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12 деталей в мультфильмах, на которые не обратили внимания дети, но их заметили искушенные взрослые

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Некоторые сцены в известных мультфильмах адресованы больше взрослым, чем детям. Поэтому пользователи сети не прочь находить в анимационных фильмах любопытные детали и подмечать интересные черты и поступки персонажей.

Мы в AdMe.ru нашли 12 моментов в мультиках, которые заметили пользователи интернета и спровоцировали тем самым бурное обсуждение в сети. В бонусе вы найдете любопытную историю об анимационной ленте «Душа», которая вышла на экраны совсем недавно, но уже успела завоевать сердца миллионов зрителей.

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Бонус

А вы подмечали какие-нибудь любопытные детали при просмотре известных мультфильмов?

Фото на превью Mulan / Walt Disney Pictures
8052439
10k
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