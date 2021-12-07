12 деталей костюмов из «Игры престолов», которые отчетливо на кое-что намекали. Но мы все прошляпили

Во время создания фильма перед режиссером стоит непростая задача — донести до зрителя свою идею в максимально полном объеме, рассказать историю так ярко и подробно, как только возможно. Для достижения этой цели киношники используют не только диалоги и актерскую игру — в их арсенале также цвет, свет, музыка, антураж. И не последнюю роль здесь играют костюмы персонажей.

Мы в AdMe.ru внимательнее присмотрелись к одному из своих любимых сериалов — «Игре престолов» — и заметили кое-какие любопытные детали в костюмах героев, которые не видели прежде.

Королевское платье Серсеи

Зрители не могли не заметить перемену в стиле Серсеи Ланнистер после ее восхождения на Железный трон. Женственная и роскошная, она всегда отдавала предпочтение по-настоящему королевским нарядам. Но, добившись желанной власти, резко сменила имидж и предстала перед своим народом в темном, наглухо закрытом кожаном костюме. Конечно, это не просто так. Черный цвет платья символизировал скорбь по утраченным детям. Сам материал одеяния, текстура — это дань отцу, Тайвину Ланнистеру, носившему когда-то такой же камзол. Видимо, Серсея собиралась быть жесткой и дальновидной правительницей, каким был Тайвин. А серебряные цепи — отсылка к металлической руке Джейме, с которым ее все еще что-то связывает.

«Невидимость» костюмов Арьи

На протяжении почти всего сериала Арья Старк учится быть «никем» — незаметной, невидимой, неуловимой. Это отчетливо видно и по ее костюму: он практически всегда не несет никакой информации о ней, он безликий, какой хочет быть и сама девочка. Кроме того, на одежде Арьи мы можем заметить шнуровку как знак того, что в случае необходимости она может легко избавиться от мешающей ткани и сменить образ, обманув преследователей.

Ожерелье Сансы

Любопытная деталь скрыта в оригинальном ожерелье Сансы Старк. Оно состоит из металлического кольца и длинной цепочки, с одной стороны завершающейся чем-то, похожим на очень большую иглу. Разгадка таится на самой поверхности: это и в самом деле отсылка к Игле — маленькому мечу Арьи, подарку Джона Сноу. Наличие в костюме Сансы такого аксессуара символизирует обретение взаимопонимания между сестрами, которого обеим прежде очень недоставало.

Корона Серсеи

Этот атрибут тоже, разумеется, не просто красивый знак власти. В центре небольшой минималистичной короны Серсеи Ланнистер можно увидеть гриву льва — символа ее дома, — которая удивительно похожа на очертания Железного трона. Таким образом, это знак желанной власти, наконец полученной героиней.

Северные одежды Дейенерис

Вернувшись в Вестерос, кхалиси сменила одеяния не только на более теплые (соответственно суровому климату Севера), но и на демонстрирующие власть. Теперь они больше напоминают солдатскую униформу, ведь она приехала отвоевать свое королевство. Широкие плечи ее платьев символизируют силу, напористость, а красные акценты в тканях — цвет дома Таргариенов, к которому Дейенерис принадлежит.

Доспехи Джейме

Боевой костюм Джейме напрямую отражает обстановку, в которой находится он сам и его дом. Джейме — член королевской гвардии, защитник короля, поэтому он носит белый плащ. На его доспехах можно заметить оленьи рога дома Баратеонов, к которому принадлежал король Роберт. Дело в том, что Джейме-гвардеец не мог себе позволить носить одежду с собственной символикой, пока находился на службе. Позже, после гибели Роберта, на его доспехах появляется золотой лев Ланнистеров.

«Звездный» костюм Эурона Грейджоя

Эурон Грейджой оказался одним из самых ярких и запоминающихся второстепенных персонажей в сериале. Просить руки и сердца у Серсеи Эурон прибыл в чем-то, напоминающем сценический наряд рок-звезды: в черной рубашке с узором из звезд. Художница по костюмам пояснила, что такой образ должен был подчеркнуть его чванливость, щеголеватость, развязность. А также показать, что у Эурона, мягко говоря, проблемы: он изо всех сил хочет занять место Джейме, словно бы влезть в его кожу. Поэтому звездочки на его одежде состоят словно бы из множества мелких лоскутков.

Три стиля в одежде Джона Сноу

Уехав на Стену служить в Ночном дозоре, Джон Сноу надел черные одежды — отличительный знак всех, кто защищает границу Вестероса с севера. Позднее, в период, который Джон провел за Стеной с одичалыми, к его костюму добавился мех, как у его новых друзей. И лишь вернувшись домой в Винтерфелл, выиграв Битву бастардов, Джон добавляет в свое одеяние коричневые тона — цвета дома Старков. В конце сериала костюм Джона отражает все 3 периода его жизни: в нем есть черный цвет, коричневый и мех.

Свадебное платье Маргери Тирелл

Маргери, как мы помним, на протяжении сериала трижды выходила замуж. За Ренли Баратеона, Джоффри Баратеона и Томмена Баратеона. Но мы хотим внимательнее рассмотреть ее подвенечное платье, надетое на 2-ю свадьбу — с Джоффри. Платье оплетают виноградные лозы — символ того, что новоиспеченный муж скоро попадет в ловушку Тиреллов. Волосы Маргери убраны в сложную высокую прическу, ведь она вот-вот станет самой влиятельной женщиной в королевстве и может соревноваться с самой Серсеей, любительницей продемонстрировать статус с помощью прически.

Костюм Тириона на суде

Как мы помним, над Тирионом был совершен суд, на котором ему вынесли несправедливый приговор. Если внимательнее посмотреть на его костюм, то можно заметить, что палитра цветов изменилась: вместо привычных красно-желтых тонов Ланнистеров мы видим более мрачные, темные, почти черные оттенки. Это не только отражение внутреннего состояния Тириона, но и своеобразный намек на исход суда.

Синие одежды Дейенерис

В 3-м сезоне сериала после потери кхала Дрого Дейенерис часто одевается в синие платья. Это неслучайно: синий — цвет дотракийцев, редкий природный пигмент, который они умели добывать. Дейенерис оплакивает мужа и носит одежду различных оттенков синего в память о нем.

Парчовый плащ Теона Грейджоя

Теон сопровождал Сансу Старк на ее свадебную церемонию с Рамси Болтоном. Все заметили белое одеяние Сансы, но к одежде Теона тоже стоило присмотреться. На его плечах — парчовая накидка. Это не что иное, как дань уважения Кейтилин Старк, матери Сансы, которая не могла быть рядом с дочерью. Кейтилин была одной из немногих, кто носил парчу. И Теон надел этот плащ в значимый для Сансы момент.