12 чертовски раздражающих вещей, которые случаются в каждой романтической комедии

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Романтическая комедия — один из тех жанров кино, который крепко увяз в штампах. Еще до премьеры сюжет новой картины можно предсказать с точностью до отдельных сцен и поворотов в истории. AdMe.ru собрал 12 приемов, которые повторяются из фильма в фильм. Так и хочется сказать сценаристам: придумайте наконец что-нибудь новенькое!

Поцелуи под дождем

Если хотите признаться в чувствах и поцеловать объект воздыханий, то лучше сделать это под дождем. Потому что романтично, красиво, и неважно, что мокро и холодно. Зато сможете сразу проверить партнера: будет ли он ухаживать за вами, когда вы простынете?

Пробежка по аэропорту

В последний момент он понимает, что не должен отпускать любовь всей своей жизни, которая как назло решила начать новую жизнь в другом городе или стране. Приходится бежать по аэропорту, минуя не очень расторопных охранников, чтобы у трапа самолета (или внутри) попросить ее остаться. О телефонах или возможности купить билет на следующий рейс герои, кажется, не догадываются.

Профессия главной героини

Героини в романтических комедиях чаще всего работают либо на телевидении, либо в модном бизнесе, либо в редакции журнала. Еще бывают писательницы. Остальные профессии встречаются редко. А вот почему бы ей не быть, скажем, врачом, пожарным или космонавтом? Долой стереотипы!

Сбежать со своей свадьбы

Внезапно во время свадебной церемонии один из героев «прозревает». Случается это в тот момент, когда нужно произносить клятву, но разве можно сочетаться узами брака, если вдруг понимаешь, что любишь другого? Конечно нет, лучше просто сбежать!

Сорвать чужую

Необходимо ворваться в церковь именно тогда, когда священник заканчивает фразу: «Если у кого-либо из вас есть возражения против этого союза, говорите сейчас или молчите вечно». Потом стоит выкрикнуть что-то невразумительное, немного помолчать и признаться в своих чувствах, о которых раньше, конечно, ну никак нельзя было сказать. А гости ведь уже рассчитывали на банкет... Какой эгоизм!

Публичное признание в любви

Публичное признание в любви почему-то считается чертовски романтичным. Песня, танец, акробатический номер или банальное «жить-без-тебя-не-могу» должны растопить сердце той самой девушки (реже — парня). Она сразу все простит, а потом они поцелуются под всеобщие аплодисменты и будут жить долго и счастливо.

Они друг друга жутко раздражают, но потом влюбляются

Если главные герои друг друга недолюбливают или открыто ненавидят, то, скорее всего, в конце фильма мы увидим, как они поженятся. Ну в крайнем случае признаются друг другу в любви.

Чудесное преображение дурнушки

Очки — самый ужасный враг любой девушки. Иначе как объяснить тот факт, что стоит снять их с дурнушки, как она превращается в красавицу! Подождите, или она была симпатичной с самого начала?

Поцелуй, которому помешали

Герои уже прониклись симпатией друг к другу и вот-вот поцелуются, но им обязательно что-то помешает: их могут спугнуть их друзья, родители, телефонный звонок, стук в дверь или еще какая неприятность. Неплохой прием, который заставляет досидеть до конца, чтобы наконец увидеть поцелуй. Точнее, он был неплохим в первом фильме, втором и даже третьем, но никак не в 1003-м.

Он бабник, но не такой, как все

В романтических комедиях частенько встречается «плохой парень», к которому неравнодушна главная героиня. И, конечно, он не такой, как все: он не просто бабник, неудачник, дебошир, пьяница или разгильдяй. Он особенный, тот, кого она с легкостью перевоспитает. Все ради любви. Угу, мы так и поверили...

«Неожиданные» встречи в большом городе

Какова вероятность встретить знакомого человека в многомиллионном городе? Очень и очень маленькая. Но вот герои романтических комедий умудряются жить вопреки статистике. Раз за разом они очень удачно натыкаются на бывших, заклятых врагов, тех, кого специально избегают, или тех, в кого влюблены без ума. Возможно, это судьба, но скорее... штамп сценаристов.

Герои поссорились и теперь страдают поодиночке под грустную музыку

Главные герои ссорятся и даже решают порвать отношения. После этого нам обычно показывают, как они страдают поодиночке: гуляют по безлюдному городу, заедают печаль вкусняшками, плачут, грустно слоняются по опустевшей квартире. Все это обязательно делать под очень тоскливую музыку. Еще лучше, если за окном льет дождь. Без этих атрибутов никак нельзя, иначе герои не осознают свою вину.

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