12 актрис, которые вне съемочной площадки оказались еще круче, чем их киногероини

Обычно, говоря об актрисах, мы вспоминаем их лучшие роли или творческие неудачи, максимум можем обсудить пару образов для ковровых дорожек. А между тем вне съемочных площадок и официальных мероприятий они часто оказываются весьма яркими личностями с нестандартными увлечениями и мотивирующими взглядами на жизнь.

Мы в AdMe.ru внимательно следим за биографиями наших любимиц и порой узнаем такое, что влюбляет в них еще больше.

Эмилия Кларк говорит на 4 языках

Это если не считать дотракийский, который она освоила специально для «Игры престолов». Неудивительно, что актрисе это удалось, ведь она настоящий полиглот, которому, кажется, любой язык по зубам. Эмилия Кларк не только в совершенстве знает различные акценты и диалекты британского и американского английского, но и может говорить на 3 иностранных: французском, немецком и индийском.

Эмма Уотсон ведет сразу 10 дневников

В одном из интервью актриса призналась, что у нее штук 10 личных журналов: «Я веду дневники сновидений и йоги, описываю людей, которых я встречала, фиксирую советы, которые они мне давали. Еще у меня есть актерский журнал и альбомы с коллажами». По мнению Эммы Уотсон, это лучший способ разобраться в себе, выбросить мысли из головы и проработать их. Но обычно записи оказываются слишком личными, чтобы с кем-то обсуждать их предметно.

Марго Робби училась в цирковой школе

Неудивительно, что Марго Робби так органично и пластично движется в кадре, ведь она прошла серьезную подготовку. Еще в детстве мама записала будущую актрису в цирковую школу, и девочка выполняла акробатические трюки на трапеции. В 8 лет она даже получила сертификат за свои усилия.

Энн Хэтэуэй приврала в резюме ради роли

В конце успешного прослушивания на роль в «Горбатой горе» режиссер вскользь спросил актрису: «Кстати, ты умеешь кататься на лошади?» Энн Хэтэуэй, которую родители приучили всегда отвечать «Да» на подобные вопросы, сказала: «Конечно, я очень хорошая наездница». В итоге прямо накануне съемок девушке пришлось срочно осваивать верховую езду. Однако карма все-таки настигла актрису. На съемках ей досталась очень своенравная лошадь, которая совершенно не желала ее слушаться. В итоге большинство сцен верхом все равно записывала не она, а дублерши.

Леди Гага сама научилась играть на пианино

Впервые будущая певица и актриса села за пианино в 4 года. Причем она научилась играть сама, ориентируясь только на слух, а любой профессиональный музыкант подтвердит, насколько трудное это дело. Только в 7 лет девочка начала брать уроки нотной грамоты и классической игры на инструменте.

Мерил Стрип получила ученую степень в Лиге плюща

Мерил Стрип — пример актрисы, которая внимательно подходит к вопросам образования. Она получила степень магистра изящных искусств в Йельской школе драмы, а потом стала почетным доктором гуманитарных наук в Дартмутском колледже. Чтобы оплачивать учебу в Йеле, ей приходилось подрабатывать официанткой и машинисткой и участвовать в дюжине постановок в год. В какой-то момент актриса настолько переутомилась, что у нее развилась язва. Она даже подумывала бросить актерское мастерство и переключиться на изучение права.

Адель участвовала в конкурсе своих двойников

Однажды девушка решила разыграть своих поклонников и явилась на конкурс собственных двойников в образе Дженни — няни по профессии. Гримеры сделали ей фальшивый подбородок и нос, изменили разрез глаз, увеличили губы — в итоге она стала совершенно неузнаваема внешне. Но, несмотря на все ухищрения, стоило ей только открыть рот и запеть — ее тут же раскусили, поняв, что «Дженни» совсем не та, за кого себя выдает.

Кейт Уинслет борется с фотошопом

Борьба актрисы за право быть такой, какая она есть, началась еще во времена «Титаника». Тогда ей приходилось отбиваться от нападок желтых изданий, которые «хейтили» ее фигуру. А в 2003-м ее жутко возмутила фотография на обложке GQ. По словам актрисы, ее ноги на этом снимке уменьшили примерно на треть. Поэтому в одной из последних своих работ (роль Мейр из Исттауна) она запретила фотошопить живот, который режиссер заметил в одной из сцен. А еще ей пришлось дважды отправлять рекламный постер шоу на доработку, требуя убрать фотошоп и вернуть морщины вокруг глаз на их законное место.

Кира Найтли начала сниматься из-за дислексии

В 6 лет будущей актрисе диагностировали дислексию, и чтение в школе ей никак не давалось. Родители, заметив проблему, нашли единственный способ мотивировать дочь, грезящую об актерской карьере. По словам Найтли, она заключила с родителями сделку: если она научится читать, отец с матерью наймут ей агента. Во время летних каникул девочка взялась за адаптированный Эммой Томпсон сценарий «Чувства и чувствительности», и в конце концов Кире удалось его осилить. Родители тоже выполнили свое обещание, и это положило начало актерской карьере девушки.

Джулианна Мур помешана на уборке

По словам брата Джулианны, она «абсолютно невротична в отношении уборки». Актриса подтвердила: визуальный беспорядок вокруг сбивает ее с толку и не дает ясно мыслить. Поэтому она старается не только держать вещи чистыми, но и всегда расставлять их по своим местам в определенном порядке. А еще заканчивать все дела — иначе ей не удается расслабиться.

У Софи Тернер есть страничка в инстаграме, посвященная обзорам сосисок

У звезды «Игры престолов» есть весьма экстраординарное хобби, которого она, впрочем, ничуть не стесняется: актриса ведет страницу в инстаграме о сосисках. Девушка выкладывает аппетитные фото мясных блюд, которые ей удалось попробовать в разных местах, и подробно описывает вкус. Правда, актерская карьера, видимо, отнимает слишком много времени, поэтому на хобби его почти не остается. Да и за фигурой следить нужно. Так что девушка не постила новых фото сосисок с 2018 года.

Аманда Сейфрид не пользуется тональником

По словам актрисы, ее кожа никогда не была такой чистой, как сейчас. По утрам она умывается пенкой, а не молочком, потому что ей нравятся пузырьки, затем наносит крем с защитой от солнца и, в случае крайней необходимости, консилер. «Сейчас мне не нужно ничего маскировать», — добавляет Аманда.