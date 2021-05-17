12 актрис, которые рискнули сыграть принцессу Диану. И мы не можем решить, кто лучше справился с ролью

Ее называли королевой людских сердец, и для миллионов людей по всему миру она являлась воплощением красоты и доброты. Элегантный стиль, железная сила воли и бесконечная человечность помогли принцессе Диане завоевать преданных поклонников как в Британии, так и за ее пределами. Еще при жизни этой культовой женщины в свет начали выходить биографические фильмы о ее вступлении в королевскую семью. Однако интерес к ее персоне не угасает и в наше время.

Мы в AdMe.ru, как и весь мир, неравнодушны к истории леди Ди, поэтому решили вспомнить наиболее яркие киноленты о жизни принцессы, а также сравнить, насколько образы актрис были близки к оригиналу. А в бонусе вас ждет предстоящий фильм о Диане, который выйдет на экраны в 2021 году.

Чарльз и Диана: королевская история любви (1982)

Через 14 месяцев после свадьбы Дианы с принцем Чарльзом вдохновленный этим событием телеканал ABC выпустил документальную драму с начинающей британской актрисой Кэролайн Блисс в роли леди Ди. В фильме показано давление, которое принц Чарльз получал со стороны своей семьи и прессы, а также о том, как зародились отношения, изменившие жизнь Дианы Спенсер.

Королевский роман принца Чарльза и Дианы (1982)

В том же 1982 году американская телевизионная сеть CBS буквально после премьеры фильма от ABC выпустила в свет свой взгляд на историю ухаживания принца Чарльза за леди Дианой. В этой экранизации главная роль досталась Кэтрин Оксенберг, старшей дочери принцессы Югославии Елизаветы. Критики отметили, что этот вариант оказался более романтичным, нежели его конкурент от АВС.

Женщины Виндзора (1992)

Фильм основан на историях двух женщин, которые попали под давление короны, выйдя замуж за представителей виндзорской семьи. Роль Дианы в этой экранизации исполнила актриса родом из Южной Африки Никола Формби. Несмотря на амбициозность и смелость, фильм не получил высоких рейтингов.

Чарльз и Диана: Недолго и несчастливо (1992)

Драматический фильм, рассказывающий реальную историю неудачного брака принца Чарльза и его первой жены Дианы. Режиссер Джон Пауэр на главную роль в фильме выбрал ранее уже примерявшую образ Дианы актрису Кэтрин Оксенберг. Благодаря актерской игре зритель может почувствовать себя ближе к Диане и более детально разобраться в ее жизни.

Диана: Ее подлинная история (1993)

Биографический фильм, главную роль в котором сыграла Серена Скотт Томас, пытался показать реальную историю Дианы. Он был снят как раз в то время, когда начали назревать проблемы между ней и принцем Чарльзом, и затронул подробности депрессии принцессы.

Влюбленная принцесса (1996)

Экранизация бестселлера Анны Пастернак, основанного на реальных фактах: тайном любовном романе принцессы Дианы и капитана Джеймса Хьюитта. По мотивам этой книги режиссер Дэвид Грин в 1996 году снял одноименный фильм в главной роли с Джули Кокс. Эта история потрясла мир и пошатнула устои королевского двора.

Диана — королева сердец (1998)

Фильм «Диана — королева сердец» показал последний год жизни принцессы, сделав акцент на ее отношениях с детьми и продюсером Доди аль-Файедом. Кульминацией киноистории стала та самая роковая авария. На роль Дианы была выбрана Эми Секкомб, для которой эта картина не стала звездным шансом: свою кинокарьеру актриса закончила с 3 фильмами в копилке.

Диана: Последние дни принцессы (2007)

Женевьев О’Рейли очень точно сыграла в этом фильме последние недели жизни одной из самых известных женщин — принцессы Дианы. События, случившиеся с леди Ди в августе 1997 года, потрясли весь мир. Сценаристы картины достоверно воссоздали события последнего лета принцессы и раскрыли глубину ее личности.

Диана: История любви (2013)

Фильм рассказывает о времени после развода леди Ди с принцем Чарльзом. Это история о том, как Диана (Наоми Уоттс) уходит с головой в благотворительность и общественную деятельность, а также о ее знакомстве с пакистанским кардиохирургом Хаснатом Ханом. Актриса прекрасно справляется с ролью, но сценарий, который ей предоставили, не позволил полностью раскрыть образ Дианы. Несмотря на все старания, Наоми все же не смогла спасти фильм и он провалился в прокате.

Гарри и Меган: История королевской любви (2018)

Новый виток истории королевской семьи от режиссера Менхая Хада. На этот раз речь идет о младшем сыне Дианы Гарри и его возлюбленной. Фильм рассказывает об ухаживаниях принца Гарри за американской актрисой Меган Маркл, пристальном внимании мировых СМИ, а также о реакции королевской семьи. Роль Дианы в этой истории исполнила новозеландская актриса Бонни Сопер.

Корона (2020)

«Корона» рассказывает о жизни королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы с принцем Филиппом. В 4-м сезоне история разворачивается с 1977 по 1990 гг. и начинается со знакомства принца Чарльза с Дианой Спенсер (Эмма Коррин). Дальнейшие события сериала сконцентрированы на любовном треугольнике, который сложился между супругами и Камиллой Паркер-Боулз. Роль Дианы принесла Коррин премию «Выбор телевизионных критиков» в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале».

Бонус: «Спенсер» (2021)

«Спенсер» — предстоящий художественный фильм Пабло Ларраина о принцессе Диане. Действия фильма развернутся за несколько дней до решения Дианы развестись с принцем Чарльзом. Главную роль в нем сыграет Кристен Стюарт.