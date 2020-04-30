12 актерских костюмов, чья история заслуживает отдельного фильма

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Вы когда-нибудь мечтали быть актером или актрисой, давать интервью и благородно шествовать по ковровой дорожке в направлении «Оскара»? Если ваша мечта не осуществилась, не расстраивайтесь. Ведь ради своих ролей иногда можно заработать проблемы со здоровьем или ходить лишь с половиной бороды.

Мы в AdMe.ru любим кинематограф, поэтому порылись в архивах и выудили факты о нарядах, которые заставляли актеров испытывать серьезные мучения и сомневаться в правильном выборе профессии.

1. Эдвард Руки-ножницы, «Эдвард Руки-ножницы»

Съемки проходили в жаркой Флориде, поэтому черный кожаный костюм доставил Джонни Деппу немало хлопот. Актер наотрез отказывался от всевозможных охлаждающих процедур. Он опасался, что это может плохо сказаться на образе. Во время съемок одной из сцен, когда Эдвард бежит обратно к своему замку, актер даже потерял сознание из-за перегрева.

2. Черная вдова, фильмы вселенной Marvel

В эпизоде программы Nightline на ABC News Скарлетт Йоханссон поделилась впечатлениями от костюма Черной вдовы. Актриса исполняла ее роль во всех фильмах вселенной Marvel. На первый взгляд наряд не кажется неудобным. Но Йоханссон сравнила его с гидрокостюмом и отметила, что во время съемок в «Мстителях» испытывала галлюцинации. Костюм заставлял тело потеть, сниматься приходилось по 15 часов. Из-за чего у актрисы появились кожные заболевания. По ее признанию, она постоянно консультировалась со своим дерматологом.

3. Локи, «Тор»

Рога — визитная карточка Локи из вселенной Marvel. Во время съемок «Тора» Том Хиддлстон испытал с ними немало трудностей. Во-первых, они были довольно тяжелыми, а во-вторых, актер практически ничего не слышал: уши Тома были закрыты частями рогатого шлема. А иногда он и вовсе чувствовал легкую клаустрофобию.

4. Персонажи «Игры престолов»

Аристократы ушедших веков надевали под платья сорочки. Это имело практический смысл: одежду стирали крайне редко, ведь натуральные красители и богатая отделка быстро теряли внешний вид. Во многих фильмах, в частности в сериале «Игра престолов», героини не надевают под платья и корсеты сорочки, которые предохраняли роскошные одеяния от загрязнений. Возможно, если бы под нарядами Серсеи и других героинь виднелась сорочка, они уже не выглядели бы так эффектно: нательная рубаха прибавляла бы объем, да и спрятать ее под одежду было непросто.

5. Мистик, «Люди Икс»

Дженнифер Лоуренс, сыгравшую оборотня Мистик в «Людях Икс», костюм в прямом смысле сковывал. На создание синей кожи и чешуи ежедневно уходило порядка 6–7 часов: на тело нужно было прикрепить накладки, после чего все покрывали синей краской. Из-за сложного грима девушке было сложно следовать зову природы: нужду приходилось справлять стоя, используя небольшую воронку. Система была несовершенной, поэтому со временем костюм приобрел запашок.

6. Гимли, «Властелин колец»

Нанесение грима гнома Гимли занимало у актера Джона Риса-Дэвиса 5 часов. Маска Гимли вызывала раздражения на его коже, поэтому он мог сниматься лишь один день из трех. По окончании работы над трилогией Рису-Дэвису отдали маску со словами, что он может делать с ней все, что захочет. Рис-Дэвис, недолго думая, бросил ее в огонь — настолько ему осточертело неудобное экранное лицо Гимли.

7. Сандор Клиган, «Игра престолов»

Лицо Сандора Клигана по прозвищу Пес испещрено шрамами от ожогов. Актер Рори Макканн вынужден был носить специальный протез. А чтобы его надеть, ему пришлось сбрить половину бороды. В одном из интервью Макканн признался, что точно не будет скучать по этому времени, поскольку сталкивался с непониманием и шутками даже со стороны домочадцев.

8. Алекс ДеЛардж, «Заводной апельсин»

Режиссер Стэнли Кубрик во время работы над «Заводным апельсином» прислушивался к предложениям актеров и часто спрашивал, как они видят ту или иную сцену. Так, например, появились два визуальных акцента фильма. Малкольм Макдауэлл, исполнитель роли Алекса, в качестве шутки подарил режиссеру накладную ресницу. После чего тот решил использовать ее как элемент образа героя. Одежда обязана своим появлением крикету. Однажды Кубрик увидел в машине Макдауэлла униформу для игры в крикет и предложил актерам надеть на штаны защитную ракушку.

9. Джабба Хатт, «Звездные войны»

Космический гангстер Джабба Хатт обязан экранной жизнью не одному актеру, а целому штату кукловодов. Во время съемок двое управляли руками и ртом гиганта, еще один кукловод расположился в хвосте и раскачивал его вперед и назад, когда это было необходимо. Четвертый член съемочной группы контролировал мимику персонажа с помощью специального пульта, а пятый отвечал за дым, который по сценарию выдувал Джабба Хатт.

10. Харли Квинн, фильмы Вселенной DC

Казалось бы, костюм оторвы Харли Квинн не мог доставлять неудобства актрисе Марго Робби. Наряд не подразумевал ни накладки, ни тонны грима. Однако Марго то и дело испытывала стеснение из-за коротких шорт и откровенной футболки своей героини. «Мне не нравится это носить. В обед я ем гамбургеры, а потом возвращаться на площадку в промокшей от пота белой футболке. Она притягивает взгляды, и ты чувствуешь стеснение», — заявила Робби в интервью The New York Times.

11. Невилл Лонгботтом, «Гарри Поттер»

Мы помним Невилла Лонгботтома как неуклюжего толстячка. Но не все знают, что актера Мэттью Льюиса приходилось гримировать так, что он становился куда менее привлекательным. Юноша носил костюм, который прибавлял ему лишний вес, накладные зубы с неправильным прикусом. Симпатичного актера расстраивала и прическа Невилла — съемки пришлись на пору взросления, а в съемочной группе были и девушки, что смущало парня.

12. Клеопатра

При съемках драмы «Клеопатра» девушки из съемочной группы, исполнявшие роли рабынь, объявили забастовку. Причиной стали не задержки зарплаты или изнуряющий график съемок, а наряды. Они были настолько откровенны, что мужская половина актеров делала дамам недвусмысленные намеки. Чтобы пресечь возможные казусы, студия наняла охранника.

Какой костюм из фильмов казался вам настолько неудобным, что вы то и дело сочувствовали актеру?