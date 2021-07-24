12 блестящих актеров и актрис, от которых сначала Голливуд как будто специально отводил глаза. А потом ка-а-ак заметил

В современном обществе почему-то есть такой стереотип, что к 30 годам каждый человек уже должен чего-то добиться в своей профессии. Особенно если речь идет о творческой специальности. Например, если ты не стал востребованным актером или актрисой к определенному возрасту, то пиши пропало. Однако есть огромное количество примеров того, как люди добились признания и славы на актерском поприще совсем не в юном возрасте, доказывая тем самым, что никогда не поздно осуществить мечту.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие актеры и актрисы пришли к успеху далеко не сразу, но это не помешало им стать настоящими звездами.

1. Оливия Колман

Сегодня Оливия Колман весьма востребованная актриса. Из наиболее ярких ее работ можно отметить роль королевы Анны в фильме «Фаворитка», за которую Колман получила «Оскар», и роль Елизаветы II в сериале «Корона». Однако долгое время Оливия снималась лишь в сериалах и не была известна широкой аудитории. Ее творческий путь начался в 2000 году с эпизода в телевизионном комедийном шоу Bruiser, созданном для BBC Two, а наибольшую известность актриса получила в 2013 году после исполнения роли Элли Миллер в сериале «Убийство на пляже».

2. Хелен Миррен

Хелен снимается в кино с 24 лет, но ее ранние работы известны разве что настоящим киноманам. Кроме того, в самом начале творческого пути Миррен больше времени уделяла театру: она трудилась в составе Королевской шекспировской труппы. Затем Хелен часто появлялась в различных телевизионных постановках. Что касается кино, то за свою карьеру Миррен была трижды номинирована на «Оскар»: в 1994, 2001 и 2009 годах. В итоге актриса все-таки получила долгожданный «Оскар» — в 61 год за роль Елизаветы II в фильме «Королева».

3. Генри Кавилл

Однажды журнал Empire назвал Генри Кавилла самым неудачливым человеком в Голливуде. Дело в том, что в самом начале карьеры актера почти брали в несколько крупных проектов, но в последний момент отдавали предпочтение другим актерам. Так, Генри пробовался на роль Седрика Диггори в фильме 2005 года «Гарри Поттер и Кубок огня», но в итоге взяли Роберта Паттинсона. В этом же году Кавиллу отказали в роли Джеймса Бонда в фильме «Казино „Рояль“». Режиссер и продюсеры выбирали между ним и Дэниелом Крейгом, но решили, что Генри слишком молод для роли агента 007. Позже актер пробовался на роль Эдварда Каллена в «Сумерках», но на момент съемок Кавиллу было уже 24 года, так что он никак не мог играть 17-летнего подроста. В итоге Эдварда сыграл все тот же Роберт Паттинсон. Удача повернулась к актеру лицом в 2011 году, когда он успешно прошел кастинг и стал Суперменом в новом фильме Зака Снайдера «Человек из стали». С тех пор карьера Кавилла уверенно идет в гору.

4. Крис Прэтт

Начало карьеры Криса было не слишком легким. После школы он поступил в колледж, но бросил учебу в середине первого семестра. Далее он устроился работать продавцом билетов и танцором, но в итоге оказался бездомным на Гавайях. Он спал то в фургоне, то в палатке на пляже, но вскоре в кафе его заметила актриса и режиссер Рэй Дон Чонг. Она сняла его в своем режиссерском дебюте — короткометражном фильме ужасов. Тогда Крису было 19 лет. Далее юный актер появлялся в различных сериалах и телевизионных шоу. Прорывом в его карьере стала роль Энди Дуайера в комедийном сериале NBC «Парки и зоны отдыха». А настоящий успех пришел к Прэтту в 30 лет после съемок в фильме «Человек, который изменил все». Кстати, чтобы попасть в этот проект, Крису пришлось похудеть на 14 кг.

5. Мартин Фримен

Сегодня мы все знаем Мартина Фримена как доктора Ватсона из сериала «Шерлок», а также как Бильбо Бэггинса из популярной саги «Властелин колец». Однако в самом начале своего пути актер появлялся разве что в небольших эпизодах британских сериалов и ситкомов. То есть долгое время режиссеры и продюсеры видели Фримена лишь в комедийном амплуа, но после знаковой роли Джона Ватсона, за которую, кстати, Мартин получил премию BAFTA, зрители смогли наблюдать актера в самых разнообразных проектах.

6. Бенедикт Камбербэтч

Еще одна звезда сериала «Шерлок», чей талант был не сразу замечен массовой аудиторией. Бенедикт Камбербэтч начал свою актерскую карьеру в 12 лет, исполнив роль Титании, королевы фей, в спектакле «Сон в летнюю ночь». Довольно долго актер уделял больше времени театру, чем кино. Затем он начал появляться в различных телевизионных шоу. Одной из самых заметных работ Бенедикта стала роль Стивена Хокинга в проекте «Хокинг». За эту роль Камбербэтч был номинирован на премию BAFTA TV Awards как лучший актер. Широкой аудитории Камбербэтч стал известен в возрасте 34 лет, когда он примерил на себя роль Шерлока Холмса. Далее последовали такие яркие работы, как «Игра в имитацию», «Доктор Стрэндж», «Патрик Мелроуз».

7. Мадс Миккельсен

В юности Мадс занимался гимнастикой, но потом переключился на танцы. Он был профессиональным танцором почти 10 лет. Дебют ныне знаменитого датского актера состоялся в 1996 году, когда ему был 31 год. Затем последовала череда малозаметных и не самых успешных ролей. Настоящим прорывом для Мадса стала главная роль в датском фильме «После свадьбы». В этом же году он принял участие в работе над лентой «Казино „Рояль“», одном из фильмов бондианы, где он сыграл злодея Ле Шиффра. На тот момент актеру был уже 41 год. Однако главный успех пришел к Миккельсену в 48 лет, когда он перевоплотился в Ганнибала Лектера в телесериале «Ганнибал».

8. Рами Малек

Свою карьеру Рами Малек начал в 23 года, исполнив несколько не самых заметных ролей в различных телесериалах, таких как «Девочки Гилмор», «Там» и «Медиум». Его первой работой в кино стала небольшая роль фараона Акменры в комедии «Ночь в музее», что довольно любопытно, учитывая тот факт, что у Малека есть египетские корни. Успех пришел к Рами в возрасте 34 лет, когда ему досталась главная роль в сериале «Мистер Робот». А через три года случился настоящий творческий прорыв — Малек сыграл в фильме «Богемская рапсодия» солиста группы Queen Фредди Меркьюри. За свою работу актер получил «Оскар».

9. Сара Джессика Паркер

Родители Сары с раннего детства стремились сделать из нее актрису. Она начала играть на сцене, еще будучи ребенком, и в 14 лет впервые снялась в эпизодической роли в кино. Однако довольно долгое время уделом Сары Джессики Паркер были второстепенные персонажи, хотя она и работала вместе с такими звездами, как Бетт Мидлер, Джек Николсон, Гленн Клоуз. Настоящим звездным часом, который принес актрисе славу и признание, стала роль Кэрри Брэдшоу. На тот момент Саре исполнилось 33 года.

10. Наоми Уоттс

Наоми Уоттс решила стать актрисой не сразу. Сначала она попробовала себя в модельном бизнесе и успела поработать помощником редактора в модном журнале. Также будущая звезда снялась в нескольких рекламных роликах. Впервые на экране девушка появилась в возрасте 18 лет. Это была небольшая роль в австралийской драме «Только ради любви». Затем актриса периодически появлялась в различных австралийских сериалах. В какой-то момент ради развития карьеры Наоми решила переехать в Америку, но успех пришел к ней только в 33 года, когда она снялась в фильме Дэвида Линча «Малхолланд-драйв».

11. Александр Скарсгард

Знаменитый шведский актер начал сниматься с 7 лет, но в подростковом возрасте понял, что ему не нравится все время быть в центре внимания папарацци и прохожих на улице. Поэтому он прервал актерскую карьеру на 7 лет. Однако в 21 год Александр решил вернуться в мир искусства и переехал в Нью-Йорк, где учился на курсах театрального мастерства. Его первой заметной работой в кино стала эпизодическая роль фотомодели в комедии «Образцовый самец». А настоящая слава пришла к Скарсгарду в 32 года, после того как его утвердили на роль вампира Эрика Нортмана в популярном сериале «Настоящая кровь».

12. Мелисса Маккарти

Мелисса начала свою карьеру как стендап-комедиантка. Первое время она выступала в Лос-Анджелесе, а потом в Нью-Йорке. Затем Маккарти решила попробовать себя на актерском поприще. Одним из первых ее появлений на широком экране стала эпизодическая роль в фильме «Ангелы Чарли». Однако настоящий триумф ждал Маккарти после выхода ленты «Девичник в Вегасе». На тот момент Мелиссе исполнился 41 год. Именно после этой ленты карьера актрисы резко пошла в гору. Сегодня она является лауреатом многих престижных наград, а также в ее копилке 2 номинации на «Оскар». Также Маккарти не раз фигурировала в ежегодных рейтингах самых высокооплачиваемых актрис мира.