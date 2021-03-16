12 актерских дуэтов, которые показали на экране хорошие отношения, а в реальности едва выносили друг друга

Изобразить на экране дружбу, любовь, привязанность хорошим актерам не составляет труда. И зрителям кажется, что и в жизни между ними теплые отношения. Но ничто человеческое звездам не чуждо, и оказывается, что некоторые едва выносят присутствие друг друга на съемочной площадке. Как только звучит команда «Снято!», они разбегаются в разные стороны. В дальнейшем же и вовсе отказываются участвовать в совместных проектах.

AdMe.ru решил узнать, что происходит за кулисами съемок и каковы нюансы отношений наших любимых кинозвезд.

1. Ченнинг Тейтум и Эмма Уотсон

Одним из фильмов, с помощью которого Эмма Уотсон решила уйти от образа Гермионы Грейнджер, был «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски». Но уже на съемках она поняла, что некоторые сцены этой черной комедии ей не хочется играть. Она старалась быть профессиональной, но поведение одного из партнеров, Ченнинга Тейтума, выбило ее из колеи настолько, что она убежала со съемочной площадки и часть материала с ней так и не было отснято. Ченнинг просто глупо пошутил, но Эмма очень рассердилась. Он слишком рьяно стал отыгрывать сцену и начал неприлично танцевать перед актрисой. Так Ченнинг пытался разрядить обстановку на съемочной площадке, но для Уотсон это оказалось последней каплей. С тех пор она отказывается участвовать с ним в одних проектах.

2. Иэн Сомерхолдер и Нина Добрев

Популярный сериал «Дневники вампира» был под угрозой закрытия из-за напряженных отношений главных актеров. 2-летний роман Нины Добрев и Иэна Сомерхолдера закончился расставанием, и поначалу они пообещали друг другу остаться добрыми друзьями. Но когда актеры начали встречаться с другими людьми, этим обещаниям не суждено было сбыться из-за ревности и претензий. Ссоры очень отразились на работе, Нина и Иэн даже попросили, чтобы романтические сцены с их участием были максимально сокращены, и за кадром старались держаться подальше друг от друга.

3. Роберт Де Ниро и Микки Рурк

Отношения между актерами не сложились еще на съемках фильма «Сердце ангела» в 1987 году. Рурк утверждал, что Де Ниро не хотел общаться с ним, и прямо заявил об этом. В 2018 году режиссер Мартин Скорсезе собрал старую гвардию в своем фильме «Ирландец» (в нем снялись Аль Пачино, Джо Пеши, Роберт Де Ниро). И Микки Рурк был уверен, что тоже должен быть среди приглашенных актеров. А не позвали его только потому, что Роберт Де Ниро не хотел работать с ним. Однако позже Де Ниро полностью опроверг это обвинение, об этом заявили и продюсеры фильма: «Микки Рурка никогда не просили сняться в „Ирландце“, о нем даже не думали, не обсуждали и не считали, что он появится в фильме».

4. Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов

Для большинства зрителей эти актеры ассоциируются с парой друзей из фильма «Гардемарины, вперед!», которые были готовы на все ради дружбы. Однако реальные их отношения были далеки от идеала. Актеры никогда не афишировали, что именно стало причиной их ссоры, однако Сергей Жигунов упоминал, что это было «по глупости». Однако восстановить отношения они так и не смогли. Зрители увидели их еще в «Сердцах трех», а потом в фильме «Королева Марго», где тоже было не все гладко. И больше Харатьян и Жигунов никогда не выражали желания работать вместе и не общались.

5. Риз Уизерспун и Винс Вон

Два харизматичных актера оказались не созданы для совместной работы. И дело даже не в том, что они плохо относятся друг к другу. Просто их подход к жизни и съемкам настолько разный, что необходимость находиться на одной площадке была настоящим стрессом. Ответственная Риз обожает планы, расписания, всегда готовится к репетициям и знает все нюансы сцен, в которых ей предстоит участвовать. Винс Вон же предпочитает плыть по течению, ко многим вещам, с точки зрения Риз, относится непозволительно легкомысленно и сам по себе немного безалаберный. Каждый остался при своем, и фильм «Четыре Рождества» стал их единственной совместной работой.

6. Владимир Вдовиченков и Сергей Безруков

Когда фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой» только вышел на экраны, имя актера, сыгравшего Владимира Высоцкого, было засекречено. Позже все узнали, что это был Сергей Безруков. Однако мало кто знает, что сначала на роль певца претендовали еще 2 актера: Владимир Вдовиченков и Владимир Машков. Машков быстро отказался, а Вдовиченков серьезно готовился к роли. В гриме он был невероятно похож на Высоцкого, это признавали родственники певца. Но затем без объяснения причин роль отдали Безрукову. После этого между и так не слишком дружными актерами окончательно пробежала черная кошка, и они даже перестали здороваться.

7. Константин Хабенский и Николай Бурляев

В сериале «Адмиралъ» роль царя Николая II сыграл Николай Бурляев. Однако согласился он на нее далеко не сразу. Причиной отказа стала уверенность артиста в том, что Константин Хабенский не подходит на главную роль. Он даже заявил о его низком профессионализме. Бурляев сказал, что согласится сниматься, если Хабенский не будет участвовать в фильме. В конце концов его уговорили и отсняли сцены с участием актера за один день. С Хабенским они пересекались очень мало.

8. Джордж Клуни и Рассел Кроу

По словам Джорджа Клуни, он и не подозревал, что Рассел Кроу относится к нему плохо, пока не прочитал его интервью в журнале. В нем Кроу называл Клуни «продажным актером». Джордж ответил язвительным комментарием, и их «словесная война» в прессе продолжилась. Чем вызвана такая неприязнь, никто не знает доподлинно, однако зрители говорят о том, что отношения между актерами разладились еще тогда, когда такая желанная для Клуни роль в фильме «Гладиатор» ушла к Расселу Кроу.

9. Поли Перретт и Марк Хэрмон

Звезда сериала «Морская полиция: Спецотдел» Поли Перретт, которая сыграла судмедэксперта, в 2018 году заявила, что не хочет сниматься в продолжении, потому что не намерена общаться с Марком Хэрмоном (агент Лерой Джетро Гиббс). Что именно произошло на площадке, доподлинно не известно. Одна из версий, озвученных в прессе, гласила: разногласия начались из-за собаки Хэрмона, которую тот привозил с собой на съемки. Животное вело себя агрессивно, и Поли была единственной, кто сделал актеру замечание по этому поводу.

10. Дженнифер Энистон и Лесли Манн

Дженнифер Энистон не раз работала с Джаддом Апатоу, которого называла одним из своих любимых режиссеров. Однако, по сообщениям некоторых источников, дальнейшую работу с ним актриса не рассматривает из-за того, что практически во всех картинах Апатоу играет его жена Лесли Манн. Она известна тем, что практически никогда не ладит с ведущими актрисами фильмов, в которых снимается. Пересекаться вновь на съемочной площадке с «женой из ада», как в Голливуде в шутку называют Лесли, Энистон не намерена.

11. Джош Хартнетт и Харрисон Форд

После фильма «Убийство в Голливуде» Джош Хартнетт и Харрисон Форд не изъявляли желания работать вместе. На экране один из актеров изобразил опытного полицейского, а второй — его младшего напарника, который перенимает у старшего товарища опыт. Однако, как сообщали некоторые источники, за кадром актеры или мучались от неловкого молчания, или оскорбляли друг друга. А порой не могли договориться, даже когда обязаны были отыграть сцену.

12. Энн Хэтэуэй и Джеймс Франко

2 ярких актера поссорились из-за церемонии вручения премии «Оскар». В 2011 году ее назвали не слишком удачной, потому что один из ведущих, Джеймс Франко, показал себя не лучшим образом: он вел себя отстраненно и в целом чувствовал себя не в своей тарелке. Энн Хэтэуэй была соведущей Франко и смотрелась гораздо интереснее: старалась разрядить атмосферу, шутила. Но их пару все же назвали одним из самых неудачных дуэтов, когда-либо выступавших в роли ведущих церемонии. Этот не слишком положительный опыт зрители могли забыть очень быстро. Но Франко подлил масла в огонь, когда в одном из интервью отказался защищать свою напарницу в ответ на обвинения хейтеров, и даже в чем-то согласился с ними. Естественно, о хороших отношениях между актерами в дальнейшем речи не шло.