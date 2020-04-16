12 актеров второго плана, которые играли так круто, что теперь фильм ассоциируется с ними

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Наверное, мало кто хочет играть застенчивого друга главного героя или того парня, который сообщит: «Кушать подано». Ведь актеры, как правило, амбициозны и видят себя в главной роли. Но герои нашей сегодняшней подборки доказывают, что хороший артист может так сыграть своего персонажа, что его образ станет культовым и навсегда останется в памяти зрителей.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить актеров, которые не просто хорошо исполнили свои роли второго плана, а сияли в них так, что буквально затмили главных героев.

Дэниел Дэй-Льюис — Мясник Билл, «Банды Нью-Йорка»

За противостоянием главаря «коренных» американцев Билла Мясника Каттинга и Леонардо Ди Каприо в роли Амстердама следили, затаив дыхание, не только зрители, но и кинокритики, а также жюри самых престижных фестивалей мира. В итоге чтобы перечислить награды фильма, потребуется очень много времени. Специально для роли Дэниел научился метать тяжелые ножи и намеренно не выходил из образа, даже когда на площадке раздавалась команда «Стоп! Снято». Позже актер признался, что по окончании съемок он чувствовал глубокую пустоту: настолько роль его поглотила.

Брэд Питт — Клифф Бут, «Однажды в... Голливуде»

Именно за роль Клиффа Бута — дублера-каскадера, а заодно водителя, помощника и друга актера Рика Далтона в исполнении Леонардо Ди Каприо — Брэд и получил в этом году заветную статуэтку киноакадемии. Сценарий Питту даже в руки не дали: пришлось идти к Квентину Тарантино домой и читать там, сидя во дворе. «Позже я заглянул к нему еще раз и обнаружил на сценарии уже целую коллекцию пятен», — признался Брэд. Оказалось, правило распространялось на всех актеров, и они по очереди приходили к режиссеру, а он вручал им одни и те же распечатанные листы. «У меня был всего один экземпляр! Помню, кто-то сказал: „Какая клевая замусоленная обложка“», — рассказывал Тарантино.

Хоакин Феникс — император Коммод, «Гладиатор»

Император Коммод был таким противным, непредсказуемым и злобным и поступал настолько нечестно по отношению к храброму Максимусу, что даже суровые мужчины во время просмотра пускали скупую слезу. Зато именно эта роль принесла актеру всемирную известность и номинацию на десятки премий, среди которых «Оскар», «Золотой глобус» и даже «Лучший злодей» от MTV Movie & TV Awards.

Том Хиддлстон — Локи, «Тор», «Мстители»

Зловредный скандинавский бог, который хочет, да не может не обманывать, разбил сердца многим поклонницам «Тора», а заодно и нашей редакции. Актер признается, что, работая над ролью, труднее всего было понять мотивацию персонажа: «Я спрашивал себя: „Почему? Почему он это делает?“ Довольно захватывающе вникать в это, пытаться осознать. Особенно если персонаж такой „темный“ и жаждущий разрушений и саботажа. Частично это ненависть к себе. Мне нравится Локи, реально нравится, хотя многие его действия недопустимы. Он противный и изящный одновременно».

Кристоф Вальц — Ганс Ланда, «Бесславные ублюдки»

Едва фильм вышел в прокат, Ганс Ланда стал героем мемов и гифок, а все благодаря его обаятельной саркастической улыбке. Кристоф Вальц блестяще сыграл роль «комбинатора», который умеет быть вежливым и обаятельным, а иногда — невероятно жестоким. При этом именно его Квентин Тарантино считает самым удачным из своих персонажей: «Ганс Ланда — лучший из тех, кого я создал, и, возможно, лучший из тех, кого я когда-либо создам. Я даже не думал о старте съемок, пока не нашел идеального Ланду. Не мог найти актера. А затем вошел Кристоф, и стало очевидно, что это именно тот парень, которого я искал. А Кристоф был великолепен, он вернул мне веру в фильм».

Дженнифер Джейсон Ли — Дейзи Домерг, «Омерзительная восьмерка»

И снова Тарантино, Дикий Запад и опасная преступница, которая поет песенки о нелегкой судьбе. Персонаж получился настолько ярким, а контраст между улыбочкой Дейзи и ее жестокостью настолько сильным, что Дженнифер Джейсон Ли номинировали сразу на несколько престижных премий, а Национальный совет кинокритиков США даже присудил ей победу в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Cама Дженнифер говорит, что это ее любимый персонаж: «Она чокнутая, но хитрая, как лиса, и невероятно изобретательная. Вероятно, эта роль — лучшее из того, что я когда-либо делала».

Крис Такер — Руби Род, «Пятый элемент»

Шоумен Руби, продолжающий вести репортаж во что бы то ни стало, стал визитной карточкой Криса Такера. А его монолог: «Корбен, Корбен, у меня нет огня! Корбен! И спичек нет! Может, у тебя есть? А? Я бросил курить, это ужасно, верно? Святой отец, вы курите? Нам ведь нужно немного огня! Нет? Нет! Мы все умрем!» — почти каждый может произнести с выражением точь-в-точь как у героя. Кстати, по признанию режиссера, роль была изначально написана для Принса, а главные роли могли сыграть Джулия Робертс и Мел Гибсон.

Джонни Депп — Джек Воробей, «Пираты Карибского моря»

«Хоть кто-то спасал меня потому, что соскучился?», «Смекаешь?», «Перестаньте дырявить мой корабль!», «Куда это вечно исчезает ром?» — все реплики неунывающего и обаятельного капитана Джека давно пошли в народ. Ни один сценарий не способен удержать Джонни Дэппа в рамках роли второго плана, поэтому он вывел Джека из второстепенных персонажей в главные герои, импровизируя и добавляя капитану харизмы.

Вот как об этом вспоминает актер: «В оригинальном сценарии капитан Джек был написан просто чокнутым пиратом. Я решил, что надо сделать его интереснее. Я пошел в сауну, врубил температуру на полную мощность и сидел, раздумывая о персонаже. И внезапно понял, что этот парень большую часть своей жизни проводит в море, ему невероятно жарко, его мозг, как и мой сейчас, просто кипит, а еще и корабль качается на волнах. Тогда я придумал его пластику: на берегу капитан шатается! Потом я представил макияж, гардероб и показал свои наработки боссам. Они орали: „Депп разрушает фильм!“, но я верил в то, что придумал, и чувствовал, что нащупал что-то классное, а потому стоял на своем».

Кейт Бланшетт — Кэтрин Хепберн, «Авиатор»

Свой первый «Оскар» Кейт Бланшетт получила в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Авиатор». Реальный прототип ее героини — красавица Кэтрин Хепберн, ведущая актриса Голливуда — номинировалась на эту премию 12 раз и была удостоена ее четырежды. Да, именно так: утонченная Кэтрин, помогающая Говарду Хьюзу пережить симптомы обсессивно-компульсивного расстройства, была вполне реальна.

Когда все остальные именитые актеры проходили кастинг в «Авиатор» на общих основаниях, в роли Хепберн Мартин Скорсезе видел только Кейт: «Она была кандидаткой № 1». Специально для роли актрисе даже наняли специалиста, который ставил ей акцент, чтобы она говорила как Хепберн — ведущая актриса Голливуда на протяжении 60 лет.

Гэри Олдмен — О. Ж. Грант, «Трасса 60»

Зрители привыкли видеть Олдмена обаятельным злодеем: вспомним хотя бы роль промышленника-тирана Жана-Батиста Эммануэля Зорга в «Пятом элементе» или Дракулу Фрэнсиса Форда Копполы.

В «Трассе 60» Гэри играет вовсе не злодея, но персонажа весьма неоднозначного — лепрекона-ирландца c волшебной трубкой, который уверяет: «Одно желание гарантировано». Но исполняет его так, что лучше дважды подумать, прежде чем чего-то захотеть. «Будьте осторожны, загадывая желания: они могут исполниться», — сказал О. Ж. Грант, герой Олдмена, и толкнул героя в лучшее и опаснейшее в его жизни путешествие.

Сам актер уверяет, что с ролями ему очень повезло и его шокирует даже мысль о том, что у него есть фанаты. «Никогда не следует воспринимать как должное звуки аплодисментов», — говорит он.

Леонардо Ди Каприо — Кэлвин Кэнди, «Джанго освобожденный»

Этот парень убедителен и в роли Джека, бедного художника, выигравшего билет на «Титаник», и в качестве охотника Хью Гласса, который сражается с гризли. И конечно, ему по плечу изобразить плантатора-садиста Кэлвина Кэнди. Ди Каприо настолько вжился в роль, что в сцене, где актер бьет рукой по столу, он на самом деле получил травму — с размаху разбил хрустальный бокал, но продолжил съемку, не обращая внимания на боль. Вот она, сила искусства.

Леонардо признался, что сначала ему было невероятно сложно играть законченного негодяя и во время репетиции коллеги сделали ему замечание: «Мы все сидели за столом, и они сказали: „Если ты не доведешь этого персонажа до крайности, то не сможешь показать, как с нами обращались в то время, понимаешь? Люди подумают, что это был десерт, покрытый сахаром, а им нужна горькая правда. Скажи им правду“».

Керри Энн-Мосс — Тринити, «Матрица»

Канадская актриса вспоминает, как братья Вачовски, режиссеры «Матрицы», утверждали ее на роль: «Они устроили тест, чтобы узнать, есть ли между мной и главным героем химия. Я зашла и говорю: „Привет, я Керри-Энн“. Ривз ответил: „Привет, я Киану“. И тут нам велят поцеловаться. Мы поцеловались. Довольно непринужденно, хотя я с трудом переношу такие сцены».

Через пару недель после начала репетиций Керри вывихнула лодыжку, но никому об этом не сказала, потому что боялась, что ее исключат из проекта. Конечно, актрису оставили, лишь пересмотрели график съемок. Во время работы над 2-й частью фильма она сломала ногу, но снова рвалась в бой, отважно выполняя все сложные трюки. Зрители полюбили Тринити — девушку с сильным характером, которая до последнего верит в своего любимого и готова отдать за него жизнь. Сейчас нам остается только ждать выхода 4-й части «Матрицы». Премьера запланирована на 21 мая 2021 года.

Расскажите, какие актеры второго плана запали вам в душу. Без кого вы не можете представить себе фильм?