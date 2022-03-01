12 актерских замен в фильмах и сериалах, из-за которых зрители хотели рвать и метать

Бывает так, что, приступив к просмотру новой части любимой кинофраншизы или очередного сезона сериала, мы обнаруживаем в качестве главного героя совсем другого человека. Выясняется, что создатели решили прибегнуть к замене актера. И каковы бы ни были причины увольнения прежнего артиста, поклонники шоу в такой ситуации обычно испытывают чувство досады.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие замены в фильмах и сериалах особенно разозлили зрителей. А в конце статьи вас ждет мнение пользователей о новом исполнителе культовой роли в грядущей кинопремьере.

Руни Мара — Клэр Фой

В фильме по мотивам романа Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» Руни Мара исполнила главную роль — девушки-хакера Лисбет Саландер. В продолжении ленты под названием «Девушка, которая застряла в паутине» персонажа сыграла уже другая актриса — Клэр Фой. Почему создатели решили заменить актрису, неизвестно, но Руни Мара даже не получала приглашения сняться в сиквеле. Клэр Фой — талантливая актриса, которая хорошо зарекомендовала себя в других проектах. Однако здесь она была не к месту, потому что выглядела старовато. Ее хочется назвать не девушкой, а женщиной. © MovieIQTest / IMDb

Фильм с Руни Марой был просто фантастическим. И во многом благодаря ее крутой игре. Что касается Клэр Фой, то я считаю, что ее героиня уже не была такой сложной и уникальной личностью. © rockman182 / IMDb

Если Руни Мара идеально вписалась в роль, то Клэр Фой выглядит как маленький испуганный котенок. © Veritas99 / IMDb

Джейсон Стейтем — Эд Скрейн

Джейсон Стейтем сыграл главную роль в 3 частях франшизы «Перевозчик». В 4-й же части роль отдали Эду Скрейну. И это тот случай, когда без замены обойтись было невозможно. Дело в том, что создатели решили показать предысторию героя, а значит, требовался артист помоложе. Тем не менее далеко не все зрители оценили выбор киношников. В Эде Скрейне обаяния и харизмы столько, сколько их может быть в автомобильном двигателе. © LeonLouisRicci / IMDb

Стейтем был великолепен, а Скрейн ужасен, каким бы талантом он ни обладал. Он слишком пресен. Так бывает, когда роль отдают неподходящему актеру. © TBJCSKCNRRQTreviews / IMDb

Эд Скрейн изо всех сил пытается подражать Стейтему, но у него ничего не получается. © anaconda-40658 / IMDb

Джоди Фостер — Джулианна Мур

«Молчание ягнят» — культовый фильм, в котором Джоди Фостер исполнила роль агента ФБР Кларисы Старлинг. Несколько лет спустя кинематографисты порадовали поклонников фильма продолжением истории, выпустив ленту «Ганнибал». Но Джоди Фостер на экране уже не было: она отказалась от участия в проекте. Ее место заняла Джулианна Мур, и зрители остались недовольны. Я не был готов к тому ужасу, который испытал, глядя на Джулианну Мур в этом фильме. Считаю, что она должна публично извиниться перед зрителями и целый год мыть машину Джоди Фостер. © dunmore_ego / IMDb

Джулианна Мур отчаянно пыталась вжиться в роль Кларисы Старлинг, но, несмотря на все ее усилия, мне не хватало Джоди Фостер. © sddavis63 / IMDb

Ребекка Ромейн — Дженнифер Лоуренс

Изначально в серии фильмов «Люди Икс» роль Мистик исполняла Ребекка Ромейн. Когда культовую франшизу решили перезапустить, актрисе не нашлось в ней места. По признанию Ребекки, она не получила приглашения от создателей вернуться к работе с персонажем, в отличие от некоторых других актеров. В итоге играть Мистик взялась Дженнифер Лоуренс. Я не могу поверить, что киностудия позволила Лоуренс так испортить образ Мистик после всего, что сделала для него Ребекка Ромейн. © Marknique_ / Twitter

В оригинальных фильмах был отличный кастинг. Не в обиду Дженнифер Лоуренс, но она никогда не будет для меня Мистик. © Jet__Girl / Twitter

Как бы ни была хороша Лоуренс, но она и в подметки не годится Ромейн. © toffufee / Twitter

Эдвард Ферлонг — Ник Стал

«Терминатор-2: Судный день» для многих зрителей стал любимой частью франшизы о похождениях киборга. Роль Джона Коннора в ней исполнил Эдвард Ферлонг. Однако к моменту съемок продолжения у актера возникли серьезные проблемы, так что в картине «Терминатор-3: Восстание машин» его заменил Ник Стал. Не все поклонники франшизы остались довольны. «Терминатор-3» мог бы быть намного лучше с Эдвардом Ферлонгом в роли Джона Коннора. Да и вообще практически с любым актером, кроме Ника Стала. © ONLYMacDiesel / Twitter

Стал играет ужасно. Это худшая замена из всех возможных. Его реплики неправдоподобны. В эмоциональных сценах он никакой. Это просто не Джон Коннор. © Silverzero / IMDb

Во время просмотра хочется, чтобы выскочил Эдвард Ферлонг и прогнал Ника Стала пинком. © clydestuff / IMDb

Клайв Оуэн — Джош Бролин

Одним из ярчайших персонажей фильма «Город грехов» стал Дуайт, которого воплотил на экране Клайв Оуэн. В продолжении картины под названием «Город грехов — 2: Женщина, ради которой стоит убивать» роль этого же героя исполнил Джош Бролин. Замену актера создатели ленты обосновали тем фактом, что по сюжету герой сделал пластическую операцию, из-за которой его внешность изменилась. Но некоторым зрителям новый актер пришелся не по нраву. Джош Бролин, несомненно, был хорош в роли Дуайта, которого прежде изображал Оуэн. Но он играл совсем по-другому, а потому сложно поверить, что перед нами тот же персонаж. © DarkVulcan29 / IMDb

Хоть я и считаю, что Бролин гораздо талантливее Оуэна, есть что-то волшебное в том, как сыграл героя Клайв. Он сделал персонажа уникальным, а Джош все испортил. © NateWatchesCoolMovies / IMDb

Как бы ни ругали критики «Город грехов — 2», фильм не так уж и плох. Но замена Клайва Оуэна была огромнейшей ошибкой. © LeeMConway / Twitter

Лара Флинн Бойл — Мойра Келли

Когда Дэвид Линч решил снять полнометражный приквел сериала «Твин Пикс», ему не удалось привлечь к проекту исполнительницу роли Донны. Актриса Лара Флинн Бойл была занята на съемках другого фильма. В картине «Твин Пикс: Сквозь огонь» Донну сыграла Мойра Келли. Многие поклонники сериала остались недовольны. Превосходный приквел. Единственное, что мне не понравилось, — это отсутствие Лары Флинн Бойл. Замена очень раздражала. Да, Мойра Келли — хорошая актриса и уловила черты характера Донны. Но все равно она не Лара. © thehaze-1 / IMDb

Не взять Лару было большим упущением. Она неотделима от «Твин Пикса». А Мойра Келли была не в своей тарелке. © PopcornNMovie / Twitter

Я никогда не приму Мойру Келли в роли Донны. Ее версия персонажа совсем другая, в отличие от Лары Флинн Бойл. © adamzanzie / Twitter

Алек Болдуин — Харрисон Форд

В боевике «Охота за „Красным Октябрем“» главного героя сыграл Алек Болдуин. Однако в продолжение фильма под названием «Игры патриотов» его не позвали, пригласив на эту роль Харрисона Форда. По словам Болдуина, таким образом киностудия решила возместить Форду долг за другой проект. Я уважаю Харрисона Форда как актера, но он и в подметки не годится Алеку Болдуину в этой роли. © ozthegreat42330 / IMDb

Болдуину нужно было руками и ногами держаться за эту роль, потому что теперь персонаж ассоциируется только с Фордом. © Peach-2 / IMDb

Шеннен Доэрти — Роуз Макгоуэн

Когда Шеннен Доэрти покинула сериал «Зачарованные» из-за конфликтов с коллегами по съемочной площадке, создатели пригласили в проект Роуз Макгоуэн. И хотя актриса сыграла совсем другого персонажа, можно сказать, что она заняла место Шеннен. Роуз стала одной из 3 главных героинь, но многие зрители так и не смогли принять ее. Роуз раздражает. Определенно, она не из той лиги актеров, к которой принадлежит Шеннен Доэрти. © grantss / IMDb

Шеннен ушла, и сериал покатился по наклонной. Ее заменила Роуз Макгоуэн. У нее везде одно и то же выражение лица — некое отвращение, будто она постоянно чувствует дурной запах. © Maedhros35 / IMDb

Когда я увидел в сериале Роуз, мне хотелось чем-нибудь кинуть в телевизор. Она неплохая актриса, но абсолютно не подходит для этого проекта. Когда героиня Шеннен использовала свою силу, меня пробирала дрожь. А у героини Роуз даже сила какая-то глупая. © Prince_Cyan / IMDb

Тобиас Моретти — Гедеон Буркхард

Тобиаса Моретти зрители полюбили за роль в сериале «Комиссар Рекс». Однако актер покинул культовый проект, потому что не хотел ассоциироваться у публики лишь с ролью полицейского. На смену ему пришел Гедеон Буркхард. Он сыграл другого персонажа, чье появление в сериале было обусловлено сюжетом. Тем не менее, став компаньоном знаменитого пса, актер занял место Тобиаса. С приходом Гедеона рейтинги сериала упали. Это говорит о том, что нового актера зрители так и не приняли. Тобиас невероятно крут в роли холостяка, который готов пожертвовать всем ради своей собаки. А когда появился новый актер, исчезла та самая эмоциональная связь между питомцем и человеком. © captainspong / IMDb

Моретти был лучшим. Когда он ушел, сериал потерял интригу и очарование. © eunice-3 / IMDb

Нет между героем Буркхарда и Рексом того же тепла и сочувствия. © rjmccrae / IMDb

Том Круз — Стюарт Таунсенд

В фильме «Интервью с вампиром» по мотивам книжного цикла Энн Райс роль Лестата мастерски исполнил Том Круз. В экранизации очередной части романа под названием «Королева проклятых» этого же персонажа сыграл Стюарт Таунсенд. Бюджет второй картины был значительно меньше — вероятно, в этом и кроется причина замены суперзвезды менее известным актером. Многие зрители сочли, что новая версия Лестата и в подметки не годится прежней. У меня были вопросы к Тому Крузу в роли Лестата, но Стюарт Таунсенд справился в миллион раз хуже. © Leofwine_draca / IMDb

Таунсенд стал преемником Круза, но в нем нет бешеной харизмы, которая жизненно необходима для этой роли. © BA_Harrison / IMDb

У Круза получился идеальный Лестат. Он многократно превосходит Лестата Таунсенда. © Lady_Targaryen / IMDb

Бонус: в новой части «Фантастических тварей» мы увидим Мадса Миккельсена в роли Грин-де-Вальда, которого прежде играл Джонни Депп

Известно, что Джонни Деппа попросили отказаться от участия во франшизе «Фантастические твари» из-за череды скандалов, которые вызвал его бракоразводный процесс. Роль отдали Мадсу Миккельсену, и мнения зрителей разделились. Одни говорят, что, хотя Джонни и показал класс, Мадс сыграет еще круче. Другие же утверждают, что эта замена точно все испортит. Зря они уволили Джонни. Хорошо хоть, замену нашли достойную. Но, каким бы ни был Мадс талантливым, он никогда не будет таким же восхитительным, как прежний Грин-де-Вальд. © Kit-Attwater / Quora

Этих актеров нельзя сравнивать. Депп славится талантом изображать чудаков. Мадс умеет изображать злодеев. Второй определенно справится с ролью Грен-де-Вальда. © Jean-Marie-Valheur / Quora

Без сомнений, Мадс — фантастический актер, но Деппа будет не хватать. У Джонни есть харизма, чтобы прославить любого персонажа, которого он играет. Ну почему они заменили его? © Six Paths of Smash / YouTube