. Но не тут-то было. Пока власти спорят, насколько этично проведение таких медицинских тестов, в стране орудует злодей, чьи деяния ввергают всех в шок. И теперь он намерен оставить после себя потомство. Рейтинг IMDb — 8,7

Последний час (2021)

Недалеко от небольшого поселения в горах происходит страшное событие. Пострадавшая — известная актриса. Расследование приводит полицию к таинственному шаману, который не похож на обычных людей. Начальник полиции поначалу относится к этому человеку скептически, но в дальнейшем понимает, что тот может помочь следствию. Особенно когда становится ясно, что совершивший преступление человек как-то связан с прошлым шамана. Рейтинг IMDb — 7,5

Леди-детектив мисс Перегрин Фишер (2019)

Мельбурн, 1960-е годы. Перегрин трудится в парикмахерской. Она является племянницей легендарной женщины-детектива Фрайни Фишер. Когда девушку увольняют с работы за плохое исполнение обязанностей, она решает пойти по стопам тетушки и пробует себя в сыске. Недостаток опыта Перегрин с лихвой компенсирует неуемной энергией и целеустремленностью. Поэтому лента способна увлечь зрителя не только ходом расследования, но и забавными выходками героини. Рейтинг IMDb — 7,2

Хадсон и Рекс (2019)

Многосерийная лента является переосмыслением культового сериала «Комиссар Рекс». В результате трагического события пес-полицейский по кличке Рекс остается без своей хозяйки. Животное собираются усыпить, однако в его судьбу вмешивается детектив Чарли Хадсон. Мужчина на дух не переносит, когда его отвлекают, поэтому давно отказался от напарника. Четвероногий компаньон ему подходит лучше кого бы то ни было, и вместе им предстоит раскрыть немало дел. Рейтинг IMDb — 7,1