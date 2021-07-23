12 знаменитостей, которые начинали свою карьеру в КВН, а теперь пробуют силы в кино

Никто не спорит с тем, что профессию актера, как и любое другое ремесло, нужно осваивать в соответствующем колледже или вузе. Но сейчас некоторые артисты попадают на киноэкран, минуя процесс обучения у мастеров. Ярким примером этого стали игроки команд КВН: иногда кажется, что их голоса звучат из каждого утюга. Юмористы снимаются в рекламе, озвучивают мультфильмы и исполняют роли в комедиях и лирических фильмах.

Мы в AdMe.ru стараемся не пропускать новинки отечественного кинопроката. И знаете, в них все чаще можно увидеть артистов, которые раньше принимали участие в знаменитом юмористическом шоу.

Александр Ревва

Юморист, игравший в мегапопулярной в начале нулевых команде «Утомленные солнцем», запомнился нам целой галереей женских образов в фильмах про аферистов Саню и Вову Рубинштейнов. Во время съемок франшизы «Бабушка легкого поведения» он переодевался и в строгую, но обаятельную Александру Павловну Фишман, и во вредную безымянную бабулю, и в авантюристку Луизу Карповну. Впрочем, это не единственный эксперимент артиста. В комедии «Дублер» зрители увидели Ревву сразу в двух лицах: в виде знаменитого шоумена и его застенчивого двойника, которого нанимают для присутствия на «неважных» мероприятиях, чтобы немного разгрузить напряженный график звезды.

Светлана Пермякова

Бывшую актрису пермского ТЮЗа и участницу команды КВН «Парма» многие из нас хорошо знают по роли немного склочной, но отходчивой медсестры Любы в сериале «Интерны». За ее приключениями и романом с молодым врачом мы следили несколько сезонов подряд. Сейчас Светлана частенько появляется на киноэкране в небольших ролях. Например, в фильме «Вратарь Галактики» она сыграла местного кадровика, а в ленте «Дед Мороз. Битва магов» ее можно увидеть в эпизоде в образе бабы Любы.

Михаил Галустян

Еще один игрок сочинской команды «Утомленные солнцем» буквально не сходит с телеэкрана: снимается в рекламе, сидит в жюри КВН и участвует во всевозможных передачах. Одной из самых запоминающихся его ролей в кино стал человечек-метрик в картине «Тот еще Карлосон!». Как и персонаж сказки Астрид Линдгрен, он любит погулять по крышам, а еще не прочь похулиганить и немного подразнить строгую няню. Осенью 2020 года Михаил Галустян сообщил на своей страничке в инстаграме: «Я теперь граф Дракулов! Правда, только на время съемок новой мистической комедии „Дракулов“ по мотивам романа Брэма Стокера. Начинается все с того, что в Российской империи XIX века появляются вампиры».

Гарик Харламов

В 2020 году фронтмен команд КВН «Сборная Москвы „МАМИ“» и «Незолотая молодежь» появился на экранах в телесериале «Гусар». Его персонаж поручик Григорий Рыльский случайно оказался в нашем времени и, конечно, столкнулся с целым рядом трудностей. И это не единственная работа Гарика Харламова в киноиндустрии: он снимался в «Самом лучшем фильме», в лирической комедии «Мамы-3», озвучил Колобка во 2-й части «Последнего богатыря» и выступил в роли самого себя в одной из серий «Интернов».

Екатерина Варнава

После того как команда КВН «Сборная малых народов» прекратила свое существование, артистка начала активно сниматься в юмористическом шоу Comedy Woman. В кино ее можно увидеть в комедии «Дабл трабл», где экранным партнером Екатерины стал Даниил Белых. А сама она сыграла светскую львицу Александру, которая весь фильм пыталась смириться с тем, что у ее потенциального жениха вдруг обнаружились дочка и малолетний внук.

Павел Воля

Бывший кавээнщик, игравший в составе пензенской команды «Валеон Дассон», не раз озвучивал мультфильмы. Но у него есть работы и в большом кино. В 2009 году Павел исполнил главную роль в комедии «Невеста любой ценой», а в 2019 году на экраны вышла приключенческая кинолента «Тайна печати дракона», где Воля сыграл князя Меншикова.

Азамат Мусагалиев

Капитан команды «Сборная Камызякского края» в 2019 году снялся в нашумевшей комедии «Холоп». Там он сыграл роль ненастоящего хана, якобы напавшего на мирную деревню, где проходил перевоспитание главный герой фильма. Кроме того, юморист в течение целого года участвовал в съемках сериала «Интерны», изображая врача-терапевта Тимура Борисовича Алабаева.

Надежда Сысоева

Сначала Надежда состояла в красноярской команде КВН «Территория Игры», а после этого изображала глуповатую Наденьку в шоу Comedy Woman. В кино она выступает практически в том же амплуа. Например, в ленте «Трудности выживания» ее гламурная героиня крутит роман с жуликоватым персонажем Яна Цапника. А в комедии «Одноклассницы. Новый поворот» артистка предстала в роли невесты, которая бегает за организатором свадеб и просит устроить мегакрутое торжество.

Сергей Светлаков

Юморист из команды КВН «Уральские пельмени» запомнился многим из нас благодаря участию в шоу «Наша Russia» и «Прожекторперисхилтон». В кино он тоже исполнял в основном комедийные роли. Тем более неожиданным стало его появление в образе ожесточившегося бывшего детдомовца Петра Найденова в криминально-драматическом триллере «Камень».

Станислав Ярушин

В КВН актер играл в составе команд «Уездный город» и «Лица уральской национальности», первая из которых в 2002 году стала чемпионом Высшей лиги. С 2010 года Станислав начал сниматься в комедийном ситкоме «Универ» в роли студента-мажора Антона Мартынова, а затем переключился на проект «Универ. Новая общага».

Арарат Кещян

Бывший участник сборной РУДН тоже снимался в «Универе», но в его актерской копилке есть и еще около десятка фильмов. В основном это отечественные комедии. К примеру, в киноленте «Одноклассницы. Новый поворот» герой Арарата, банковский работник Миша, временно теряет память и чуть не женится на совсем другой девушке.

Ольга Картункова

Капитан команды «ГородЪ ПятигорскЪ» впервые снялась в кино в фильме «Жених», режиссером которого выступил другой кавээнщик — Александр Незлобин. Яркая и харизматичная артистка сыграла здесь деревенскую жительницу Любу. Вместе с Ольгой в съемках этой комедии приняли участие и звезды современного кинематографа Сергей Бурунов и Роман Мадянов.