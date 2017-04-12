12 актрис, которые сыграли свои лучшие роли, будучи беременными

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Трудоспособности актеров можно только позавидовать: порой съемки фильмов затягиваются на долгое время. Актрисы привыкли к перевоплощениям и ненормированному графику, но иногда режиссер ставит по-настоящему сложную задачу — скрыть собственную беременность. AdMe.ru собрал 12 актрис, которые подарили нам незабываемые роли, а мы даже не догадывались об их интересном положении.

1. Лина Хиди — «Игра престолов»

К моменту съемок финала 5-го сезона исполнительница роли жестокой Серсеи была на 5-м месяце беременности. Пришлось прибегнуть к услугам дублерши, которая вместо актрисы прошла обнаженной путь позора от тюрьмы до королевского дворца. Эту сцену снимали 3 дня, зрители сериала так и не догадались о подмене и не заметили беременность актрисы.

2. Блейк Лайвли — «Век Адалин» и «Отмель»

Блейк, уже будучи беременной, участвовала в рискованных трюках на съемках фильма «Отмель». Почти до самого конца актриса все делала сама, дублерша появилась только на последних двух неделях съемки.

А вот съемки фильма «Век Адалин» актриса не покидала до последнего срока своей беременности. Коллеги отмечают, что Лайвли работала наравне с остальными актерами, не требуя для себя специальных условий.

3. Кейт Уинслет — «Дивергент»

Во время съемок фильма Кейт была на 5-м месяце беременности. Спасали положение темная одежда и правильные ракурсы. Актрису отговорили делать трюки без дублера, но после рождения ребенка были сняты дополнительные кадры, в которых Кейт исполнила все трюки сама.

4. Сара Джессика Паркер — «Секс в большом городе»

Актриса узнала о своей беременности в первые дни съемок 5-го сезона. Стилисты сериала делали все возможное, чтобы зритель не заметил интересного положения Сары: надевали на актрису объемные наряды, добавляли яркие аксессуары, которые должны были отвлекать внимание от живота. К сожалению, было принято решение сократить сезон до 8 серий, так как больше никакие хитрости не могли скрывать округлившийся животик Паркер.

5. Хелена Бонэм Картер — «Суини Тодд»

Вы вряд ли заметили интересное положение актрисы, поскольку большинство кадров с Хеленой были сняты в первую очередь на ранних сроках беременности, а в дальнейшем использовали корсет. Одну особенность беременности не смог скрыть режиссер: грудь актрисы существенно увеличивалась с каждым съемочным днем.

6. Дрю Бэрримор — «Смешанные»

Актриса узнала о своей беременности буквально через несколько дней после подписания контракта на участие в фильме «Смешанные». Еще и начало съемок задержали, поэтому в кадре Бэрримор появилась уже с заметным животиком. Костюмерам пришлось проделать большую работу, чтобы беременность актрисы была незаметной для зрителя.

7. Скарлетт Йоханссон — «Мстители: Эра Альтрона»

Беременность Скарлетт Йоханссон внесла изменения в график работы всей группы. Все эпизоды с Черной вдовой были отсняты в первую очередь, но Скарлетт очень быстро уставала, что серьезно затягивало процесс съемок. Было принято решение о замене актрисы дублершей.

8. Анджелина Джоли — «Подмена»

Анджелине крайне тяжело дались съемки такой эмоционально изнурительной драмы, как «Подмена». Прочувствовав свою героиню, которая потеряла своего сына, актриса захотела стать мамой снова (на тот момент у Джоли было четверо детей). Ее желание исполнилось дважды: через несколько месяцев после окончания съемок Анджелина родила близнецов.

9. Риз Уизерспун — «Ярмарка тщеславия»

Самый красивый способ скрыть интересное положение был у Риз Уизерспун: пышные платья в темных тонах, высокая талия и большое количество роскошной ткани. А при необходимости Риз стояла за предметами мебели. Актрису почти не снимали в полный рост, поэтому 5-й месяц беременности зритель так и не заметил.

10. Кортни Кокс — «Друзья»

Финальный сезон сериала «Друзья» был снят, когда актриса была на 5-м месяце беременности. Несмотря на то что она носила свободную одежду, скрыть интересное положение в нескольких сценах не получилось.

11. Эмили Блант — «Девушка в поезде» и «Чем дальше в лес...»

Эмили узнала о беременности в самом начале съемок фильма «Девушка в поезде» и решила сохранить эту новость в тайне. Актриса говорит, что беременность ей только помогла сыграть свою эмоционально неустойчивую героиню, но это вызвало беспокойство коллег, которые подумали, что она слишком вжилась в роль. Ранее у Эмили уже был опыт участия в съемках, будучи беременной, — в фильме «Чем дальше в лес...». Интересный факт: в обоих этих фильмах она играла персонажей, которые отчаянно хотели иметь ребенка, но не могли.

12. Дженьюари Джонс — «Безумцы»

Стройная и хрупкая жена Дона из сериала «Безумцы» в 5-м сезоне прибавила в весе из-за беременности. Режиссеры решили переиграть сюжетную линию и объяснили прибавку в весе последствиями стресса из-за проблем с мужем. Каждый раз актрисе наносили грим (в том числе наклеивали подбородок и увеличивали лицо, под одежду подкладывали дополнительную ткань), чтобы казалось, что вес она набрала по всему телу, а не только в области живота. Для такого преображения требовалось каждый раз по 5–6 часов.