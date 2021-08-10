12 берущих за душу фильмов, которые каждой женщине стоит посмотреть хотя бы раз в жизни

Есть немало фильмов, в которых все внимание уделено превратностям женской доли. Такие картины позволяют заглянуть в запутанные отношения героинь с мужьями и детьми, а еще показывают волевых женщин, которые мужественно справляются с любыми ударами судьбы.

Мы в AdMe.ru знаем, что внутри каждой есть источник необъятной силы. И в качестве очередного доказательства предлагаем посмотреть фильмы с несгибаемыми женщинами в главных ролях.

Фрагменты женщины (2020)

Рейтинг IMDb — 7,1 Главную роль в фильме исполнила Ванесса Кирби, известная по сериалу «Корона», а ее партнером выступил несравненный Шайа Лабаф. Они сыграли Марту и Шона, которые ждут первого ребенка и решают рожать дома. К сожалению, все пошло не по плану, а скорая помощь не успела приехать вовремя. Марте предстоит пережить эту трагичную потерю и разобраться в отношениях с семьей.

Будущее (2016)

Рейтинг IMDb — 7 Натали, чью роль исполнила Изабель Юппер, можно назвать счастливой женщиной. Она преподает философию и пользуется невероятным успехом у студентов, у нее прекрасная крепкая семья. Но эта идиллическая картина начинает распадаться прямо на глазах у зрителей. На пороге старости героине предстоит найти новую опору и смысл жизни.

Сама по себе (2020)

Рейтинг IMDb — 7 Режиссер «Мамма Mia!» и «Железной леди» сняла цепляющую жизненную драму. Сандра — молодая мать, которая воспитывает 2 дочерей и терпит внезапные приступы ярости мужа. Однажды героиня набирается смелости и уходит, прихватив с собой детей. Сандра намерена построить свой собственный дом, но это непросто сделать, когда у тебя нет стабильной работы.

Четыре хороших дня (2020)

Рейтинг IMDb — 6,5 Пронзительная драма с Гленн Клоуз и Милой Кунис, которые играют мать и дочь. Деб давно не общалась с дочерью, устав от ее выходок и непрекращающегося потока вранья. Но однажды Молли появляется на пороге родительского дома, и Деб предпринимает последнюю попытку помириться с дочкой и забыть старые обиды.

Тысячу раз «спокойной ночи» (2013)

Рейтинг IMDb — 7 Ребекка — блистательный фотограф. Она ежедневно рискует жизнью в горячих точках и искренне верит, что может изменить мир к лучшему. Но с таким образом жизни сложно быть идеальной женой и матерью. Однажды перед Ребеккой встает самый важный вопрос в ее жизни: работа или семья? Сможет ли человек, входящий в пятерку лучших военных фотографов мира, оставить свое предназначение и заняться домашними делами?

Рози (2018)

Рейтинг IMDb — 7 В центре этой ирландской драмы — Рози, любящая жена и мать 4 детей. Семья героини снимает дом, но однажды хозяин отказывается продлевать срок аренды. Рози доверху нагружает свой небольшой автомобиль вещами и колесит по городу, пытаясь найти пристанище, пока супруг выбивается из сил на работе. Но даже отели отказываются впускать их хотя бы на ночь. Зрителям предстоит узнать, выдержит ли семья героини испытание бездомностью.

Счастье в волосах (2018)

Рейтинг IMDb — 6,4 Фильм о стереотипах и надуманных идеалах женской красоты. Вайолет всю жизнь старалась быть идеальной. Но однажды все идет наперекосяк: ее прекрасные отношения и успешная карьера рушатся на глазах. Чтобы справиться с кризисом, Вайолет нужно принять себя и выстроить новые, более гармоничные отношения с окружающими.

Северная страна (2005)

Рейтинг IMDb — 7,3 Шарлиз Терон играет отчаявшуюся женщину по имени Джози Эймс. Она недавно развелась и вернулась в родной город в поисках работы. Чтобы хоть как-то прокормить 2 детей, Джози идет работать на шахту. Здесь она сталкивается с коллегами, которые с пренебрежением относятся к ней, постоянно ее запугивают и унижают. Джози не собирается это терпеть, поэтому отваживается наказать обидчиков через суд.

Барбара (2012)

Рейтинг IMDb — 7,2 Барбара работает врачом в провинциальной больнице. Она мечтает переехать в другую страну, чтобы воссоединиться со своим возлюбленным. Но планам героини все время что-то мешает. Например, попавшая в беду молодая беженка, которой Барбара решает помочь.

Меган Ливи (2017)

Рейтинг IMDb — 7,1 Эта история основана на реальных событиях, а главную роль в фильме исполнила Кейт Мара, старшая сестра Руни Мары. Повествование начинается с того, что в жизни героини по имени Меган наступила черная полоса. В поисках себя женщина идет служить в морскую пехоту и по чистой случайности становится кинологом. Меган предстоит выдрессировать агрессивного Рекса, который станет ей лучшим другом и поможет справиться с трудностями.

Водолей (2016)

Рейтинг IMDb — 7,5 65-летняя Клара — сильная и независимая женщина, которая чуть больше 30 лет назад победила рак груди. Героиня живет в небольшой квартире и наслаждается жизнью: слушает пластинки, пишет книги, ходит на пляж и обожает своих внуков. Все идет прекрасно, пока строительная компания не решает выкупить дом, чтобы построить на его месте новый объект. Все соседи Клары продали свои квартиры, и только главная героиня не собирается оставлять родное гнездо.

Опасные секреты (2019)

Рейтинг IMDb — 7,3 Кира Найтли играет сотрудницу разведки Кэтрин Ган. Ей на глаза случайно попадаются важные данные, которые годами тщательно скрывали от общественности. Перед Кэтрин встает сложный моральный выбор: сделать вид, что ничего не произошло, или попытаться восстановить справедливость, но поставить под удар свободу и личную жизнь.