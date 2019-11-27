12 детей-актеров тогда и сейчас, при взгляде на которых в голове крутится одна мысль: «Сколько я спал?!»

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«Мэри Поппинс, до свидания», «Папины дочки», «Ералаш» — кажется, мы совсем недавно наслаждались этими фильмами, передачами и сериалами, а между тем прошел уже не один десяток лет с тех пор, как они вышли на экраны. Актеры, игравшие наших любимых персонажей, выросли, и вы наверняка хотите выяснить, как сложилась их судьба. Например, вы знали, что Пуговка из «Папиных дочек» — успешная фигуристка?

Мы в AdMe.ru выяснили, где сейчас играют и чем занимаются 12 отличных актеров, которые прославились еще в детстве.

Дарья Мельникова (Женя Васнецова из сериала «Папины дочки»)

После успешных съемок в сериале Дарья стала работать в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой. Но и от киноролей она не отказывается, продолжая активно сниматься как в новых российских сериалах, так и в клипах. В 2013 году Дарья вышла замуж за актера Артура Смольянинова, у пары двое сыновей.

Екатерина Горина (Дина из фильма «Сестры»)

К сожалению, знаменитой актрисой Екатерине стать пока не удалось: после «Сестер» она сыграла лишь несколько незначительных ролей в сериалах. Отучившись в Петербургском институте иудаики на филологическом факультете, девушка устроилась на работу официанткой. В 2018 году снялась в клипе Монеточки на песню «90».

Инга Ильм (Маша Старцева из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»)

Окончив Школу-студию МХАТ, Инга уехала в Америку учиться в знаменитой актерской школе Ли Страсберга. Но жизнь в США показалась ей невыносимой, и уже через пару лет актриса вернулась, приступив к работе в Театре имени А. С. Пушкина. Параллельно ее можно было встретить и на телевидении в роли ведущей всевозможных программ. С 2003 года совместно с супругом ведет успешный издательский бизнес. Кроме того, Инга полностью окунулась в изучение художественной культуры России 1-й половины XVIII века.

Анна Плисецкая (Джейн Бэнкс из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»)

Анна — балерина из династии Плисецких — Мессереров. Племянница знаменитой Майи Плисецкой почти всю свою жизнь отдала балету, однако сейчас Анна выступает продюсером музыкальных и танцевальных проектов, организовывая концерты и спектакли.

Лина Бракните (Суок / кукла наследника Тутти из фильма «Три толстяка»)

Лина успешно снималась в детстве. Такие фильмы, как «Девочка и эхо» (1964), «Три толстяка» (1964), «Дубравка» (1967) в свое время были у всех на слуху. Но после неудачной попытки поступить во ВГИК девушка приняла решение вернуться домой, в Вильнюс. Сейчас бывшая актриса, а по образованию историк, работает в отделе раритетов библиотеки Института истории АН Литвы.

Анна Цуканова-Котт (девочка из киножурнала «Ералаш»)

Актриса успешно снимается во многих российских сериалах и проектах («Горе от ума», «Русалки», «Форт Боярд: Возвращение»). С 2016 года Анна (кстати, супруга режиссера Александра Котта) запустила проект «Киноеда» и занимается доставкой индивидуального горячего питания на съемочные площадки.

Екатерина Старшова (Пуговка из сериала «Папины дочки»)

Актрисе было всего 6 лет, когда на нее свалилась слава. Но такой успех не вскружил девочке голову, а заставил более ответственно подойти к выбору профессии. Параллельно со съемками в кино и рекламе Екатерина завоевывала призовые места в фигурном катании. А в этом году она поступила в МГУ им. М. В. Ломоносова на факультет фундаментальной медицины.

Дмитрий Мартынов (Егор из фильмов «Ночной дозор» и «Дневной дозор»)

Дмитрий начал сниматься в рекламе тоже с 6 лет. А в 13 уже играл бок о бок с Константином Хабенским в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор». К сожалению, после нашумевших блокбастеров звездных ролей не последовало, и сейчас молодой человек ведет закрытый образ жизни, а о его новых проектах ничего не известно.

Медея Маринеску (Мирабела из мюзикла «Мария, Мирабела»)

Румынская актриса добилась известности в своей стране и участвовала во многих фильмах, имевших успех («Возвращение из ада», «Прокрустово ложе», «Вы так прекрасны»). Сейчас она активно снимается и играет на сцене национального театра.

Михаил Филипчук (Саня из фильма «Вор»)

Несмотря на то, что Михаил получил ряд премий после выхода киноленты, это никак не повлияло на желание мальчика продолжить актерскую карьеру. Михаил окончил МФТИ (факультет общей и прикладной физики, кафедра квантовой радиофизики) и эмигрировал в США.

Анастасия Добрынина (Кука из одноименного фильма)

Огромная популярность свалилась на актрису после выхода фильма «Кука», в котором девочка сыграла в 9-летнем возрасте. Это и послужило отправной точкой в кинокарьере будущей звезды. На данный момент Анастасия снялась в 46 фильмах и не собирается останавливаться на достигнутом.

Александр Лойе (рыжий мальчик из киножурнала «Ералаш»)