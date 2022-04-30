12 атмосферных скандинавских сериалов, в омут которых затягивает с первых же кадров

Мы живем в эпоху сериального бума: ежегодно выходит множество новых проектов. Но искушенный зритель порой жалуется, что ему нечего посмотреть. Потому что душа жаждет чего-то свежего и оригинального. В такой ситуации на помощь придут скандинавские сериалы, которые славятся тщательно продуманными сюжетами и атмосферными локациями.

Мы в AdMe.ru обожаем интригующие шоу, а потому отобрали крутейшие многосерийные проекты последних лет, родина которых Швеция, Дания и Норвегия.

Охота на ведьм (Норвегия, 2020)

Ида — финансовый директор. Однажды руководство фирмы просит ее согласовать перечисление крупной суммы денег на счет другой компании, но выясняется, что документальных оснований для этого платежа нет. Ида понимает, что ее втягивают в некие финансовые махинации. Но когда героиня поступает по совести, ситуация самым неожиданным образом оборачивается против нее. Рейтинг IMDb — 7,4

Близнец (Норвегия, 2019)

У серфингиста Эрика большие неприятности. Он лишился дома и едва сводит концы с концами. Когда герой теряет еще и фургон, он просит ночлега у своего близнеца Адама — успешного предпринимателя и семьянина. Однако между братьями вспыхивает конфликт, который приводит к несчастному случаю. Адам погибает. И тогда Эрик принимает непростое решение — занять место своего брата. Рейтинг IMDb — 7,1

Волк идет (Дания, 2020)

Школьные учителя тревожатся за Холли, ведь в одном из своих сочинений девочка описала пугающую сцену. Они вызывают сотрудника социальной службы, которому Холли рассказывает об агрессивных действиях отчима. Соцработник пытается во всем разобраться и защитить ребенка. Но дело оказывается настолько запутанным, что возникает вопрос, кто здесь настоящая жертва — девочка или отчим. Рейтинг IMDb — 7,7

Нефть (Норвегия, 2018)

Действие разворачивается в конце 60-х годов прошлого столетия в небольшом прибрежном городке Ставангер. Дела у местных хуже некуда: мало того что рыболовецкая промышленность не приносит особого дохода, так еще и нефтяная компания сворачивает свою деятельность, так и не разжившись ископаемым. Юрист Джонатан как раз и прибыл в Норвегию оформить закрытие филиала. Однако молодому мужчине суждено раз и навсегда изменить жизнь горожан. Рейтинг IMDb — 7,8

Кликни меня (Швеция, 2020)

Элла работает поваром в кейтеринговой компании и растит в одиночку троих детей. Когда женщина узнает, что ее бывший супруг нашел новую пассию, она решает заняться поиском спутника жизни для себя. Элла создает страничку на сайте знакомств и назначает свидания понравившимся мужчинам. Однако не так просто наладить личную жизнь, когда ты ответственная мама и незаменимый работник в придачу. Рейтинг IMDb — 7,2

Антиутопия (Швеция, 2021)

Перед нами сериал в жанре ужасов. Действие разворачивается на заброшенном заводе, на территории которого группа молодых людей проходит живой квест — сюжетную игру «Дистопия». Мрачное место хранит в себе немало тайн. Продолжительное нахождение на старинном заводе по-разному влияет на героев, и некоторые из них начинают представлять собой опасность. Рейтинг IMDb — 7,4

Фурия (Норвегия, 2021)

Следователь Асгейр знакомится со своей новой коллегой — загадочной мотоциклисткой Рагной. Вскоре он узнает, что девушка работает агентом под прикрытием. Она вынуждена внедриться в опасную преступную группировку, чтобы вывести ее членов на чистую воду. Наблюдая за ходом сюжета, зритель убедится, что неспроста создатели фильма сравнили эту героиню с Фурией — мифологической богиней возмездия. Рейтинг IMDb — 7,1

Добро пожаловать в Утмарк (Норвегия, 2021)

Норвежская глушь. Обычный пастух овец по имени Финн враждует с брутальным представителем народа саамов и оленеводом Билзи. Каждая встреча мужчин заканчивается конфликтом. «Ищите женщину», — сказали бы знатоки человеческих душ и оказались бы правы. Герои ненавидят друг друга из-за уборщицы, которая когда-то переехала в Утмарк из большого города ради любви, но теперь жалеет о загубленной молодости. Рейтинг IMDb — 7,8

Тонкая голубая линия (Швеция, 2021)

Сара работает в полиции. Несмотря на то, что по роду деятельности девушке приходится ежедневно видеть жестокость и несправедливость, ее сердце не черствеет. Сара умеет сопереживать и всегда приходит на выручку, даже если это не касается ее служебных обязанностей. Но, к сожалению, доброта души человека порой оборачивается для него серьезными проблемами, когда кто-то другой решает воспользоваться ею. Рейтинг IMDb — 8,1

Тот, кто убивает — Узник тьмы (Дания, 2019)

Ян уже долгое время ведет дело об исчезновении девушки. Расследование продвигается очень медленно до тех пор, пока герой не решает поднять схожие нераскрытые дела. Он приходит к пониманию, что в стране давно орудует серийный преступник. В связи с этим руководство полиции решает обратиться за помощью к доктору по имени Луиза, которая хорошо изучила психологию маньяков. Однако даже для нее этот случай оказывается из ряда вон выходящим. Рейтинг IMDb — 7,5

Пришельцы из прошлого (Норвегия, 2019)

Море ведет себя странно. Очевидцы замечают в воде неестественное свечение, после чего на ее поверхности появляются странные мужчины и женщины. Вскоре выясняется, что невесть откуда прибывшие чужаки — представители других эпох. Это и древние люди, и викинги, и гости из XIX века. И нынешнему поколению надо как-то научиться сосуществовать с пришельцами из прошлого. Рейтинг IMDb — 7,8

В Скарнесе не умирают (Норвегия, 2021)

Сериал станет находкой для любителей мистических историй, сдобренных щепоткой черного юмора. Главная героиня Лив просыпается на столе патологоанатома: она чудесным образом вернулась к жизни. Вот только женщина не помнит, что с ней произошло накануне, и пытается найти ответы на свои вопросы. Со временем Лив осознает, что она уже не просто человек, а некое сверхъестественное существо. Рейтинг IMDb — 7,1