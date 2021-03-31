12 деталей в мультфильмах, на которые не обратили внимания дети, но их заметили искушенные взрослые

Некоторые сцены в известных мультфильмах адресованы больше взрослым, чем детям. Поэтому пользователи сети не прочь находить в анимационных фильмах любопытные детали и подмечать интересные черты и поступки персонажей.

Мы в AdMe.ru нашли 12 моментов в мультиках, которые заметили пользователи интернета и спровоцировали тем самым бурное обсуждение в сети. В бонусе вы найдете любопытную историю об анимационной ленте «Душа», которая вышла на экраны совсем недавно, но уже успела завоевать сердца миллионов зрителей.