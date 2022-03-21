12 актрис, которые забеременели во время съемок, а режиссеры ловко спасли положение

Производство фильма — процесс небыстрый. А если это сериал с большим количеством сезонов и эпизодов, то работа над ним и вовсе может растянуться на 10 и более лет. Но жизнь идет своим чередом — за это время звезды успевают выйти замуж и завести детей. Правда, признаться в беременности своим коллегам и студийным боссам всегда большой стресс для актрисы. Ведь ее интересное положение может не вписаться в сценарий, и в этом случае звезда рискует потерять работу.

Мы в AdMe.ru вспомнили истории, когда создатели кино или сериала ловко выкрутились, узнав о неожиданной беременности актрисы.

Секретные материалы

Во время съемок 2-го сезона «Секретных материалов» растущий живот Джиллиан Андерсон поначалу скрывали с помощью хитроумных ракурсов и мешковатой одежды. Но когда актрисе пришло время рожать, шоураннеры придумали похищение Даны Скалли инопланетянами. Это объясняло ее отсутствие и дало возможность актрисе взять сокращенный отпуск по беременности и родам. А в сценах на инопланетном корабле даже «засветился» большой живот героини. Джиллиан Андерсон вернулась к съемкам спустя всего несколько дней после рождения дочери. Поэтому в 8-й серии Скалли не встает с больничной койки в госпитале, куда по сценарию ее вернули похитители. Кстати, последствия похищения легли в основу нескольких сюжетных арок. Так, в одном из эпизодов 5-го сезона Дана Скалли узнает, что родила тогда ребенка.



Теория Большого взрыва

Во время съемок 11-го сезона популярного ситкома актриса, игравшая Бернадетт, была в положении. Это стало вызовом для шоураннеров, потому что в предыдущем сезоне у героини и ее экранного мужа уже родился один ребенок. Тем не менее создатели сериала решили, что это может быть действительно интересная история. Говард, муж Бернадетт, был ошеломлен, узнав, что она ждет второго малыша так скоро после рождения первого (которому не было и года). «Сначала они были в шоке, — рассказывает создатель сериала. — Они все еще привыкают к своим новым ролям отца и матери, поэтому появление второго ребенка выбивает из колеи. А новоиспеченная мать начинает чувствовать угрозу своей научной карьере».

Однажды в сказке

Актриса Джиннифер Гудвин, исполнявшая роль Белоснежки, заявила о своей беременности во время съемок 3-го сезона сериала. Однако шоураннеры недолго горевали. Так у Белоснежки и Прекрасного Принца родился малыш. Кстати, сказочности этому событию добавляет тот факт, что своего будущего мужа и отца ребенка актриса как раз встретила на съемочной площадке. И им был актер, исполняющий роль Прекрасного Принца.

Отчаянные домохозяйки

Актриса Марсия Кросс забеременела двойней, когда ей было 44. Это стало неожиданностью, потому что беременность ее героини Бри не была прописана в сериале — все сюжетные линии были подготовлены заранее. Поэтому нужно было выкрутиться, чтобы скрыть от глаз зрителей растущий живот. Так Бри начала носить больше свитеров и сниматься только крупным планом. В одной из серий, для того чтобы спрятать ее живот, в качестве реквизита был использован целый пряничный домик. Кстати, уже после родов Марсии Кросс все-таки пришлось изображать беременность в сериале: ее героиня подкладывает подушку под одежду, чтобы позже выдать ребенка готовившейся родить дочери за своего.

Шпионка

Узнав о беременности Дженнифер Гарнер, исполнительницы главной роли, шоураннеры полностью переписали 5-й сезон. Теперь Сидни Бристоу тоже готовилась стать матерью, поэтому растущий живот прятать не пришлось. Однако на поздних сроках беременности актриса уже не могла участвовать в сложных экшен-сценах. Поэтому в сценарий добавили Рэйчел — молодого спецагента, и Сидни взяла ее под свое крыло. Так Рэйчел смогла пережить множество захватывающих приключений, а Сидни — насладиться беременностью в относительном спокойствии.

Ведьмы

Во время работы над фильмом Энн Хэтэуэй забеременела. Поэтому было принято решение отказаться от костюмов с чересчур узкой талией, о которых мечтала костюмер. Узнав, какой гардероб готовят для Верховной Ведьмы, актриса запротестовала, объяснив свой отказ тем, что будет чувствовать себя скованно, если что-то будет плотно облегать ее талию. В итоге было решено остановиться на более свободных вещах. Самой большой проблемой с точки зрения гардероба было фиолетовое платье с золотой змеей. Беременность актрисы была уже заметна, поэтому его дизайн потребовал тщательной проработки.

Кости

Звезда сериала «Кости» Эмили Дешанель и ее альтер эго Темперанс Бреннан были беременны в первой половине 7-го сезона. Однако актриса родила ребенка немного раньше, чем ее героиня. Поэтому Дешанель уже после родов пришлось надеть искусственный живот для съемок одного эпизода. По признанию актрисы, ходить с ним было очень неудобно и жарко. Для того чтобы выбрать самый подходящий, она перемерила кучу животов, которые были созданы для разных знаменитостей. В числе прочих Эмили примеряла живот Николь Кидман, однако утверждает, что не помнит, на каком они в итоге остановились.

Офис

Когда исполнительница роли Пэм Дженна Фишер была беременна своим первенцем, по сценарию у нее и ее экранного мужа уже был один ребенок. Поэтому актриса боялась рассказывать о своем деликатном положении и попросила костюмеров купить ей новых вещей, которые могли бы скрывать живот от чужих глаз. Однако, когда прятать его уже было невозможно, Дженна во всем призналась, и ее беременность решили вписать в сериал самым естественным образом — подарив паре пополнение в семье.

Дневники вампира

В 7-м сезоне вампирша Кэролайн в исполнении Кэндис Кинг забеременела... с помощью волшебного переноса. Она как бы стала суррогатной матерью для нерожденных близнецов. По словам продюсера сериала, они отдельно придумали историю женщины, которая стучит в дверь горюющего вдовца и говорит: «Я думаю, я беременна вашими детьми». Но всем было очевидно, что этот поворот сюжета слишком резкий, поэтому изначально они не планировали этого делать. Пока Кэндис Кинг не позвонила и не сообщила, что беременна. Но, несмотря на реальную беременность, актрисе приходилось носить накладной живот поверх своего. Все дело в том, что ее героиня была беременна двойней, в то время как Кэндис ждала только одного ребенка и не выглядела «достаточно беременной». Помимо прочего, эта неожиданная сюжетная арка еще и подарила будущее спин-оффам «Первородные» и «Наследие».

Джек Ричер

Боевик «Джек Ричер» — тот случай, когда беременность актрисы предпочли скрыть от глаз зрителей. Ситуацию усложнило то, что действие фильма длилось всего 3 дня, а съемки — 4 месяца. Поэтому костюмерам и оператору нужно было исхитриться, чтобы Розамунд Пайк выглядела в кадре всегда одинаково, а округлившийся живот не бросался в глаза. Например, актриса часто носила черное в кадре. Но сама звезда считает, что наличие нескольких лишних килограммов во время съемок только сделало ее героиню более правдоподобной, более человечной: «В этом фильме мне очень нравится, как я выгляжу, потому что я немного поправилась», — заявила Розамунд Пайк.

Анатомия страсти

Катерина Скорсоне, исполнившая роль доктора Амелии Шеппард в сериале «Анатомия страсти» и его спин-оффе «Частная практика», была трижды беременна за годы работы на съемочных площадках. В сценарии были вписаны ее 1-я и 3-я беременности. Однако по воле сценаристов своего первого ребенка доктор Амелия Шеппард потеряла. Поэтому, узнав о новой беременности актрисы, создатели сериала решили дать героине шанс стать счастливой матерью.

Любовницы

Звезда «Зачарованных» Алисса Милано, исполнившая роль Саванны Дэвис в сериале «Любовницы», забеременела прямо перед началом съемок 2-го сезона шоу. Чтобы скрыть ее положение, актрису прятали за пакетами и меню, заставляли держать в руках реквизит, например объемные сумки или подушки, одевали в черную мешковатую одежду. По словам Алиссы Милано, создатели сериала приложили столько усилий, чтобы скрыть ее беременность, что это было похоже на скетч из Saturday Night Live. А после окончания сезона звезда покинула шоу, заявив о своем желании быть рядом со своей семьей.