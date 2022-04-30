12 атмосферных скандинавских сериалов, в омут которых затягивает с первых же кадров
Мы живем в эпоху сериального бума: ежегодно выходит множество новых проектов. Но искушенный зритель порой жалуется, что ему нечего посмотреть. Потому что душа жаждет чего-то свежего и оригинального. В такой ситуации на помощь придут скандинавские сериалы, которые славятся тщательно продуманными сюжетами и атмосферными локациями.
Мы в AdMe.ru обожаем интригующие шоу, а потому отобрали крутейшие многосерийные проекты последних лет, родина которых Швеция, Дания и Норвегия.
Охота на ведьм (Норвегия, 2020)
Ида — финансовый директор. Однажды руководство фирмы просит ее согласовать перечисление крупной суммы денег на счет другой компании, но выясняется, что документальных оснований для этого платежа нет. Ида понимает, что ее втягивают в некие финансовые махинации. Но когда героиня поступает по совести, ситуация самым неожиданным образом оборачивается против нее.
Близнец (Норвегия, 2019)
У серфингиста Эрика большие неприятности. Он лишился дома и едва сводит концы с концами. Когда герой теряет еще и фургон, он просит ночлега у своего близнеца Адама — успешного предпринимателя и семьянина. Однако между братьями вспыхивает конфликт, который приводит к несчастному случаю. Адам погибает. И тогда Эрик принимает непростое решение — занять место своего брата.
Волк идет (Дания, 2020)
Школьные учителя тревожатся за Холли, ведь в одном из своих сочинений девочка описала пугающую сцену. Они вызывают сотрудника социальной службы, которому Холли рассказывает об агрессивных действиях отчима. Соцработник пытается во всем разобраться и защитить ребенка. Но дело оказывается настолько запутанным, что возникает вопрос, кто здесь настоящая жертва — девочка или отчим.
Нефть (Норвегия, 2018)
Действие разворачивается в конце 60-х годов прошлого столетия в небольшом прибрежном городке Ставангер. Дела у местных хуже некуда: мало того что рыболовецкая промышленность не приносит особого дохода, так еще и нефтяная компания сворачивает свою деятельность, так и не разжившись ископаемым. Юрист Джонатан как раз и прибыл в Норвегию оформить закрытие филиала. Однако молодому мужчине суждено раз и навсегда изменить жизнь горожан.
Кликни меня (Швеция, 2020)
Элла работает поваром в кейтеринговой компании и растит в одиночку троих детей. Когда женщина узнает, что ее бывший супруг нашел новую пассию, она решает заняться поиском спутника жизни для себя. Элла создает страничку на сайте знакомств и назначает свидания понравившимся мужчинам. Однако не так просто наладить личную жизнь, когда ты ответственная мама и незаменимый работник в придачу.
Антиутопия (Швеция, 2021)
Перед нами сериал в жанре ужасов. Действие разворачивается на заброшенном заводе, на территории которого группа молодых людей проходит живой квест — сюжетную игру «Дистопия». Мрачное место хранит в себе немало тайн. Продолжительное нахождение на старинном заводе по-разному влияет на героев, и некоторые из них начинают представлять собой опасность.
Фурия (Норвегия, 2021)
Следователь Асгейр знакомится со своей новой коллегой — загадочной мотоциклисткой Рагной. Вскоре он узнает, что девушка работает агентом под прикрытием. Она вынуждена внедриться в опасную преступную группировку, чтобы вывести ее членов на чистую воду. Наблюдая за ходом сюжета, зритель убедится, что неспроста создатели фильма сравнили эту героиню с Фурией — мифологической богиней возмездия.
Добро пожаловать в Утмарк (Норвегия, 2021)
Норвежская глушь. Обычный пастух овец по имени Финн враждует с брутальным представителем народа саамов и оленеводом Билзи. Каждая встреча мужчин заканчивается конфликтом. «Ищите женщину», — сказали бы знатоки человеческих душ и оказались бы правы. Герои ненавидят друг друга из-за уборщицы, которая когда-то переехала в Утмарк из большого города ради любви, но теперь жалеет о загубленной молодости.
Тонкая голубая линия (Швеция, 2021)
Сара работает в полиции. Несмотря на то, что по роду деятельности девушке приходится ежедневно видеть жестокость и несправедливость, ее сердце не черствеет. Сара умеет сопереживать и всегда приходит на выручку, даже если это не касается ее служебных обязанностей. Но, к сожалению, доброта души человека порой оборачивается для него серьезными проблемами, когда кто-то другой решает воспользоваться ею.
Тот, кто убивает — Узник тьмы (Дания, 2019)
Ян уже долгое время ведет дело об исчезновении девушки. Расследование продвигается очень медленно до тех пор, пока герой не решает поднять схожие нераскрытые дела. Он приходит к пониманию, что в стране давно орудует серийный преступник. В связи с этим руководство полиции решает обратиться за помощью к доктору по имени Луиза, которая хорошо изучила психологию маньяков. Однако даже для нее этот случай оказывается из ряда вон выходящим.
Пришельцы из прошлого (Норвегия, 2019)
Море ведет себя странно. Очевидцы замечают в воде неестественное свечение, после чего на ее поверхности появляются странные мужчины и женщины. Вскоре выясняется, что невесть откуда прибывшие чужаки — представители других эпох. Это и древние люди, и викинги, и гости из XIX века. И нынешнему поколению надо как-то научиться сосуществовать с пришельцами из прошлого.
В Скарнесе не умирают (Норвегия, 2021)
Сериал станет находкой для любителей мистических историй, сдобренных щепоткой черного юмора. Главная героиня Лив просыпается на столе патологоанатома: она чудесным образом вернулась к жизни. Вот только женщина не помнит, что с ней произошло накануне, и пытается найти ответы на свои вопросы. Со временем Лив осознает, что она уже не просто человек, а некое сверхъестественное существо.
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