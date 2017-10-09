12 деталей, которые мы никогда не замечали в фильмах о Гарри Поттере

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Оказывается, не только в книгах о Гарри Поттере можно найти множество секретных посланий: в фильмах тоже спрятаны интересные детали, которые мы могли не заметить или не знать. AdMe.ru предупреждает: после прочтения материала появляется острое желание пересмотреть все фильмы поттерианы сегодня же.

12. Одежда Долорес Амбридж

По сюжету фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», в школе появляется новый преподаватель-террорист по имени Долорес Амбридж. Обратите внимание: чем злее и безумнее становится ее персонаж, чем больше власти она получает, тем темнее становится и ее одежда.

11. Первая и последняя части истории симметричны

Любопытная цикличность: в первом фильме поттерианы Хагрид привозит Гарри к Дурслям на волшебном летающем мотоцикле Сириуса. Когда для Гарри пришло время покинуть дом родственников, Хагрид же его и забирает — все на том же мотоцикле. И еще одно наблюдение: Хагрид приводит Гарри в мир магии, показывая ему Косую Аллею и сопровождая в Хогвартс; он же как бы забирает его из этого мира, когда в последнем фильме приносит «мертвого» Гарри обратно в Хогвартс.

10. Грюм и Билл Уизли похожи друг на друга неспроста

Любопытный факт: всем фанатам хорошо известны персонажи Грозного Глаза и Билла Уизли. Как оказалось, актеры, исполнившие эти роли, приходятся друг другу родственниками: актер Брендан Глисон, блестяще сыгравший хромого волшебника со стеклянным глазом, приходится родным отцом актеру Доналу Глисону, который

сыграл старшего брата Рона.

9. Вторая известная тройка в фильме претерпела изменения

По сюжету книги троица Малфой-Крэбб-Гойл оставалась неразлучной вплоть до трагических событий в Выручай-комнате. Однако эту сцену создателям фильма пришлось изменить: актер, исполнявший роль Крэбба, был арестован и не смог принять учатие в съемках. Поэтому вместо Крэбба мы видим героя Блейза Забини.

8. Беременная Беллатриса

Во время съемок «Принца-полукровки» Хелена Бонэм Картер была беременна: именно по этой причине ей подбирали просторную одежду, да и в целом старались не снимать актрису крупным планом, скрывая ее фигуру за мебелью или другими предметами.

7. «Я открываюсь под конец»

Еще один любопытный твист: первая книга о Гарри Поттере была опубликована в 1998 году, и в этом же году по сюжету последней книги случилась Битва за Хогвартс. А теперь вспомним надпись на снитче, который Дамблдор оставил Гарри: «Я открываюсь под конец». История о Поттере «открылась» тогда, когда по сюжету она закончилась, «закрылась».

6. Неподдельные эмоции

Помните сцену в самом первом фильме, когда герои впервые попадают в Большой зал, чтобы пройти церемонию распределения? Удивленные лица и эмоции актеров в этот момент самые искренние и настоящие: Дэниэл, Руперт и Эмма действительно оказались в этом помещении впервые.

5. Что здесь делает Чжоу Чанг?

Помните, в последнем фильме саги нам несколько раз показывали Чжоу Чанг, первую любовь Поттера? Девушка была одета в школьную форму и находилась в Хогвартсе вместе с другими школьниками, будто и сама все еще учится в школе. Странно, ведь Чжоу по сюжету книги старше Гарри на год, а значит, к этому времени она уже должна была закончить обучение в Хогвартсе.

4. Патронусы Рона и Гермионы выбраны не просто так

Патронус Рона Уизли — джек-рассел-терьер, охотничья порода собак, которая, помимо других животных, преследует и выдр. А вот патронус Гермионы — выдра.

3. Нимфадоре Тонкс специально изменили цвет волос

В книжке Нимфадора Тонкс описывается как волшебница, которая обладает способностью изменять свою внешность. Она обожает розовый цвет волос, но в фильме его изменили на фиолетовый. Все для того, чтобы зрители не ассоциировали ее с Долорес Амбридж, которая хорошо известна любовью ко всем оттенкам этого цвета.

2. Жена Драко Малфоя в действительности девушка Тома Фелтона

В эпилоге нам демонстрируют повзрослевших героев и их детей, в числе которых мы видим Драко Малфоя с его супругой и сыном. Роль Астории Малфой досталась Джейд Гордон, которая на тот момент была девушкой Тома Фелтона.

1. Загадочный гобелен

Когда в «Ордене Феникса» Гарри изучает семейное древо Сириуса, мы замечаем, что в семье Блэков была традиция давать детям имена звезд и созвездий: Сириус, Регулус (Регул), Беллатриса (Беллатрикс) и Андромеда. А еще обратите внимание на забавную деталь гобелена: кажется, семейство Блэков приложило руку к созданию логотипа компании Starbucks.

Бонус: Последний танец Виктора Крама и Гермионы Грейнджер

По сюжету последней книги, на свадьбу Билла и Флер приходит Виктор Крам. В первой части экранизации создатели хотели добавить сцену, где Крам и Гермиона танцуют вместе под неодобрительным взглядом Рона, но передумали, и сцена была вырезана.