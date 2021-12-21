12 актрис, у которых был шанс сыграть звездную роль, но они его упустили

Знаменитости отказываются от участия в кино по разным причинам: иногда сценарий не цепляет, иногда подводит чутье. А бывает так, что человек буквально грезит о роли и всеми силами пытается заполучить ее, но в итоге побеждает коллега. Одним словом, кастинг — дело непростое.

Мы в AdMe.ru представили, как бы выглядели культовые киногероини, если бы их сыграли другие актрисы.

Наоми Лапалья: Марго Робби — Оливия Уайлд

В одном интервью Оливия Уайлд рассказала, что однажды ей отказали в роли, обосновав это тем, что она «слишком утонченная». «„Звучит неплохо“, — подумала я. Но позже выяснилось, что на самом деле они имели в виду старая», — поделилась актриса. Как оказалось, Уайлд была «слишком старой» для роли в фильме «Волк с Уолл-стрит». Но прослушивание не прошло даром: Оливии все же посчастливилось поработать с Мартином Скорсезе, но уже в сериале «Винил». Актрисе предложили одну из главных ролей после тех самых неудачных проб.

Лара Крофт: Анджелина Джоли — Кэтрин Зета-Джонс

При выборе актрисы на роль Лары Крофт студия Paramount Pictures учитывала 2 вещи: популярность девушки и ее репутацию — она должна была быть незапятнанной. Безудержная и тогда еще малоизвестная Анджелина Джоли явно не подходила под эти критерии. А вот прославившаяся после «Маски Зорро» Кэтрин Зета-Джонс была одной из главных претенденток. Но режиссер Саймон Уэст был непреклонен: он не видел в образе Лары никого, кроме Джоли. В итоге именно она сыграла искательницу приключений.

Бриджит Джонс: Рене Зеллвегер — Кэмерон Диас

Создатели фильма рассматривали на роль неуверенной в себе британки множество актрис. Фаворитками были Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Эмили Уотсон и Рэйчел Вайс. Но в конце концов на роль утвердили Рене Зеллвегер, которая приправила фильм своим обаянием и харизмой.

Сара Коннор: Линда Хэмилтон — Дженнифер Джейсон Ли

Изначально Джеймс Кэмерон видел в образе Сары Коннор Дженнифер Джейсон Ли, но счел 22-летнюю актрису слишком молодой для роли. В итоге роль досталась Линде Хэмилтон, а Кэмерон в качестве утешения предложил Дженнифер сыграть подругу главной героини. Но этого так и не произошло, Ли в фильме не появилась.

Эль Вудс: Риз Уизерспун — Шарлиз Терон

В числе прочих актрис, рассматриваемых на роль амбициозной блондинки Эль Вудс, была и Шарлиз Терон. Неизвестно, как бы сложилась карьера будущей лауреатки «Оскара», заполучи она ее. Но Риз Уизерспун буквально очаровала режиссера, не оставив конкуренткам никаких шансов.

Фрэнсис «Бэби» Хаусман: Дженнифер Грей — Робин Райт

Пару Патрику Суэйзи в культовой мелодраме вместо Дженнифер Грей могла составить не менее талантливая, но более известная на тот момент Робин Райт. Однако актриса отклонила предложение. В итоге зритель увидел на экране Бэби в исполнении Дженнифер Грей.

Молли Дженсен: Деми Мур — Кэтлин Тернер

На роль Молли Дженсен рассматривалась целая плеяда актрис: от Кэтлин Тернер до Мэг Райан. Но кастинг прошла Деми Мур — поговаривают, благодаря ее умению плакать по команде «Мотор!». Как бы там ни было, продюсеры точно не ошиблись с решением.

Тринити: Керри-Энн Мосс — Сальма Хайек

Заполучить роль Тринити пыталась Сальма Хайек. Актриса прошла множество прослушиваний и даже вошла в четвертку главных претенденток. Но она упустила шанс, когда дело дошло до физических испытаний. Хайек не справилась с поставленной перед ней задачей и провалила кастинг. В итоге роль получила Керри-Энн Мосс, которая сделала Тринити культовой героиней.

Мия Уоллес: Ума Турман — Анджела Бассетт

Представить другую красотку, танцующую твист с Джоном Траволтой, уже невозможно. Но изначально Ума Турман не входила даже в лонг-лист кандидаток на роль Мии Уоллес. В списке из 16 имен, составленном самим Тарантино, значились такие актрисы, как Вирджиния Мэдсен, Бриджит Фонда и несравненная Анджела Бассетт.

Миранда Пристли: Мерил Стрип — Кэмерон Диас

На роль Миранды Пристли претендовали Хелен Миррен, Джулия Робертс и даже Кэмерон Диас. И если первых двух актрис еще можно представить в этом качестве, то зажигательная Диас никак не вяжется с образом стервозной начальницы.

Андреа «Энди» Сакс: Энн Хэтэуэй — Рэйчел Макадамс

Первой и главной претенденткой на роль неопытной провинциалки Энди была Рэйчел Макадамс. Актрисе трижды предлагали роль, а она трижды отвечала отказом, поскольку хотела играть в более серьезных проектах. Девятая в очереди Энн Хэтэуэй, напротив, сама умоляла дать ей работу. Она названивала сотрудникам киностудии и ходила к ним в офис. Как видим, упорство принесло свои плоды.

Кэтрин Трамелл: Шэрон Стоун — Мишель Пфайффер

Шэрон Стоун в буквальном смысле пришлось побороться за роль писательницы Кэтрин Трамелл. Актрисе даже не давали прочитать сценарий, и тогда ее агенту пришлось доставать его обходными путями. Чтобы пройти прослушивание, Стоун и ее команда названивали режиссеру в течение нескольких месяцев. Но лишь после отказа 12 других претенденток у команды фильма не оставалось другого выбора, кроме как дать Шэрон шанс. Среди основных претенденток была Мишель Пфайффер. Актрису смутило наличие откровенных сцен — она попросту постеснялась возможной реакции своего отца.