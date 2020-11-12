12 будущих кинопремьер, ради которых не страшно даже перемотать время и чуть состариться

Есть такие кинопроекты, про которые еще до их выхода известно, что кассы кинотеатров и серверы стриминговых сервисов будут трещать как в последний раз. Среди грядущих новинок таких оказалось предостаточно. На экраны выйдут как новые любопытные проекты, так и внезапно вернутся старые и горячо любимые зрителями.

По части киноновинок AdMe.ru всегда держит руку на пульсе, и, судя по нашим наблюдениям, посмотреть в ближайшее время будет на что.

«Не смотри вверх» (2021 г.)

Проект привлек слишком громкие имена, чтобы его пропускать. В съемках примут участие Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Мэттью Перри и Мерил Стрип. Но смотреть вверх все-таки надо, а почему — нам расскажут двое ученых (Ди Каприо и Лоуренс), которые пытаются предупредить человечество о приближающемся метеорите. Но это комедия, поэтому им будет ой как непросто. Пока больше ничего не известно, однако увидеть такой состав в одном фильме уже не терпится.

«Декстер», 9-й сезон (сентябрь 2021 г.)

Многие зрители жаловались на финал 8-го сезона, считая, что создатели испортили концовку сериала, однако 7 лет спустя оказалось, что это вовсе не концовка. Декстер Морган в исполнении Майкла Холла вернется на экраны уже менее чем через год. Нас ожидает 10 эпизодов, а их шоураннером выступит Клайд Филлипс, который работал над первыми 4 сезонами (получившими самые высокие оценки). О сюжете пока ничего не известно, но, судя по всему, обаятельному маньяку не удалось надолго скрыться.

«Веном: Да будет Карнаж» (25 июня 2021 г.)

Полугерою, полузлодею в исполнении Тома Харди в новой части придется противостоять Карнажу — такому же симбиоту, только гораздо злее. Усложнит ситуацию то, что Карнаж будет пытаться склонить Венома на свою сторону, чтобы вместе заниматься бесчинствами, а тот, как мы знаем, падок на такие дела. Еще по сети гуляет слух, что в сцене после титров Веном увидит в новостях Человека-паука и решит познакомиться с ним лично.

«Сын»

Съемками мини-сериала по роману норвежского писателя Ю Несбё «Сын» займется Дени Вильнёв, признанный критиками лучшим режиссером десятилетия. На главную роль утвержден не менее талантливый Джейк Джилленхол. Эти парни уже работали вместе над фильмом «Пленницы» (вызвавшим восторг у зрителей) и картиной «Враг», которая, к сожалению, многим показалась слишком сложной. Судя по всему, нас ждет мощный триллер, так как Дени всегда мастерски снимает напряженные фильмы, а Джейк с душой подходит к подобным ролям.

«Морбиус» (18 марта 2021 г.)

Джаред Лето снова решил попробовать себя в экранизации комиксов, но на этот раз у него будет гораздо больше экранного времени, чем в «Отряде самоубийц». Он сыграет доктора, который пытается найти лекарство от своей редкой болезни, но случайно превращает себя в вампира. Из известных актеров в фильме также можно будет увидеть Мэтта Смита («Доктор Кто»), Джареда Харриса («Чернобыль») и Майкла Китона («Бердмэн»).

«Заклятие-3: По воле дьявола» (4 июня 2021 г.)

Для любителей ужасов в грядущем году тоже будет интересная новинка, ведь на экраны вернутся знаменитые исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены в исполнении Патрика Уилсона и Веры Фармиги. Герои будут расследовать дело юноши, который в оправдание тяжкого преступления заявил, что был одержим демоном. За основу сюжета взята реальная история — процесс над Арне Джонсоном в 1981 году.

«Стража» (январь 2021 г.)

Канал BBC анонсировал новый проект, который выйдет во время новогодних праздников. Это будет киноадаптация комедийного фэнтези-романа Терри Пратчетта «Стража! Стража!». Действие происходит во вселенной, где бок о бок с людьми живут вампиры, гномы, оборотни, тролли и прочие мифические существа. И все они борются за свои права. По роману уже пытались ставить спектакли и делать игры, но на этот раз подход более основательный.

«Полночное небо» (10 декабря 2020 г.)

Ближе к концу года на Netflix выйдет фантастический триллер Джорджа Клуни с ним же в главной роли. На Земле произошла страшная катастрофа, и бородатому Августину с загадочной девочкой Айрис придется остаться вдвоем на станции в постапокалиптической Арктике. Им нужно будет найти способ связаться с космическим кораблем, возвращающимся с Юпитера и не знающем о катастрофе. Капитана корабля сыграет красавица Фелисити Джонс.

«Легенда о Зеленом рыцаре»

Фэнтезийное приключение расскажет зрителям об упрямом племяннике короля Артура, который решает во что бы то ни стало сразиться с Зеленым рыцарем и отправляется за ним в опасное путешествие через проклятые земли. Главного героя сыграл Дев Патель, а героиню — Алисия Викандер. Фильм уже полностью готов, но дату выхода мы пока не знаем. Возможно, он появится на экранах уже в этом году.

«Ведьмак», 2-й сезон (вторая половина 2021 г.)

Нашумевший сериал по циклу романов Анджея Сапковского увидит продолжение во второй половине 2021 года. Зрители, которым не понравилась чехарда со временем в 1-м сезоне, могут вздохнуть спокойно: 2-й будет более линейным. Проблема была в том, что создатели пытались уместить в 8 серий 2 книги, одна из которых представляет из себя сборник рассказов о похождениях Геральта. Теперь проблем у них должно быть меньше, чего не скажешь о Геральте, Йеннифэр и Цири, ведь далее книги набирают обороты еще стремительнее.

«Вечные» (28 октября 2021 г.)

В октябре 2021 года можно будет снова увидеть в одном кадре братьев Робба Старка (Ричард Мэдден) и Джона Сноу (Кит Харингтон) из «Игры престолов», а также Анджелину Джоли и Сальму Хайек. Действие фильма будет развиваться во вселенной Marvel. После бесчинств Таноса на свет решили выйти сверхлюди, обладающие суперспособностями не хуже, чем у Мстителей. Что из этого получится, пока неясно, но раз не пожалели средств на подбор актеров, то и экшен наверняка будет на высоком уровне.

«Афера по-голливудски» (19 ноября 2020 г.)

Есть в нашем списке и картина, которую долго ждать не придется. «Афера по-голливудски» выйдет уже совсем скоро, и посмотреть там есть на что. В съемках комедии приняли участие ветераны кино Роберт Де Ниро, Морган Фримен и Томми Ли Джонс, а для любителей звезд помоложе там есть Эмиль Хирш и Зак Брафф. Сюжет уже сразу намекает, что нам будет над чем посмеяться: продюсер (Де Ниро) задолжал крупную сумму боссу мафии (Фримен) и пытается подстроить случайную гибель своего актера (Ли Джонс), чтобы получить выплату по страховке.