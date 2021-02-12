12 чувственных фильмов о любви, в которых страсти льются через край
Любовь — один из прекраснейших подарков, которыми может осчастливить судьба. Нежные чувства воспеваются в знаменитых романах и культовых фильмах, пылких стихотворениях и трогательных мультиках. А когда кажется, что мы уже посмотрели и прочли все, что можно, в мир стремительно врываются новые творения и вмиг покоряют сердца требовательной публики.
Мы в AdMe.ru нашли 12 новых небанальных фильмов о любви, за просмотром которых не грех скоротать романтический вечер.
Секрет (2020)
Молодая вдова Миранда Уэллс растит троих детей. Многим она обязана Брэю — таинственному доброжелателю, который помог ей восстановить дом, пострадавший от урагана. Спустя некоторое время Брэй становится настоящим другом семьи. И тогда Миранда догадывается, что его внезапное появление в ее жизни связано с некой удивительной тайной.
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IMDb — 6,4
Потерянный муж (2020)
После трагической потери мужа Либби остается одна с детьми. Однажды она получает письмо от тети Джин, которая предлагает ей жить и работать на своей ферме. Недолго думая, Либби собирает чемоданы, хватает детей и отправляется в путь. Вскоре выясняется, что перемены оказались более захватывающими, чем она ожидала. Либби знакомится с управляющим фермой Джеймсом и постепенно понимает, что, возможно, нашла место, где найдет силы вновь научиться радоваться жизни.
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IMDb — 6
Соседи сверху (2020)
Ана и Хулио вместе уже более 15 лет. Между ними давно нет той искры, что была в юности, и на смену ей пришел рутинный обмен колкостями. Одна из немногих вещей, что их еще сближает, — обсуждение Сальвы и Лауры, живущих этажом выше. Жизнь обеих пар получает внезапную встряску, когда соседи приходят в гости к Ане и Хулио с невероятным предложением.
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IMDb — 6,1
Всю мою жизнь (2020)
Влюбленные с нетерпением ждут дня свадьбы. Но помолвку омрачает страшное известие: молодому жениху ставят неутешительный диагноз. Однако пара не намерена сдаваться и собирается сыграть свадьбу вопреки судьбе и обстоятельствам.
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IMDb — 6,2
Выпускной (2020)
В городе Эджуотер штата Индиана, жители которого придерживаются консервативных взглядов, влюбленным не разрешают явиться вдвоем на выпускной. На помощь им приходят вышедшие в тираж звезды Бродвея, которые планируют поймать двух зайцев сразу: оказать поддержку парочке и привлечь к себе внимание прессы.
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IMDb — 6
Рождество на льду (2020)
Трогательная история о Кортни Беннет — в прошлом подающей большие надежды фигуристке. Девушка руководит городским катком и бесплатно учит детей этому виду спорта. Накануне Рождества выясняется, что мэр хочет закрыть каток из-за проблем с финансированием, и традиционный карнавал в этом году не состоится. Но Кортни не намерена сдаваться. И вскоре встречает очаровательного бывшего хоккеиста Ноа, готового помочь новой знакомой.
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IMDb — 6,3
Галерея разбитых сердец (2020)
Люси тяжело переживает болезненные разрывы и оставляет на память о прошлых отношениях разные сувениры. Однажды она случайно знакомится с Ником, который помогает ей разобраться в себе и неудачных романах. Они организуют открытое пространство под названием «Галерея разбитых сердец», где каждый желающий может оставить предметы, связанные с неудавшимися отношениями.
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IMDb — 6,2
Сумасшедшая любовь (2020)
Вплоть до последнего года учебы в школе Адаму удается выдавать себя за обычного подростка, немного замкнутого, но остроумного. Однако семейные неурядицы становятся причиной приступа, после которого молодому человеку приходится начинать жизнь фактически с чистого листа. На Адама нападают не только обозлившиеся одноклассники, но и галлюцинации в виде четырех напористых личностей. К счастью, на помощь герою приходит любовь, внезапно ворвавшаяся в его непростую судьбу.
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IMDb — 7
Химические сердца (2020)
Генри считает себя безнадежным романтиком, но он еще ни разу по-настоящему не влюблялся. Он ждет ту единственную. А пока заветная встреча не произошла, все свободное время посвящает школьной газете. Но все меняет очаровательная новенькая Грейс, которая ловко завладевает вниманием и сердцем парня.
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IMDb — 6,2
Искусство ограбления (2019)
На дворе 1970-е. Обаятельный арт-критик Джеймс Фигерас и очаровательная американка Беренис Холлис приезжают в шикарную усадьбу, располагающуюся у озера Комо на севере Италии. Ее владелец, адвокат и коллекционер произведений искусства Кэссиди, предлагает паре совершить необычный поступок — похитить из мастерской одного художника последний шедевр этого гения. Но внезапно безукоризненно продуманный план выходит из-под контроля.
- IMDb — 6,1
Малкольм и Мари (2021)
Режиссер Малкольм и его возлюбленная Мари возвращаются домой после премьеры фильма. Они терпеливо ждут реакции критиков, как вдруг их общение принимает неожиданный поворот. Партнеры начинают откровенный разговор о прошлом и предыдущих отношениях, и это постепенно становится настоящим испытанием для их чувств.
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IMDb — 6,8
Дикая парочка (2021)
Словно в сказке, среди диких, но прекрасных пейзажей по соседству живут Энтони и Розмари. Они просто созданы друг для друга, но их совместному счастью все время что-то мешает. Неожиданно резвую фантазерку Розмари зовет с собой в Нью-Йорк симпатичный приезжий ухажер. У мечтательного и застенчивого Энтони остается последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда.
- Дата выхода: 11 февраля 2021 года
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