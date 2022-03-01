12 актерских замен в фильмах и сериалах, из-за которых зрители хотели рвать и метать
Бывает так, что, приступив к просмотру новой части любимой кинофраншизы или очередного сезона сериала, мы обнаруживаем в качестве главного героя совсем другого человека. Выясняется, что создатели решили прибегнуть к замене актера. И каковы бы ни были причины увольнения прежнего артиста, поклонники шоу в такой ситуации обычно испытывают чувство досады.
Мы в AdMe.ru выяснили, какие замены в фильмах и сериалах особенно разозлили зрителей. А в конце статьи вас ждет мнение пользователей о новом исполнителе культовой роли в грядущей кинопремьере.
Руни Мара — Клэр Фой
В фильме по мотивам романа Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» Руни Мара исполнила главную роль — девушки-хакера Лисбет Саландер. В продолжении ленты под названием «Девушка, которая застряла в паутине» персонажа сыграла уже другая актриса — Клэр Фой.
Почему создатели решили заменить актрису, неизвестно, но Руни Мара даже не получала приглашения сняться в сиквеле.
- Клэр Фой — талантливая актриса, которая хорошо зарекомендовала себя в других проектах. Однако здесь она была не к месту, потому что выглядела старовато. Ее хочется назвать не девушкой, а женщиной. © MovieIQTest / IMDb
- Фильм с Руни Марой был просто фантастическим. И во многом благодаря ее крутой игре. Что касается Клэр Фой, то я считаю, что ее героиня уже не была такой сложной и уникальной личностью. © rockman182 / IMDb
- Если Руни Мара идеально вписалась в роль, то Клэр Фой выглядит как маленький испуганный котенок. © Veritas99 / IMDb
Джейсон Стейтем — Эд Скрейн
Джейсон Стейтем сыграл главную роль в 3 частях франшизы «Перевозчик». В 4-й же части роль отдали Эду Скрейну. И это тот случай, когда без замены обойтись было невозможно. Дело в том, что создатели решили показать предысторию героя, а значит, требовался артист помоложе. Тем не менее далеко не все зрители оценили выбор киношников.
- В Эде Скрейне обаяния и харизмы столько, сколько их может быть в автомобильном двигателе. © LeonLouisRicci / IMDb
- Стейтем был великолепен, а Скрейн ужасен, каким бы талантом он ни обладал. Он слишком пресен. Так бывает, когда роль отдают неподходящему актеру. © TBJCSKCNRRQTreviews / IMDb
- Эд Скрейн изо всех сил пытается подражать Стейтему, но у него ничего не получается. © anaconda-40658 / IMDb
Джоди Фостер — Джулианна Мур
«Молчание ягнят» — культовый фильм, в котором Джоди Фостер исполнила роль агента ФБР Кларисы Старлинг. Несколько лет спустя кинематографисты порадовали поклонников фильма продолжением истории, выпустив ленту «Ганнибал».
Но Джоди Фостер на экране уже не было: она отказалась от участия в проекте. Ее место заняла Джулианна Мур, и зрители остались недовольны.
- Я не был готов к тому ужасу, который испытал, глядя на Джулианну Мур в этом фильме. Считаю, что она должна публично извиниться перед зрителями и целый год мыть машину Джоди Фостер. © dunmore_ego / IMDb
- Джулианна Мур отчаянно пыталась вжиться в роль Кларисы Старлинг, но, несмотря на все ее усилия, мне не хватало Джоди Фостер. © sddavis63 / IMDb
Ребекка Ромейн — Дженнифер Лоуренс
Изначально в серии фильмов «Люди Икс» роль Мистик исполняла Ребекка Ромейн. Когда культовую франшизу решили перезапустить, актрисе не нашлось в ней места. По признанию Ребекки, она не получила приглашения от создателей вернуться к работе с персонажем, в отличие от некоторых других актеров. В итоге играть Мистик взялась Дженнифер Лоуренс.
- Я не могу поверить, что киностудия позволила Лоуренс так испортить образ Мистик после всего, что сделала для него Ребекка Ромейн. © Marknique_ / Twitter
- В оригинальных фильмах был отличный кастинг. Не в обиду Дженнифер Лоуренс, но она никогда не будет для меня Мистик. © Jet__Girl / Twitter
- Как бы ни была хороша Лоуренс, но она и в подметки не годится Ромейн. © toffufee / Twitter
Эдвард Ферлонг — Ник Стал
«Терминатор-2: Судный день» для многих зрителей стал любимой частью франшизы о похождениях киборга. Роль Джона Коннора в ней исполнил Эдвард Ферлонг. Однако к моменту съемок продолжения у актера возникли серьезные проблемы, так что в картине «Терминатор-3: Восстание машин» его заменил Ник Стал. Не все поклонники франшизы остались довольны.
- «Терминатор-3» мог бы быть намного лучше с Эдвардом Ферлонгом в роли Джона Коннора. Да и вообще практически с любым актером, кроме Ника Стала. © ONLYMacDiesel / Twitter
- Стал играет ужасно. Это худшая замена из всех возможных. Его реплики неправдоподобны. В эмоциональных сценах он никакой. Это просто не Джон Коннор. © Silverzero / IMDb
- Во время просмотра хочется, чтобы выскочил Эдвард Ферлонг и прогнал Ника Стала пинком. © clydestuff / IMDb
Клайв Оуэн — Джош Бролин
Одним из ярчайших персонажей фильма «Город грехов» стал Дуайт, которого воплотил на экране Клайв Оуэн. В продолжении картины под названием «Город грехов — 2: Женщина, ради которой стоит убивать» роль этого же героя исполнил Джош Бролин.
Замену актера создатели ленты обосновали тем фактом, что по сюжету герой сделал пластическую операцию, из-за которой его внешность изменилась. Но некоторым зрителям новый актер пришелся не по нраву.
- Джош Бролин, несомненно, был хорош в роли Дуайта, которого прежде изображал Оуэн. Но он играл совсем по-другому, а потому сложно поверить, что перед нами тот же персонаж. © DarkVulcan29 / IMDb
- Хоть я и считаю, что Бролин гораздо талантливее Оуэна, есть что-то волшебное в том, как сыграл героя Клайв. Он сделал персонажа уникальным, а Джош все испортил. © NateWatchesCoolMovies / IMDb
- Как бы ни ругали критики «Город грехов — 2», фильм не так уж и плох. Но замена Клайва Оуэна была огромнейшей ошибкой. © LeeMConway / Twitter
Лара Флинн Бойл — Мойра Келли
Когда Дэвид Линч решил снять полнометражный приквел сериала «Твин Пикс», ему не удалось привлечь к проекту исполнительницу роли Донны. Актриса Лара Флинн Бойл была занята на съемках другого фильма.
В картине «Твин Пикс: Сквозь огонь» Донну сыграла Мойра Келли. Многие поклонники сериала остались недовольны.
- Превосходный приквел. Единственное, что мне не понравилось, — это отсутствие Лары Флинн Бойл. Замена очень раздражала. Да, Мойра Келли — хорошая актриса и уловила черты характера Донны. Но все равно она не Лара. © thehaze-1 / IMDb
- Не взять Лару было большим упущением. Она неотделима от «Твин Пикса». А Мойра Келли была не в своей тарелке. © PopcornNMovie / Twitter
- Я никогда не приму Мойру Келли в роли Донны. Ее версия персонажа совсем другая, в отличие от Лары Флинн Бойл. © adamzanzie / Twitter
Алек Болдуин — Харрисон Форд
В боевике «Охота за „Красным Октябрем“» главного героя сыграл Алек Болдуин. Однако в продолжение фильма под названием «Игры патриотов» его не позвали, пригласив на эту роль Харрисона Форда. По словам Болдуина, таким образом киностудия решила возместить Форду долг за другой проект.
- Я уважаю Харрисона Форда как актера, но он и в подметки не годится Алеку Болдуину в этой роли. © ozthegreat42330 / IMDb
- Болдуину нужно было руками и ногами держаться за эту роль, потому что теперь персонаж ассоциируется только с Фордом. © Peach-2 / IMDb
Шеннен Доэрти — Роуз Макгоуэн
Когда Шеннен Доэрти покинула сериал «Зачарованные» из-за конфликтов с коллегами по съемочной площадке, создатели пригласили в проект Роуз Макгоуэн. И хотя актриса сыграла совсем другого персонажа, можно сказать, что она заняла место Шеннен. Роуз стала одной из 3 главных героинь, но многие зрители так и не смогли принять ее.
- Роуз раздражает. Определенно, она не из той лиги актеров, к которой принадлежит Шеннен Доэрти. © grantss / IMDb
- Шеннен ушла, и сериал покатился по наклонной. Ее заменила Роуз Макгоуэн. У нее везде одно и то же выражение лица — некое отвращение, будто она постоянно чувствует дурной запах. © Maedhros35 / IMDb
- Когда я увидел в сериале Роуз, мне хотелось чем-нибудь кинуть в телевизор. Она неплохая актриса, но абсолютно не подходит для этого проекта. Когда героиня Шеннен использовала свою силу, меня пробирала дрожь. А у героини Роуз даже сила какая-то глупая. © Prince_Cyan / IMDb
Тобиас Моретти — Гедеон Буркхард
Тобиаса Моретти зрители полюбили за роль в сериале «Комиссар Рекс». Однако актер покинул культовый проект, потому что не хотел ассоциироваться у публики лишь с ролью полицейского. На смену ему пришел Гедеон Буркхард.
Он сыграл другого персонажа, чье появление в сериале было обусловлено сюжетом. Тем не менее, став компаньоном знаменитого пса, актер занял место Тобиаса. С приходом Гедеона рейтинги сериала упали. Это говорит о том, что нового актера зрители так и не приняли.
- Тобиас невероятно крут в роли холостяка, который готов пожертвовать всем ради своей собаки. А когда появился новый актер, исчезла та самая эмоциональная связь между питомцем и человеком. © captainspong / IMDb
- Моретти был лучшим. Когда он ушел, сериал потерял интригу и очарование. © eunice-3 / IMDb
- Нет между героем Буркхарда и Рексом того же тепла и сочувствия. © rjmccrae / IMDb
Том Круз — Стюарт Таунсенд
В фильме «Интервью с вампиром» по мотивам книжного цикла Энн Райс роль Лестата мастерски исполнил Том Круз. В экранизации очередной части романа под названием «Королева проклятых» этого же персонажа сыграл Стюарт Таунсенд.
Бюджет второй картины был значительно меньше — вероятно, в этом и кроется причина замены суперзвезды менее известным актером. Многие зрители сочли, что новая версия Лестата и в подметки не годится прежней.
- У меня были вопросы к Тому Крузу в роли Лестата, но Стюарт Таунсенд справился в миллион раз хуже. © Leofwine_draca / IMDb
- Таунсенд стал преемником Круза, но в нем нет бешеной харизмы, которая жизненно необходима для этой роли. © BA_Harrison / IMDb
- У Круза получился идеальный Лестат. Он многократно превосходит Лестата Таунсенда. © Lady_Targaryen / IMDb
Бонус: в новой части «Фантастических тварей» мы увидим Мадса Миккельсена в роли Грин-де-Вальда, которого прежде играл Джонни Депп
Известно, что Джонни Деппа попросили отказаться от участия во франшизе «Фантастические твари» из-за череды скандалов, которые вызвал его бракоразводный процесс. Роль отдали Мадсу Миккельсену, и мнения зрителей разделились.
Одни говорят, что, хотя Джонни и показал класс, Мадс сыграет еще круче. Другие же утверждают, что эта замена точно все испортит.
- Зря они уволили Джонни. Хорошо хоть, замену нашли достойную. Но, каким бы ни был Мадс талантливым, он никогда не будет таким же восхитительным, как прежний Грин-де-Вальд. © Kit-Attwater / Quora
- Этих актеров нельзя сравнивать. Депп славится талантом изображать чудаков. Мадс умеет изображать злодеев. Второй определенно справится с ролью Грен-де-Вальда. © Jean-Marie-Valheur / Quora
- Без сомнений, Мадс — фантастический актер, но Деппа будет не хватать. У Джонни есть харизма, чтобы прославить любого персонажа, которого он играет. Ну почему они заменили его? © Six Paths of Smash / YouTube
Как думаете, в каком фильме или сериале замена актера была удачной?