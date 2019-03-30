12 актрис, которые наплевали на свою красоту и сыграли дурнушек

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По-настоящему талантливая актриса способна перевоплотиться в любого персонажа. Даже самым красивым голливудским дивам всегда интересно сыграть ничем не примечательного «ботаника», скромного ученого или отъявленную нарушительницу спокойствия с соответствующей внешностью.

Редакция AdMe.ru решила напомнить вам о 12 голливудских красавицах, которые не побоялись предстать перед зрителями в неприглядном виде.

1. Анджелина Джоли — «Прерванная жизнь»

В фильме «Прерванная жизнь» Анджелина Джоли блестяще сыграла роль Лисы — агрессивной социопатки. В этой картине актрису можно увидеть с множеством синяков, с разбитыми губами и уймой других повреждений в психиатрической клинике.

2. Ума Турман — «Бэтмен и Робин»

Слегка сумасшедшая героиня Умы Турман в «Бэтмене и Робине» Памела Лилиан Айсли, или Ядовитый Плющ, без ума от растений. Вместе с Мистером Фризом (Арнольд Шварценеггер) она пыталась уничтожить город Готэм, однако на помощь местным жителям пришли Бэтмен (Джордж Клуни) и Робин (Крис О’Доннелл).

3. Розарио Доусон — «Подари мне убежище»

Драма «Подари мне убежище» основана на реальных событиях. Розарио Доусон сыграла мать главной героини — прожженную наркоманку Джун. Актрису «украсили» вставной челюстью с непривлекательными желтыми зубами, так что идентифицировать обаятельную звезду в этом фильме очень сложно.

4. Аманда Сейфрид — «Тело Дженнифер»

Аманде Сейфрид в «Теле Дженнифер» досталась роль дурнушки Ниди. Очки в старомодной оправе, нелепые наряды и странная прическа — вот составляющие образа актрисы в этой картине.

5. Тора Берч — «Призрачный мир»

Ради роли Энид в «Призрачном мире» Тора Берч поправилась на 9 кг. Энид со своей подругой Ребеккой (Скарлетт Йоханссон), окончив среднюю школу, решают не поступать в колледж, а отдохнуть от учебы. Язвительная Энид, которая, казалось, не способна полюбить, проявляет неравнодушие к одинокому и застенчивому торговцу виниловыми пластинками и отдаляется от своей подруги.

6. Сандра Буллок — «Любовный напиток № 9»

В романтической комедии «Любовный напиток № 9» Сандра Буллок воплотила образ скромного ученого. Погруженная в работу девушка вместе со своим не менее увлеченным наукой коллегой разрабатывает любовный элексир. Приняв его, герои пускаются в любовные приключения.

7. Хилари Суонк — «Малышка на миллион»

Сначала Хилари Суонк в «Малышке на миллион» предстает в образе 31-летней официантки Мэгги. Затем она перевоплощается в боксера. Актриса появляется на экране с множеством увечий, полученных от своих соперников по боям. Кстати, экранным тренером Суонк стал Клинт Иствуд.

8. Кристина Риччи — «Пенелопа»

На протяжении большей половины фильма Кристина Риччи предстает перед зрителями с пятачком вместо носа. Она сыграла роль заколдованной аристократки. Согласно семейному поверью, снять чары с девушки сможет лишь парень благородных кровей, который по-настоящему полюбит ее.

9. Жюдит Годреш — «Красотки»

Во французской комедии «Красотки» Жюдит Годреш играет ученого-этнолога, которая совершает крупное научное открытие. Скромная девушка была далека от мира развлечений и удовольствий, пока на ее пути не встретилась красотка Алекс (Ор Атика), которая и прививает ей вкус к жизни.

10. Мэрайя Кэри — «Дворецкий»

В фильме «Дворецкий» Мэрайя Кэри сыграла рабыню, работающую на плантации. Она предстает в кадре с неухоженными волосами и без маникюра. Ради этой роли певица даже отказалась от макияжа.

11. Ниа Вардалос — «Моя большая греческая свадьба»

Ниа Вардалос в фильме «Моя большая греческая свадьба» выступила в качестве автора сценария и сыграла роль главной героини. В этой картине она воплотила образ молодой американки греческого происхождения. Отец героини мечтал, чтобы она вышла замуж за грека, однако та влюбилась в американца, но все же греческая свадьба была сыграна.

12. Эми Седарис — «Freeвольная жизнь»

Эми Седарис во «Freeвольной жизни» предстает в образе бунтарки. Она покинула дом, но спустя 32 года своего отсутствия вновь возвращается туда и обнаруживает, что это сильно подорвало здоровье ее отца. Героиня решает прожить свою жизнь заново ровно с того момента, когда она ушла из отчего дома.