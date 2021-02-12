12 чувственных фильмов о любви, в которых страсти льются через край

Любовь — один из прекраснейших подарков, которыми может осчастливить судьба. Нежные чувства воспеваются в знаменитых романах и культовых фильмах, пылких стихотворениях и трогательных мультиках. А когда кажется, что мы уже посмотрели и прочли все, что можно, в мир стремительно врываются новые творения и вмиг покоряют сердца требовательной публики.

Мы в AdMe.ru нашли 12 новых небанальных фильмов о любви, за просмотром которых не грех скоротать романтический вечер.

Секрет (2020)

Молодая вдова Миранда Уэллс растит троих детей. Многим она обязана Брэю — таинственному доброжелателю, который помог ей восстановить дом, пострадавший от урагана. Спустя некоторое время Брэй становится настоящим другом семьи. И тогда Миранда догадывается, что его внезапное появление в ее жизни связано с некой удивительной тайной. IMDb — 6,4

Потерянный муж (2020)

После трагической потери мужа Либби остается одна с детьми. Однажды она получает письмо от тети Джин, которая предлагает ей жить и работать на своей ферме. Недолго думая, Либби собирает чемоданы, хватает детей и отправляется в путь. Вскоре выясняется, что перемены оказались более захватывающими, чем она ожидала. Либби знакомится с управляющим фермой Джеймсом и постепенно понимает, что, возможно, нашла место, где найдет силы вновь научиться радоваться жизни. IMDb — 6

Соседи сверху (2020)

Ана и Хулио вместе уже более 15 лет. Между ними давно нет той искры, что была в юности, и на смену ей пришел рутинный обмен колкостями. Одна из немногих вещей, что их еще сближает, — обсуждение Сальвы и Лауры, живущих этажом выше. Жизнь обеих пар получает внезапную встряску, когда соседи приходят в гости к Ане и Хулио с невероятным предложением. IMDb — 6,1

Всю мою жизнь (2020)

Влюбленные с нетерпением ждут дня свадьбы. Но помолвку омрачает страшное известие: молодому жениху ставят неутешительный диагноз. Однако пара не намерена сдаваться и собирается сыграть свадьбу вопреки судьбе и обстоятельствам. IMDb — 6,2

Выпускной (2020)

В городе Эджуотер штата Индиана, жители которого придерживаются консервативных взглядов, влюбленным не разрешают явиться вдвоем на выпускной. На помощь им приходят вышедшие в тираж звезды Бродвея, которые планируют поймать двух зайцев сразу: оказать поддержку парочке и привлечь к себе внимание прессы. IMDb — 6

Рождество на льду (2020)

Трогательная история о Кортни Беннет — в прошлом подающей большие надежды фигуристке. Девушка руководит городским катком и бесплатно учит детей этому виду спорта. Накануне Рождества выясняется, что мэр хочет закрыть каток из-за проблем с финансированием, и традиционный карнавал в этом году не состоится. Но Кортни не намерена сдаваться. И вскоре встречает очаровательного бывшего хоккеиста Ноа, готового помочь новой знакомой. IMDb — 6,3

Галерея разбитых сердец (2020)

Люси тяжело переживает болезненные разрывы и оставляет на память о прошлых отношениях разные сувениры. Однажды она случайно знакомится с Ником, который помогает ей разобраться в себе и неудачных романах. Они организуют открытое пространство под названием «Галерея разбитых сердец», где каждый желающий может оставить предметы, связанные с неудавшимися отношениями. IMDb — 6,2

Сумасшедшая любовь (2020)

Вплоть до последнего года учебы в школе Адаму удается выдавать себя за обычного подростка, немного замкнутого, но остроумного. Однако семейные неурядицы становятся причиной приступа, после которого молодому человеку приходится начинать жизнь фактически с чистого листа. На Адама нападают не только обозлившиеся одноклассники, но и галлюцинации в виде четырех напористых личностей. К счастью, на помощь герою приходит любовь, внезапно ворвавшаяся в его непростую судьбу. IMDb — 7

Химические сердца (2020)

Генри считает себя безнадежным романтиком, но он еще ни разу по-настоящему не влюблялся. Он ждет ту единственную. А пока заветная встреча не произошла, все свободное время посвящает школьной газете. Но все меняет очаровательная новенькая Грейс, которая ловко завладевает вниманием и сердцем парня. IMDb — 6,2

Искусство ограбления (2019)

На дворе 1970-е. Обаятельный арт-критик Джеймс Фигерас и очаровательная американка Беренис Холлис приезжают в шикарную усадьбу, располагающуюся у озера Комо на севере Италии. Ее владелец, адвокат и коллекционер произведений искусства Кэссиди, предлагает паре совершить необычный поступок — похитить из мастерской одного художника последний шедевр этого гения. Но внезапно безукоризненно продуманный план выходит из-под контроля. IMDb — 6,1

Малкольм и Мари (2021)

Режиссер Малкольм и его возлюбленная Мари возвращаются домой после премьеры фильма. Они терпеливо ждут реакции критиков, как вдруг их общение принимает неожиданный поворот. Партнеры начинают откровенный разговор о прошлом и предыдущих отношениях, и это постепенно становится настоящим испытанием для их чувств. IMDb — 6,8

Дикая парочка (2021)

Словно в сказке, среди диких, но прекрасных пейзажей по соседству живут Энтони и Розмари. Они просто созданы друг для друга, но их совместному счастью все время что-то мешает. Неожиданно резвую фантазерку Розмари зовет с собой в Нью-Йорк симпатичный приезжий ухажер. У мечтательного и застенчивого Энтони остается последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда. Дата выхода: 11 февраля 2021 года